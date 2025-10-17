¡ÚÄá¸«¤ËÏ¯Êó!!¼÷»Ê¡¦»É¿È¡ÈÈ¾³Û¡É¤Î£µÆü´Ö¡Û10/18¡ØÂç¾±¿å»º¡ÙµþµÞÄá¸«Å¹¥ªー¥×¥ó¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒÂç¾±¡ÊÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ê¿ Î»Ôè¡Ë¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÄá¸«¶è¤Î¡ÈÉÍ¾Æ¤³¤Á¯µï¼ò²°¡É¡ØÂç¾±¿å»º¡ÙµþµÞÄá¸«Å¹¤ò2025Ç¯10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£2011Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤Æ°ÊÍè¡¢½é¤ÎÁ´ÌÌ²þÁõ¤òµÇ°¤·¤Æ10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë～10·î22Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î£µÆü´Ö¸ÂÄê¤ÇÌ¾Êª¡ÈÈ¾³Û¡É¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£´ü´ÖÃæ¡¢¥Ç¥£¥Êー¥¿¥¤¥à¤Ç¤ÏË½§Ãç²·Ä¾Á÷¤ÎÁ¯µû¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿³Æ¼ï¡Ö»É¿ÈÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡×¤ä¡Ö¤Ö¤Ã¤«¤±¼÷»Ê¤³¤Ü¤ìÀ¹¤ê¡×¡Ö¼÷»ÊÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»£¸´Ó¡×¤ò¡¢¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤Ç¤Ï³¤Á¯Ð§¡Ö¤Ö¤ÄÀÚ¤ê»É¿È¤Þ¤«¤Ê¤¤Ð§¡×¤òÈ¾³Û¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØÂç¾±¿å»º¡ÙµþµÞÄá¸«Å¹¤Ï¡¢Âî¾å¤Ç¾Æ¤¯ÉÍ¾Æ¤¤ä¹ë²÷¤Êµû²ðÎÁÍý¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¿¼¤á¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î²þÁõ¤Ç¤Ï¡¢¿å»º»Ô¾ì¤Î¤è¤¦¤Ê³èµ¤¤ò¤è¤ê±é½Ð¡£¥é¥¤¥Ö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÌÀ¤ë¤¯¹¡¹¤È¤·¤¿¶õ´Ö¤È¡¢Å¹Æâ¤ÎÆø¤ï¤¤¤¬ÄÌ¤ê¤Ë¤Þ¤ÇÅÁ¤ï¤ë³«Êü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÅ¹¹½¤¨¤Ç¡¢Äá¸«¤ÎÄ®¤Ë¸µµ¤¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥óµÇ°¡ÖÌ¾Êª¡ÈÈ¾³Û¡É¥¤¥Ù¥ó¥È¡×³µÍ×¡Û
¡Ú¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¡ÛÉÍ¾Æ¤³¤Á¯µï¼ò²°¡ØÂç¾±¿å»º¡ÙµþµÞÄá¸«Å¹ ¸ÂÄê
¡Ú¼Â»Ü´ü´Ö¡Û2025Ç¯10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë～10·î22Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î£µÆü´Ö¸ÂÄê
¡Ú¼Â»Ü³µÍ×¡Û
¡ã¥Ç¥£¥Êー¥¿¥¤¥à¡Ê16:00～23:30¡Ë¸ÂÄê¡ä
¡¦»É¿ÈÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡Ö12ÅÀÀ¹¤ê¡×ÄÌ¾ï£±¿ÍÁ°2,480±ß¤òÈ¾³Û¤Î1,240±ß¤ÇÄó¶¡
¡¦»É¿ÈÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡Ö10ÅÀÀ¹¤ê¡×ÄÌ¾ï£±¿ÍÁ°1,980±ß¤òÈ¾³Û¤Î990±ß¤ÇÄó¶¡
¡¦»É¿ÈÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡Ö£¸ÅÀÀ¹¤ê¡×ÄÌ¾ï£±¿ÍÁ°1,280±ß¤òÈ¾³Û¤Î640±ß¤ÇÄó¶¡
¢¨»É¿ÈÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ÎÃíÊ¸¤Ï£²¿ÍÁ°¤«¤é¤Ç¤¹
¡¦¡Ö¤Ö¤Ã¤«¤±¼÷»Ê¤³¤Ü¤ìÀ¹¤ê¡×ÄÌ¾ï1,980±ß¤òÈ¾³Û¤Î990±ß¤ÇÄó¶¡
¡¦¡Ö¼÷»ÊÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»£¸´Ó¡×ÄÌ¾ï1,480±ß¤òÈ¾³Û¤Î740±ß¤ÇÄó¶¡
¡ã¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¡Ê11:30～16:00¡Ë¸ÂÄê¡ä
¡¦¡Ö¤Ö¤ÄÀÚ¤ê»É¿È¤Þ¤«¤Ê¤¤Ð§¡×ÄÌ¾ï1,280±ß¤òÈ¾³Û¤Î640±ß¤ÇÄó¶¡
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¥Ç¥£¥Êー¥¿¥¤¥à¸ÂÄê¤Ç¡Ö¤Û¤í¿ì¤¤¥Ï¥¤¥Üー¥ë°ìÃúÌÜ¡×ÄÌ¾ï390±ß¤ò²¿ÇÕ°û¤ó¤Ç¤â£±ÇÕ99±ß¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¿·Á¯¤Ç¹ë²÷¡ª¡ØÂç¾±¿å»º¡Ù¤Ç³¤¤Î¹¬¤ò»×¤¤ÀÚ¤ê³Ú¤·¤â¤¦!!
