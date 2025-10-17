ÆÊÌÚ¸©±öÃ«Ä®¤Î»äÍÎÓ¤ò½¸Ìó¤·J-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½Ð¡¦ÈÎÇä¤ÇÏ¢·È¶¨ÄêÄù·ë
¡¡ÆÊÌÚ¸©±öÃ«Ä®¡ÊÄ®Ä¹¡§¸«·Á¡¡ÏÂµ×¡Ë¡¢¤¿¤«¤Ï¤é¿¹ÎÓÁÈ¹ç¡ÊÂåÉ½Íý»öÁÈ¹çÄ¹¡§º´Ìî¡¡¹¬Î´¡¢ÆÊÌÚ¸©ÌðÈÄ»Ô¡Ë¡¢½»Í§ÎÓ¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼ÒÄ¹¡§¸÷µÈ ÉÒÏº¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¡¢NTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Êµì NTT¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®Åç¡¡¹î½Å¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Î4¼Ô¤Ï10·î17Æü¡¢¡Ö¿¹ÎÓ»ñ¸»¤ò³èÍÑ¤·¤¿´Ä¶²ÁÃÍÁÏ½Ð¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢·È¶¨Äê¡×¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä®Æâ¤Î»äÍÎÓ¡Ê¸Ä¿Í½êÍ¤Î¿¹ÎÓ¡Ë¢¨1Ìó2,000ha¤Î½êÍ¼ÔÌó380¿Í¤òÂÐ¾Ý¤ËJ-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¢¨2ÁÏ½Ð¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤«°Õ¸þ¤òÄ´ºº¤·2027Ç¯¤ÎJ-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÈÎÇä¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¼ý±×¤Î°ìÉô¤Ï¸Ä¿Í¤Î½êÍ¼Ô¤Ë´Ô¸µ¤·¤Þ¤¹¡£Ä®ÍÎÓÌó160ha¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤òÁÏ½Ð¤·¡¢Ä®ÍÎÓ¤À¤±¤Ç¸«¹þ¤á¤ëÇ¯´Ö200Ëü±ßÄøÅÙ¤Î¼ý±×¤Ï¿¹ÎÓÀ°È÷¤ä´Ä¶ÂÐºö»ö¶È¤Ë½¼¤Æ¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤¬¸øÍÎÓ¤È»äÍÎÓ¤òÂÐ¾Ý¤ËJ-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ò¶¦Æ±ÁÏ½Ð¡¦ÈÎÇä¤·¡¢½êÍ¼Ô¤Ë¼ý±×¤òÄ¾ÀÜ´Ô¸µ¤¹¤ëÀè¶îÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£4¼Ô¤¬Ï¢·È¤·¤ÆÎíºÙ¤Ê¸Ä¿Í½êÍ¼Ô¤Î¿¹ÎÓ»ñ¸»¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿¹ÎÓ·Ð±Ä¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1. ¿¹ÎÓ¤Ï¹ñ¤¬½êÍ¤¹¤ë¡Ö¹ñÍÎÓ¡×¤È¤½¤ì°Ê³°¤Î¡ÖÌ±ÍÎÓ¡×¤Ë¶èÊ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÖÌ±ÍÎÓ¡×¤Ë¤Ï¸Ä¿Í¤ä²ñ¼Ò¤¬½êÍ¤¹¤ë¡Ö»äÍÎÓ¡×¤È¼«¼£ÂÎÅù¤¬½êÍ¤¹¤ë¡Ö¸øÍÎÓ¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2. Å¬ÀÚ¤Ê¿¹ÎÓ´ÉÍý¤ä¿¢ÎÓ¤Ë¤è¤ëCO₂Åù¤ÎµÛ¼ýÎÌ¡¢¾Ê¥¨¥ÍÀßÈ÷Æ³Æþ¤äºÆ¥¨¥ÍÍøÍÑ¤Ë¤è¤ëCO₂Åù¤ÎÇÓ½Ðºï¸ºÎÌ¤ò¡Ö¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡×¤È¤·¤Æ¹ñ¤¬Ç§¾Ú¤·¡¢¼è°ú²ÄÇ½¤È¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¤Ë¤è¤ê¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½Ð¼Ô¤ÎµÛ¼ý¡¦ÇÓ½Ðºï¸º³èÆ°¤ò»ñ¶âÌÌ¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç¤ÎCO₂Åù¤ÎÇÓ½Ðºï¸º¡¦µÛ¼ý³èÆ°¤¬¸ú²ÌÅª¤Ë¿ä¿Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
