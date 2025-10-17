MSI GIRLSチャンネル開設記念プレゼントキャンペーン開催！

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社がスポンサーをしている「MSI GIRLS」が、「MSI GIRLS チャンネル」を開設いたしました。「MSI GIRLS チャンネル」では、MSI 製品の魅力やカスタムPCの面白さをより多くの方に身近に感じていただけるよう、さまざまなコンテンツを随時お届けする予定です。

そして、チャンネル開設を記念して、2025年10月17日（金）～11月16日（日）の期間中、「MSI GIRLSチャンネル開設記念プレゼントキャンペーン」を実施いたします。本キャンペーンにご参加いただいたお客様の中から、抽選で1名様にGeForce RTX(TM) 5060搭載ゲーミングPCを 1台、さらに、20名のお客様にMSIオリジナルノベルティバッグをプレゼントいたします。皆様のご参加、心よりお待ちしております。

【MSI GIRLS YouTubeチャンネル】

https://www.youtube.com/@MSIGIRLSCHANNEL

【開催期間】

2025年10月17（金）～2025年11月16日（日）24時まで

【参加方法】

1.下記5つのXアカウントをフォロー：

@msicomputerjp @lizcat403 @Nekota_Ashu @uni_harucan @HiNas33

2.ハッシュタグ #MSIGIRLSチャンネル と #MSI を付けて投稿してください

（キャンペーン投稿の引用リポストでも参加可能です。）

※期間中にご参加いただいた方のみが抽選対象となります。

キャンペーン終了後の投稿は無効となりますので、あらかじめご了承ください。

【MSIガールズメンバー】

猫田あしゅ：https://x.com/Nekota_Ashu

はる缶：https://x.com/uni_harucan

Liz：https://x.com/lizcat403

ひなす：https://x.com/HiNas33

MSI GIRLSと一緒に、カスタムPCの魅力をもっと身近に！皆さまのご参加を心よりお待ちしております！

★2025年10月17日（金）17：00～19：00 初ゲーム配信いたします★