¤°¤Ä¤°¤Ä¤È¾Æ¤±¤ë°ë¤Î¹á¤ê¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ê¤Þ¤¹
¡ØÂç¾±¿å»º¡Ù¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Îµù¹Á¤«¤éÆÏ¤¯¿·Á¯¤Êµû²ð¤ò¡¢¹ë²÷¤«¤Ä¥³¥¹¥Ñ¤è¤¯³Ú¤·¤á¤ë³¤Á¯ÉÍ¾Æ¤µï¼ò²°¤Ç¤¹¡£»Ô¾ì¤äµù¹Á¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î³èµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ëÅ¹Æâ¤Ç¡¢³¤¤Î¹¬¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£´ÇÈÄ¥á¥Ë¥åー¤Ï¡¢¿åÁå¤«¤é¼è¤ê½Ð¤·¤¿¡Ö³è ÈÁÎ©³¡×¡Ê£±¸Ä780±ß¡Ë¤ä¡Ö³è ¤Ï¤Þ¤°¤ê¡×¡Ê£²¸Ä750±ß¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤Î³è³¤ä´³Êª¤Ê¤É¤òÂî¾å¤Ç¾Æ¤¯¡ÖÉÍ¾Æ¤¡×¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¤°¤Ä¤°¤Ä¤È¾Æ¤¾å¤²¤ë¥é¥¤¥Ö´¶¤Ï³ÊÊÌ¤Ç¤¹¡£
°ë¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤ÈÇ»¸ü¤Ê»ÝÌ£¤¬¸Þ´¶¤ò»É·ã¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØÂç¾±¿å»º¡Ù¤Î¹ë²÷¤µ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë»É¿È¤È¼÷»Ê
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ØÂç¾±¿å»º¡Ù¤Î¹ë²÷¤µ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤Î¤¬¡Ö»É¿ÈÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡×¡£¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëË½§»Ô¾ì¤ÎÏ·ÊÞÃç²·¡ÖÊÆÀî¿å»º¡×¤«¤é»ÅÆþ¤ì¤¿¡¢¤½¤ÎÆü¤ËÄ¾Á÷¤µ¤ì¤ëÁ¯µû¤ò¡¢ÈÄÁ°¤¬¤½¤Î¾ì¤Ç°ÒÀª¤è¤¯»«¤¡¢¹ë²÷¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤ÆÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£Á¯ÅÙ¤ÈÇ÷ÎÏ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£Âç¿Íµ¤¤Î¼÷»Ê¤Ï¡¢¡Ö¤Ö¤Ã¤«¤±¼÷»Ê¤³¤Ü¤ìÀ¹¤ê¡×¡ÊÄÌ¾ï1,980±ß¢ªÈ¾³Û990±ß¡Ë¡£¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢ºÙ´¬£²ËÜ¤Î¾å¤Ë¡¢¥Þ¥°¥í¡¢¥Ö¥ê¡¢¥µー¥â¥ó¡¢¥Í¥®¥È¥í¡¢¥«¥Ë¥Þ¥è¡¢¥¤¥¯¥é¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤Ö¤Ã¤«¤±¤¿ìÔÂô¤Ê°ì»®¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÈÄÁ°»Å¹þ¤ß¤ÎËÜ³Ê°®¤ê¼÷»Ê¤Ï¡¢¡Ö¼÷»ÊÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»£¸´Ó¡×¡ÊÄÌ¾ï1,480±ß¢ªÈ¾³Û740±ß¡Ë¤ä¡Ö¥µー¥â¥ó»°Ëæ¡×¡Ê£¸´Ó1,280±ß¡Ë¤Ê¤É¤ò¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ë¼è¤êÂ·¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¡ØÂç¾±¿å»º¡ÙµþµÞÄá¸«Å¹ ¾ÜºÙ
¢¡½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÄá¸«¶èÄá¸«Ãæ±û£´ÃúÌÜ16-1 èß²°ÀÞ°æ¥Ó¥ë1¡¦2³¬
¢¡ÅÅÏÃ¡§045-504-2127
¢¡±Ä¶È»þ´Ö¡§11:30～23:30
¢¡ÄêµÙÆü¡§Ç¯ÃæÌµµÙ
¢¡µÒÀÊ¿ô¡§120ÀÊ¡Ê74ÄÚ¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡
¢¡ÁÛÄêµÒÃ±²Á¡§3,600±ß
ÉÍ¾Æ¤³¤Á¯µï¼ò²°¡ØÂç¾±¿å»º¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÆ°²è¤Ç¾Ò²ð¡ª
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=JT471WSSmmM ]