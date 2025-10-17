ポップアップショップ『千成屋珈琲』よりポップオーバー食べ放題!!溢れんばかりのスープが魅力の梅田ランチ限定の新作『スープスパゲッティ』が続々登場！

株式会社LIFEstyleトマトのニンニクの唐辛子のスープスパゲッティ \1,250ペペロンチーノのスープスパゲッティ \980バジリコとトマトのスープスパゲッティ \1,300

株式会社LIFE style（本社大阪市北区）ポップアップショップ『千成屋珈琲』よりポップオーバーがお好きなだけ楽しめる梅田ランチ限定 『スープスパゲッティ』が続々新登場！

全てのスープスパゲッティにミニサラダ付き！さらにプラス\500で今流行中の『ポップオーバー』と『ガーリックバタートースト』がお好きなだけお楽しみいただけます！

たっぷりの完熟トマトをベースに香ばしいスライスガーリックとピリッと効いた唐辛子をアクセントに加えた『トマトのニンニクの唐辛子のスープスパゲッティ』にんにくと唐辛子の香りが広がる黄金スープにアルデンテのスパゲッティを合わせ、ベーコンの旨みとフライドガーリックがアクセント！シンプルながら満足感のある『ペペロンチーノのスープスパゲッティ』完熟トマトのやさしい甘みと酸味に香り豊かなとろけるバジリコペーストを合わせた『バジリコとトマトのスープスパゲッティ』などなど...少しずつ冷え込む秋のランチにぴったりの“温活グルメ”『スープスパゲッティ』を是非ご賞味ください♪

【千成屋珈琲とは】

昭和23 年大阪新世界の「ジャンジャン横丁」にて初代店主（恒川一郎）が前身となる果物店を創業。店主の発案で完熟果物を独自の配合でミキサーにかけ店頭で提供したのがミックスジュースの始まりという。食に厳しい地元客らの間で「美味しい！」と評判になった。昭和35 年に喫茶店へと業態を変え「冷コー（アイスコーヒー）」とともに2 大看板メニューとなり、今でも「ミックスジュース発祥の店」として親しまれている。

■店舗情報

店舗名 ：千成屋珈琲POPUP SHOP（しろいくも梅田店内）



業態 ：純喫茶



住所 ：大阪府大阪市北区芝田1-6-6



TEL ：06-6372-5012



営業時間：平日 11：00～21：00

土日祝10：00～21：00



定休日 ：無休