»²¹Í:J-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÀ©ÅÙWeb¥µ¥¤¥È¡¡ https://japancredit.go.jp/faq/
¢£³Æ¼Ô¤ÎÌò³ä
±öÃ«Ä®¡¡
¡¡¡¦J-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÁÏ½Ð¡¦ÈÎÇä
¡¡¡¦J-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Î¼ý±×¤Î°ìÉô¡Ê»äÍÎÓÊ¬¡Ë¤ò¿¹ÎÓ½êÍ¼Ô¤Ë´Ô¸µ
¤¿¤«¤Ï¤é¿¹ÎÓÁÈ¹ç
¡¡¡¦ J-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½Ð¤Î¤¿¤á¤Î¿¹ÎÓ¾ðÊó¤òÄó¶¡
¡¡¡¦¿¹ÎÓ½êÍ¼Ô¤«¤é°ÑÂ÷¤ò¼õ¤±¤Æ¿¹ÎÓ·Ð±Ä·×²è¤Ë±è¤Ã¤¿»Ü¶È¤ò¼Â»Ü
½»Í§ÎÓ¶È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
NTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹
¡¡¡¦¡Ö¿¹ÎÓ²ÁÃÍÁÏÂ¤¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ê¿¹¤«¤Á¡Ë¡×¤òÄó¶¡¤·J-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÁÏ½Ð¡¦ÈÎÇä¤ò»Ù±ç
¡¡¡¦ ¿¹ÎÓ¾ðÊó¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤È³èÍÑ»Ù±ç
¢£¿¹ÎÓ²ÁÃÍÁÏÂ¤¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ê¿¹¤«¤Á¡Ë
¿¹ÎÓÍ³ÍèJ-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÁÏ½Ð¡¦¿³ºº¡¦¼è°ú¤òÊñ³çÅª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç½»Í§ÎÓ¶È¤ÈNTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¹ÎÓ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÁÏ½Ð¼Ô¡¦¿³ººµ¡´Ø¡¦¹ØÆþ¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÃÏÍý¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊGIS¡Ë¤Îµ¡Ç½¤òÄó¶¡¤·È¯¹Ô¥×¥í¥»¥¹¤Î¸úÎ¨²½¤È¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Î¿®ÍêÀ¸þ¾å¤ò¼Â¸½¡£¿¹ÎÓÍ³ÍèJ-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÁÏ½Ð¡¦Î®ÄÌ³èÀ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï½êÍ¼Ô¤´¤È¤Ë¿¹ÎÓ¾ðÊó¤Î¸úÎ¨Åª¤Ê´ÉÍý¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¿·¤·¤¤ÃÏÊý·ÐºÑ¡¦À¸³è´Ä¶ÁÏÀ¸¸òÉÕ¶â¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¼ÂÁõ·¿¡Ë¢¨3¤â³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¿¹¤«¤Á¡×¤Îµ¡Ç½¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ê»²¹Í¡Ë2024Ç¯8·î27ÆüÈ¯É½¥ê¥êー¥¹¡§¡ÖÆüËÜ½é¡¢GIS¤Ç¿¹ÎÓÍ³ÍèJ-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÁÏ½Ð¼Ô¡¦¿³ººµ¡´Ø¡¦¹ØÆþ¼Ô¤Î3¼Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ë
¡Ø¿¹ÎÓ²ÁÃÍÁÏÂ¤¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÙÄó¶¡³«»Ï¡×¡Êhttps://sfc.jp/information/news/2024/2024-08-27.html¡Ë
¡Ö¿¹¤«¤Á¡×WEB¥µ¥¤¥È¡Êhttps://morikati.com/¡Ë
