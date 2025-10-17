【熊本県・くまもとＤＭＣ】4回目となる今年は新たに2施設参加でパワーアップ！「くまもとモン×大阪梅田ジャック」を開催！！～食のみやこ熊本県の「うまかモン」が今年もやってくる～

株式会社くまもとＤＭＣ

熊本県と株式会社くまもとＤＭＣは、大阪梅田エリアの８つの施設で「食のみやこ熊本県」が誇る食材や県産酒、観光の魅力を一堂に集めたくまもとフェア「くまもとモン×大阪梅田ジャック」を開催いたします。初年度から参加の６施設（阪急うめだ本店・阪神梅田本店・大丸梅田店・グランフロント大阪ショップ&レストラン・阪急三番街・ルクア大阪）に、エキマルシェ大阪・ホテルグランヴィア大阪の２施設が加わり、さらにパワーアップした企画となっています。

地域間の連携と交流を促進することを目的とし、１１月１日から３０日までの1か月間実施。くまもとモンをふんだんに使用したメニューの提供や熊本の魅力を存分に感じることのできる催しとなっております。

※「くまもとモン×エリアジャック」は、熊本県の魅力が詰まった県産品を「くまもとモン」と称し、百貨店や飲食店と

連携し、地方の隠れた「食」と都市部の強力な情報発信力・集客力とをマッチングさせ、新たな地方産品の流通と話題

性を取り込む「食」の祭典企画です。

※「くまもとモン×エリアジャック」は、今年度は福岡天神（１０月）を皮切りに、今回の大阪梅田（１１月）・東京銀座（令和８年１月）の３エリアでの開催を予定しています。

※くまもとモンとは熊本の魅力が詰まった県産品・県産酒です。

（１）実施期間：令和７年（２０２５年）１１月１日（土）～１１月３０日（日）

（２）参加施設：【 百 貨 店 】阪急うめだ本店、阪神梅田本店、大丸梅田店

【商業施設】グランフロント大阪ショップ&レストラン、阪急三番街、

ルクア大阪、エキマルシェ大阪

【 ホ テ ル 】ホテルグランヴィア大阪

（３）概 要：１.参加施設（約150店舗）での熊本県産の食材やお酒を使ったメニューの提供や販

売等

２.参加施設での熊本の魅力が詰まった催し

３.各種キャンペーン

４.くまモンが参加施設をグリーティング

・「くまもとモン×大阪梅田ジャック」とは

九州のおへそ(真ん中)に位置する熊本県は、雄大な自然と豊富な地下水がある地域。つまり…おいしい食べ物が育つ環境!

そんな熊本県は平成28年の熊本地震、令和2年7月豪雨など、近年は自然の脅威にさらされてきました。

しかし!災害からの創造的復興を目指し、おいしい農作物や加工品「くまもとモン」をみんなで一生懸命作っています!そんな「食のみやこ熊本県」が誇る「くまもとモン」をもっと県外の人にも飲んで・食べてほしい。そしてくまもとの魅力をたくさんの人に知ってほしい。

そんな思いから、“天下の台所” 大阪は梅田をジャックし、訪れた方々に「くまもとモン」を食べていただくことにしました！

この機会に自然の恵みあふれる「くまもとモン」を食べてはいよ！

●開催概要

１.参加施設（約１５０店舗）での熊本県産の食材やお酒を使ったメニューの提供や販売等

２.熊本の魅力が詰まった催し（一部）

※詳細は後日公開予定の下記HP内のお知らせよりご覧ください。

▼https://kumamotomon.com/2025/osaka/

【阪急うめだ本店】

・くまモンのアイシングクッキー作り体験

アイシングクッキー作りをみんなで楽しもう！

場所：8F「かんみこより」

※事前予約制 予定人数に達し次第、予約受付終了となります。

・オリジナルコースター配布

対象メニューをご注文のお客様へ、阪急うめだジャックオリジナルコースター（くまモンデ

ザイン）をプレゼント

【阪神梅田本店】

・食いしん坊大使！くまモンのうまか熊本

特別なくまモンショップが開催！熊本限定グッズや大阪コラボグッズを販売

場所：1F「食祭テラス」

【大丸梅田店】

・おいでよ！大丸梅田店の熊本催事！

大丸梅田店が選んだ人気のくまもとモンが登場。

【グランフロント大阪ショップ＆レストラン】

・「熊本の創造性を大阪で」～5つの才能による展覧会

熊本にゆかりのある5名のアーティストによる珠玉の作品群を展示。

場所：北館6F「UMEKITA FLOOR」

【阪急三番街】

・熊本城xくまモン 重ねおしスタンプラリー

館内設置のスタンプポイントを回って絵柄を完成させよう。

先着順でコースターをプレゼント！

場所：北館B2F「UMEDA FOOD HALL」

・フォローでGET！くまモンの三番街オリジナル巾着プレゼント

阪急三番街公式インスタグラムフォロワー様にオリジナル巾着をプレゼント。

・くまモンと旬のごちそう図鑑(館内装飾)

期間中、約220枚フラッグでくまモンが館内をジャックし、熊本県の四季の食材をご紹介！

【ルクア大阪】

・くまモンカフェxカフェ ラ・ポーズ

くまモンのパンケーキや県産品食材を使用したごはんや飲み物がある、

くまモンのコラボカフェ

場所：10F ルクアダイニング「カフェ ラ・ポーズ」

・キッチン＆マーケット

2025年度くまもとグッドプロダクト賞認定商品を販売。また、熊本県産酒（26蔵元の球磨焼酎・6

蔵元の日本酒）が飲めるくまBarも実施。熊本県内各市町の魅力を詰め込んだブースも展開。

【その他】

・期間中、JR大阪駅周辺のデジタルサイネージでイベントをPR

３.各種キャンペーン

・スタンプラリー：対象のお店で食事をしてスタンプを集めて、くまモンの缶バッジをゲット！ダブル

チャンスで熊本県産品も当たる。

・フォロー＆リポストキャンペーン：くまもとモン公式Xアカウントと熊本県大阪事務所公式Xアカウン

トをフォロー＆対象のポストをリポストした人の中から抽選で熊本県の特産品をプレゼント！

４.参加施設をくまモンがグリーティング

●オープニングセレモニー

（１）日 時：令和７年（２０２５年）１１月１日（土）１１時００分～

（２）場 所：阪急三番街北館地下2階ステージ（大阪市北区芝田１丁目１-３）

（３）次 第：１.主催者挨拶 熊本県知事 木村 敬(きむら たかし)

２.施設代表挨拶 阪急阪神ビルマネジメント株式会社様

３.鏡割り

４.写真撮影

５.ぶら下がり取材対応

※セレモニー終了後、熊本にゆかりのあるゲストを招いたトークショーやくまモンショ

ーを開催予定

●その他期間中のイベント等

昨年のオープニングセレモニーの様子

オープニングイベントの他にも期間は熊本関連のイベントが盛りだくさんです。

詳しくは「くまもとモン×大阪梅田ジャック」HP（▼https://kumamotomon.com/2025/osaka/）をご確認下さい。

●本件に関するお問合せ先

株式会社くまもとＤＭＣ

地域活性推進部 担当 塚本・甲斐

TEL:096-276-6655

MAIL：info@k-dmc.co.jp