MSI GIRLSチャンネル開設記念プレゼントキャンペーン開催！

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

　この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社がスポンサーをしている「MSI GIRLS」が、「MSI GIRLS チャンネル」を開設いたしました。「MSI GIRLS チャンネル」では、MSI 製品の魅力やカスタムPCの面白さをより多くの方に身近に感じていただけるよう、さまざまなコンテンツを随時お届けする予定です。



　そして、チャンネル開設を記念して、2025年10月17日（金）～11月16日（日）の期間中、「MSI GIRLSチャンネル開設記念プレゼントキャンペーン」を実施いたします。本キャンペーンにご参加いただいたお客様の中から、抽選で1名様にGeForce RTX(TM) 5060搭載ゲーミングPCを 1台、さらに、20名のお客様にMSIオリジナルノベルティバッグをプレゼントいたします。皆様のご参加、心よりお待ちしております。



【MSI GIRLS YouTubeチャンネル】


https://www.youtube.com/@MSIGIRLSCHANNEL




【開催期間】


2025年10月17（金）～2025年11月16日（日）24時まで



【参加方法】


1.下記5つのXアカウントをフォロー：


@msicomputerjp　@lizcat403　@Nekota_Ashu　@uni_harucan　@HiNas33


2.ハッシュタグ #MSIGIRLSチャンネル と #MSI を付けて投稿してください


　（キャンペーン投稿の引用リポストでも参加可能です。）



※期間中にご参加いただいた方のみが抽選対象となります。


キャンペーン終了後の投稿は無効となりますので、あらかじめご了承ください。



【MSIガールズメンバー】


猫田あしゅ：https://x.com/Nekota_Ashu


はる缶：https://x.com/uni_harucan


Liz：https://x.com/lizcat403


ひなす：https://x.com/HiNas33




MSI GIRLSと一緒に、カスタムPCの魅力をもっと身近に！皆さまのご参加を心よりお待ちしております！


★2025年10月17日（金）17：00～19：00　初ゲーム配信いたします★



MSI JP GAMING：https://jp.msi.com/


MSI JP Facebook：https://www.facebook.com/MSIJapan/


MSI JP Instagram：https://www.instagram.com/msigaming_japan/?hl=ja


MSI JP YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCPrwSHeX4j1HDrq4fXtTX_A


MSI JP Twitter：https://twitter.com/msicomputerjp


MSI JP Twitter：https://twitter.com/MSI_JP


MSIでは、ニュースや製品情報をRSSで配信しています。


RSSリーダーやRSSに対応したブラウザに登録することで最新情報を素早くチェックできるようになります。 https://jp.msi.com/rss




MSIについて


MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界からもっとも信頼されているベンダーの一社です。MSIは、デザインの革新性、卓越した性能の追求、そして技術のイノベーションという基本原則に則り行動しています。すべてのゲーマーが熱望する機能を統合した製品を開発することで、ゲーミング機器に対する長い試行錯誤から解放し、ゲーマーの限界をも超えるパフォーマンス向上に貢献します。過去の実績さえ乗り越えようという決意のもと、MSIは業界の中でもゲーミングスピリットを持った「真のゲーミング（True Gaming）」ブランドであり続けます。


●All rights of the technical, pictures, text and other content published in this press release are reserved. Contents are subject to changes without prior notice.