¢¨3. ¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò³èÍÑ¤·ÃÏÊý¤Î³èÀ²½¤ä¹ÔÀ¯¡¦¸øÅª¥µー¥Ó¥¹¤Î¹âÅÙ²½¡¦¸úÎ¨²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¹ñ¤Î»Ù±çÀ©ÅÙ¡£
¢£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥¹¥ー¥à
1. ±öÃ«Ä®¤Ï½»Í§ÎÓ¶È¤Ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½Ð»ö¶È¤Î±¿±Ä¤ò°ÑÂ÷¡£½»Í§ÎÓ¶È¤ÏÄ®Æâ¤Î¿¹ÎÓ½êÍ¼Ô¤ËJ-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½Ð¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î°Õ¸þ¤òÄ´ºº¤·¤Þ¤¹¡£
2. Ä®¤ÏÆ±°Õ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¿¹ÎÓ½êÍ¼Ô¤«¤éJ-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÈ¯¹Ô¤Î¸¢Íø¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¤Þ¤¹¡£½»Í§ÎÓ¶È¤Ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½Ð¤ËÉ¬Í×¤Ê»ñÎÁ¤ÎÀ°È÷¤ä¿½ÀÁ½ñÎà¤ÎºîÀ®¤Ê¤É¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÄ®¤ËÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
3. Ä®Æâ¤Î¿¹ÎÓ¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤¿¤«¤Ï¤é¿¹ÎÓÁÈ¹ç¤¬¿¹ÎÓ½êÍ¼Ô¤«¤é¼õÂ÷¤·¿¹ÎÓ·Ð±Ä·×²è¤Ë±è¤Ã¤¿»Ü¶È¡ÊÈ²ºÎ¡¦ºÆÂ¤ÎÓ¡¦ÊÝ°éÅù¡Ë¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
4. Ä®¤¬¡Ö¿¹¤«¤Á¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤òÈÎÇä¤·¼ý±×¤Î°ìÉô¤òÄ¾ÀÜ¡¢¿¹ÎÓ½êÍ¼Ô¤Ë´Ô¸µ¤·¤Þ¤¹¡£
5. ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½Ð¤Î²áÄø¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¿¹ÎÓ¾ðÊó¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤·¡¢¡Ö¿¹¤«¤Á¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¤¿¤«¤Ï¤é¿¹ÎÓÁÈ¹ç¤ØÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥ー¥à¿Þ
¢£ÇØ·Ê
¡¡±öÃ«Ä®¤Ï¿Í¸ý9,593¿Í¡Ê2025Ç¯10·î1Æü¸½ºß¡Ë¤ÇÄ®ÆâÌó6,500ha¤ËµÚ¤ÖÌ±ÍÎÓ¡ÊÄ®ÍÎÓ¤È»äÍÎÓ¡Ë¤Î¤Û¤ÜÁ´°è¤ÇJ-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÀ©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¸Ä¿Í¤Î¿¹ÎÓ½êÍ¼Ô¤¬J-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤Ë¤Ï¼êÂ³¤¤ÎÈÑ»¨¤µ¤ä·ÑÂ³Åª¤Ê¥Çー¥¿´ÉÍý¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿¹ÎÓ¤¬ºÙÊ¬²½¤µ¤ì¤¿ÃÏ°è¤Ç¤Ï¿¹ÎÓ½êÍ¼Ô¤È¤Î¹ç°Õ·ÁÀ®¡¢ÂÐ¾Ý¿¹ÎÓ¤Î°ÌÃÖ´Ø·¸¤ä¶³¦¤ÎÇÄ°®¡¢»Ü¶ÈÍúÎò¥Çー¥¿¤ä¿¹ÎÓ·Ð±Ä·×²è¤Ê¤É¤ÎÀ°È÷¡¢´Ø·¸¼Ô´Ö¤Î¾ðÊó¶¦Í¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á4¼Ô¤ÏÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£±öÃ«Ä®¤¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ÉÍý¼Ô¤È¤·¤ÆÂ¿¿ô¤Î½êÍ¼Ô¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