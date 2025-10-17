令和7年度星取県宇宙ビジネスアイデアコンテスト　募集開始

株式会社amulapo

国内外で宇宙産業が大きく成長することが見込まれる中、全国有数の美しい星空を有する「星取県」こと鳥取県は、地域の将来を支える産業の一つとして宇宙産業の創出に取り組んでいます。

この一環として、鳥取県における宇宙関連ビジネスの展開、宇宙産業の担い手育成を推進するため、ビジネスアイデアコンテストを実施します。

株式会社amulapo（アミュラポ、本社：東京都新宿区、代表取締役：田中克明）は、令和７年度星取県宇宙ビジネスアイデアコンテストの運営事務局として鳥取県より委託を受け、コンテスト参加者の募集を開始しました。

応募要件

【応募対象者】

鳥取県内で宇宙関連ビジネスを実施することに意欲を持つ、以下のいずれかの要件を満たす日本国内に在住・在学・在勤している個人もしくはチーム（3名まで）

今年度は２つの部門に分けて審査を行いますので、応募申請書にていずれかの部門を選択してください。

１．社会人部門

２．学生部門

≪注意事項≫

・応募者自身が主体的に考えたビジネスアイデアのみを受け付けることとし、他者から盗用・引用した

ものの応募は認めません。

・鳥取県内で宇宙ビジネスの実施を目指す提案を募集しています。 既に製品・サービス等が市場に出回っている事業であっても鳥取県内での事業化を初めて目指す内容であれば応募可能です。

・参加者の居住地は県内外を問いません。

スケジュール

【募集期間】

2025年10月17日(金)～2026年1月7日(水)

【書類審査結果通知および最終選考詳細通知】

2026年1月16日（金）

※最終選考詳細は書類審査通過者のみに連絡いたします。

【最終選考】

2026年1月25日（日）

会場：鳥取県立生涯学習センター（県民ふれあい会館）

表彰

最優秀賞には賞金として、社会人部門で50万円、学生部門には20万円が贈呈されます。

お申し込み方法

公式ホームページに掲載されている「募集要項」及び「令和７年度星取県宇宙ビジネスアイデアコンテスト応募の手引き」を確認の上、様式１号（応募申請書）及び様式２号（ビジネスアイデア提案書）に必要事項を記入し、事務局のメールアドレス宛にご応募ください。受付後、事務局から数日以内にご連絡します。

■公式ホームページ

https://www.space-biz-tottori.com

※様式は公式ホームページ(https://www.space-biz-tottori.com)からダウンロードしてください。

※応募された書類について事務局にて内容を確認した後、数日以内にエントリー確認メールを返信します。返信がない場合は再度ご連絡ください。

※応募に関してご不明な点は、事務局のメールアドレス宛にお問い合わせください。

※最終選考（プレゼンテーション）は公開で行うため、応募されたビジネスアイデアは一般に公開されます。応募者の責任において対策を講じ、一般に公表しても差し支えない内容としてください。

※応募されたビジネスアイデアに関する一切のトラブルについて、主催者、事務局、審査員は何ら責任を負わないものとします。

応募・お問い合わせ先

星取県宇宙ビジネスアイデアコンテスト事務局

contact@space-biz-tottori.com

※応募の際の注意点

添付ファイル名には必ずグループ名または氏名を記載してください。

（例）【R7】星取県宇宙ビジネスアイデアコンテスト様式_ (星取グループor名前)