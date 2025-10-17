オプト、FOR YOUと連携し、インフルエンサーのフォロワーに対して広告配信するインフルエンサーターゲティング支援を開始

株式会社デジタルホールディングス

「新しい価値創造を通じて産業変革を起こし、社会課題を解決する。」をパーパスに掲げ、LTVM（LTV Marketing）（※1）により、顧客の事業成長を先導する株式会社オプト（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：金澤 大輔、以下、オプト）は、デジタル／ソーシャル領域を中心とした広告事業を手掛けるFOR YOU（本社：東京都渋谷区、代表取締役：野田 爽介、以下、FOR YOU）と連携し、インフルエンサー投稿に対し、「フォロー」「いいね」「保存」「コメント」といったユーザーアクションをしているユーザー（インフルエンサーフォロワー）に対して広告配信を行うインフルエンサーターゲティング支援（以下、本サービス）を開始したことをお知らせいたします。

なお、本サービスの配信により、他ターゲティング対比でCTRが126％、視聴完了率が2倍、エンゲージメント率が116％向上など複数の事例がございます。

■背景：Instagramを通じた購買行動の増加

生活者は、さまざまなSNSを活用し情報収集を行っています。また、購買行動のデジタル化が急速に進むなか、SNSのなかでも特にInstagramのフィードやストーリーズを通じて商品やサービスと“偶発的に出会い”、その場で購入を決定することも増えました。特に、日常的にフォローしているインフルエンサーの発信はユーザーとの親和性が高く、信頼や共感を呼び起こします。これにより、商品への関心を高め、購買のきっかけになることが多く見られます。

そこで、このような世の中の潮流とInstagramの特性を活かし、情報収集の過程で起こるインフルエンサー投稿に対する「フォロー」「いいね」「保存」「コメント」といったアクションをしているユーザーに対し広告を配信するインフルエンサーターゲティング支援を開始いたしました。

■サービスの特長

本サービスでは、「投稿やアカウントへのアクション＝高い興味関心の証」と捉え、特定カテゴリのインフルエンサーのInstagram投稿にアクション（いいね・コメント・保存など）したユーザーに対し、広告を配信する支援を行います。これにより、Instagramの広告配信機能だけでは実現が難しい、ユーザーの行動ベースの精緻なターゲティングが可能となります。

※ユーザー情報はすべて暗号化された状態で安全に取り扱っており、個人を特定できる情報が外部に漏れることはありません。

１.タイアップ投稿パッケージ

インフルエンサーのアサインから、そのインフルエンサーのアクションユーザーへのターゲティング活用、広告配信までトータルで支援します。

２.リスト活用パッケージ

Instagram広告を配信する際に、インフルエンサーのフォロワーに対して広告を配信いたします。

オプトは、これからも、潮流のニーズを捉えながら、広告主企業様の事業成長と、エンドユーザーとの心地よいコミュニケーションの構築に貢献してまいります。

※1 LTVM：（Life Time Value Marketing）

LTV（顧客生涯価値：Life Time Value）は、従来、あるユーザーが商品・サービスを初めて利用してから、長期的な関係のなかで、サービスを提供する企業が、当該ユーザーから得られる利益を指していました。そのため、サービスを提供する企業側が「いかに一人の顧客から利益を得られるか」という視点で表現されることが多い状況にあります。

しかし、当社グループにおいては、企業側が得られる利益を示す観点でのLTVではなく、これまで以上にエンドユーザーを理解し、真に顧客に寄り添った支援に注力し、エンドユーザーへの本質的な価値提供に重きを置くことで、短期利益ではなく、顧客企業の永続的な事業成長に貢献するという概念として捉え、その実現を目指す手段として、「LTVM（Life Time Value Marketing）」と名付けました。

【株式会社オプトについて】

オプトは、「新しい価値創造を通じて産業変革を起こし、社会課題を解決する。」をパーパスに掲げ、“近く、深く、速く、そして永く。顧客を先導するグロースリーダー”になることを目指しています。顧客企業の先のエンドユーザーへの深い理解と、真に顧客に寄り添った「顧客視点でのLTV」支援を通じ、顧客企業の永続的な事業成長を先導いたします。そして、自らが深くその構造を理解する広告産業を変革（AX=Advertising Transformation(R)）することで、中長期的にはIX（産業変革＝Industrial Transformation(R)）を実現いたします。

■株式会社オプト 会社概要

設立年月：2015年4月1日

資本金：1億円 （2024年 12月末現在）

代表者名：代表取締役社長 金澤 大輔

本社所在地：東京都千代田区四番町6番 東急番町ビル

事業内容：マーケティング事業

URL：https://www.opt.ne.jp

【株式会社FOR YOUについて】

FOR YOUは、『新しい時代のプロデュースで、未来の出会いと幸せを。』というパーパスのもと、デジタル/ソーシャル領域を中心とした広告代理事業とタレント/インフルエンサーマネジメント事業、IP開発事業を展開しています。

■株式会社FORYOU 会社概要

会社名：株式会社FOR YOU

URL：https://foru.co.jp

所在地：〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南3-1-19 恵比寿ライトビル2,4,5階

電話：03-6451-0639

設立：2015年8月

代表取締役：野田爽介