¾®µ¬ÌÏ¿¹ÎÓ¤ò°ì¤Ä¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¿¹¤«¤Á¡×¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È½»Í§ÎÓ¶È¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ç¹ç°Õ·ÁÀ®¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¡¢¥Çー¥¿´ÉÍý¤Î¸úÎ¨²½¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÈ¯¹Ô¤Ë·¸¤ë¼êÂ³¤¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¿¹ÎÓÁÈ¹ç¼çÂÎ¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½Ð»ö¶È¤Î¼ý±×¤Ï¿¹ÎÓ»Ü¶ÈÈñÍÑ¤äÀßÈ÷Åê»ñ¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¡¢Ä¾ÀÜ¡¢¸Ä¿Í½êÍ¼Ô¤ÎÍø±×¤È¤·¤Æ´Ô¸µ¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¿¹¤«¤Á¡×¤Ï¸Ä¿Í½êÍ¼Ô¤´¤È¤ËCO₂µÛ¼ýÎÌ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Çー¥¿¤ò°ÌÃÖ¾ðÊó¤ÈÉ³¤Å¤±¤Æ´ÉÍý¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¸Ä¿Í½êÍ¼Ô¤¬Â¿¿ô¤Ç¤â¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½Ð»ö¶È¤Î¼ý±×´ÉÍý¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë»Ù±ç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¿¹ÎÓ½êÍ¼Ô¤Î¼ý±×¸»¤òÂ¿ÍÍ²½¤·¤Æ½êÆÀ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Í·µÙ²½¤·¤¿¿¹ÎÓ»ñ¸»¤Î³èÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¶¨Äê¤Î³µÍ×
1. J-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½Ð¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÏ°è¤Î¿¹ÎÓ½êÍ¼Ô¤ÎÆ±°Õ¼èÆÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¹à
2. J-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÁÏ½Ð¡¦ÈÎÇä¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¹à
3. ¿¹ÎÓ¾ðÊó¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤È³èÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¹à
4. ¤½¤ÎÂ¾¡¢ËÜ¶¨Äê¤ÎÌÜÅª¤Ë»ñ¤¹¤ë¤ÈÅö»ö¼Ô¤¬Ç§¤á¤ë»ö¹à
¢£º£¸å¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¡ã2025Ç¯ÅÙ¡ä
¡¦¡¡¿¹ÎÓ½êÍ¼ÔÌó380¿Í¤Î°Õ¸þÄ´ºº
¡¦¡¡ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¿¹ÎÓ¤Î»Ü¶ÈÍúÎò¡¢¿¹ÎÓ·Ð±Ä·×²è¾ðÊó¤ÎÀ°Íý¡£¿¹ÎÓ·×²è¿Þ¤ä¹Ò¶õ¥ìー¥¶ー·×Â¬¤Ê¤É¿¹ÎÓ¾ðÊó¤Î¼ý½¸
¡ã2026Ç¯ÅÙ¡ä
¡¦¡¡ ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¿¹ÎÓ¤ò¥¾ー¥Ë¥ó¥°¡ÊÌÚºàÀ¸»º¤ËÅ¬¤·¤¿¿¹ÎÓ¤ÈCO₂µÛ¼ýµ¡Ç½¤òÈ¯´ø¤µ¤»¤ë¿¹ÎÓ¤òÀßÄê¡Ë
¡¦¡¡ ¡Ö¿¹¤«¤Á¡×¤ò³èÍÑ¤·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÅÐÏ¿
¡ã2027Ç¯ÅÙ¡ä
¡¦¡¡ ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÇ§¾Ú¡¦È¯¹Ô¼êÂ³¤¤ò¤·¡Ö¿¹¤«¤Á¡×¤ÇÈÎÇä