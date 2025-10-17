デジタル対戦カードゲーム『カードファイト!! ヴァンガード ディアデイズ2』追加ダウンロードコンテンツ第5弾が同時発売！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明、以下ブシロード）は、Nintendo Switch(TM) / Steam(R)向け、対戦カードゲーム『カードファイト!! ヴァンガード ディアデイズ2』より追加ダウンロードコンテンツ第5弾が発売された事をお知らせいたします。

デジタル対戦カードゲーム『カードファイト!! ヴァンガード ディアデイズ2』追加ダウンロードコンテンツ第5弾が発売！

▲カード解放vol.5【DZ-BT06】「時空創竜」

追加ダウンロード第5弾では、【DZ-BT06】「時空創竜」の収録カードが使用できるようになります。

今後更新予定の追加DLCをまとめて買える追加カード開放パス2も発売中！

▲追加カード解放パス2

追加された「時空創竜」はもちろん、フェスティバルブースター2025までをあらかじめ購入しておくことができるシーズンパス2。

個別に1つずつ買うよりちょっとだけお得に購入できます。

▼My Nintendo Storeページはこちら

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000047682.html

▼Steamストアページはこちら

https://store.steampowered.com/app/1881420/Cardfight_Vanguard_Dear_Days/

『カードファイト!! ヴァンガード ディアデイズ2』概要

■タイトル：カードファイト!! ヴァンガード ディアデイズ2

■ジャンル：対戦カードゲーム

■機種：Nintendo Switch(TM) / Steam(R)

■発売日：2025年1月30日(木)発売

■発売元：ブシロードゲームズ

■開発元：フリュー

『カードファイト!! ヴァンガード ディアデイズ』公式サイト

日本語：https://vgdd2.cf-vanguard.com/

英語：https://vgdd2.cf-vanguard.com/en/

『カードファイト!! ヴァンガード』とは

ブシロードのトレーディングカードゲーム「カードファイト!! ヴァンガード」。現在も放送中のTVアニメシリーズは2011年1月からスタート。トレーディングカードとアニメを中心に、コミックや映画、コンソールゲーム、舞台、イベント、他企業とのコラボレーションなど、様々なメディアで展開しているタイトルです。2011年3月の発売から、わずか1年でトレーディングカード市場3位を獲得し、マルチメディアミックス展開により、シリーズ累計20億枚を突破しました。英語版、簡体字版、韓国語版を含め、60の国や地域で販売され現在も世界中にプレイヤーを増やし続けています。

