こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
世界レベルの数学の問題に挑戦、今年はメダリスト登壇のオンラインイベントも開催京進「数学オリンピック対策講座2025」10月24日より動画配信
主な対象は高1~2生。申込み締切は10月30日
京都・滋賀・愛知を中心に学習塾を展開する京進は、2025年10月24日（金）～11月15日（土）の期間中、「数学オリンピック対策講座2025」を動画配信（無料）で開講します。講座の対象は、高難度の数学問題に挑戦したい高校1年生・2年生で、特に国際数学オリンピック（IMO）や日本数学オリンピック（JMO）を目指している生徒に向けた内容となっています。京進の学習塾に通っていない方でもお申込みが可能です。
本講座では、JMO本選レベルの「整数」「不等式」「幾何」などをテーマに、必要な知識や考え方、解き方などが学べます。高校数学のレベルを超越した、数学の深い理論に触れながら、新たな思考の広がりと数学の面白さが味わえる内容です。また、11月16日（日）に行われるJMOの予選前日、過去の国際数学オリンピックのメダリスト3名によるオンラインイベントを受講生対象に行います。JMO本選出場を目指す数学好きの高校1年・2年生に向けた内容の講座です。
-------------------------------------------------------
●国際数学オリンピックとは？
「国際数学オリンピック（IMO）」は世界の高校生を対象とした、数学の問題を解く能力を競う国際大会です。1959年から毎年世界各地で開催されており、次回は2026年７月の中国・上海大会です。IMOに出場する日本代表は「日本数学オリンピック（JMO）」によって選抜されます。JMOは11月に予選、2月に本選が行われ、3月の合宿にて6名の日本代表が決定されます。
●大学の推薦入試にも有利！
「国際数学オリンピック」や「日本数学オリンピック」の出場成果は、大学の総合型選抜、学校推薦型選抜においても高く評価されます。東京大学学校推薦型選抜、京都大学特色入試など、数々の入試の評価項目に設定されています。
-------------------------------------------------------
【数学オリンピック講座2025概要】
■配信期間：2025年10月24日（金）16：00～11月15日（土）20：00
■対象：数学オリンピックレベルの数学を学びたい高校1年生・2年生
(数学ⅠAⅡBCの知識は必要ですが、数学Ⅲは未習でも受講できます)
■受講料：無料
■申込み締切：2025年10月30日（木）
■動画視聴方法：申込み受付後、別途ご案内いたします
京進の大学受験TOPΣ数学顧問、東大・京大数学添削講座監修。高校数学や大学
数学にとどまらず、古今東西の数字に幅広く深く精通する。
■受講にあたって：
受講生には『数学オリンピック対策講座 演習テキスト』を郵送します。全ての問題を解いてご視聴ください。（できる範囲で結構です）
■申込み・詳細：https://kysn.jp/daigakuevent_20251017
＜前日イベントを開催！＞
国際数学オリンピックのメダリスト3名にご参加いただき、JMO予選前日の11月15日（土）にオンラインイベントを開催します。国際数学オリンピックのメダリスト3名によるワンポイント講義や予選の取り組み方をお伝えします。メダリストたちから直接話を聞くことができる貴重な機会です！イベントの詳細は、お申込みいただいた方に別途お知らせいたします。
【株式会社京進】
本社：600-8177京都市下京区烏丸通五条下る大坂町382-1
設立：1981年4月
代表取締役社長：立木 康之
事業内容：総合教育サービス（集合学習塾、個別指導、英会話、日本語教育）、保育、介護、フードサービス、キャリア支援
従業員数：2,081名（連結2025年5月末現在）
サービス事業所数：497カ所（保育園運営の社会福祉法人含む）
ホームページ：https://group.kyoshin.co.jp/
【京進グループについて】
京進グループは1975年に学習塾として創業。現在は、学習塾のほか、語学、キャリア支援、保育、介護、フードサービスなど、人の一生を支援する事業を展開しています。グループビジョンは「ステキな大人が増える未来をつくる」。教育と、人の一生を支える事業で社会に貢献し続ける企業を目指しています。
関連リンク
申込み・詳細
https://kysn.jp/daigakuevent_20251017
