Maxtang、Intel（R） Core（TM） Ultra 5 125U搭載 高性能ファンレスミニPC「SXC-ARL30」受注受付開始
株式会社リンクスインターナショナル（本社：東京都千代田区、代表取締役：川島義之）は、カスタマイズでSSD、メモリ、SIMモジュールの増設に対応、Intel（R） Core（TM） Ultra 5 125U搭載 高性能ファンレスミニPC Maxtang SXC-ARL30を2025年10月16日より、法人向けに受注受付開始いたします。
◆Maxtang SXC-ARL30
Maxtang SXC-ARL30は、高性能なCore（TM） Ultra 5 125Uを搭載したファンレスミニPCです。わずか35 mmの薄型筐体で、-20℃から60℃までの過酷な温度環境にも対応し、屋外や半屋外に設置するデジタルサイネージなどの機器への組み込みにも対応します。HDMIとUSB-C経由で最大4台の画面出力により大画面マルチディスプレイ環境に幅広く対応します。Linux環境向けにOSレスのモデルをラインアップし、オプションとしてWindows 11 Proプリインストールが可能なほか、Weekly RTC（リアルタイムクロック）機能で曜日別に起動時間を設定することができるため、平日・土日など稼働時間が異なる施設での運用にも適しています。
◆Maxtang SXC-ARL30製品特徴
・豊富なインターフェース
有線接続のLANポート2基に加えてUSB 3.2ポート4基やUSB-Cポートを搭載し、さらにCOMポート（RS232）も標準搭載しています。
・案件に合わせたカスタマイズにも対応
Maxtangの製品はメモリ・ストレージ・OSなどのご要望に合わせ、小ロットからのカスタマイズが可能です。
【メモリ】増設可
【ストレージ】増設可
【OS】なし / Windows 11 Pro / Windows 10 IoT
【Wi-Fi/Bluetooth】あり/なし
【SIMモジュール】増設可
【法人向け延長保証】対応可
※カスタマイズのロット、お見積りは個別にお問い合わせください。
・Windows 11、Linuxにも対応
Linux導入に最適なOSレスのモデルをラインアップするほか、デジタルサイネージなどの組み込みを始め、法人用途に最適なWindows 11 Proをプリインストールしたモデルへのカスタマイズに対応します。
※標準モデルはOS非搭載です
【発売詳細】
◆型番
SXC-ARL30-16/512（125U）
◆受注受付開始
2025年10月16日
※取り寄せのため、ご注文から一定の納期がかかります
◆推奨価格（税込）
オープン価格
◆製品情報ページ
https://www.links.co.jp/item/maxtang-sxc-arl30/
◆高解像度
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2025/10/SXC-ARL30.zip
◆法人お問い合わせ・お見積りはこちら
https://www.links.co.jp/contact/bizorder/
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
報道関係のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL：03-5812-6149 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: pr@links.co.jp
購入のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル 営業部
TEL：03-5812-5820 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: sales@links.co.jp
