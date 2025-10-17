11月1日は犬の日！「ファミマ ワンダフルフェア」を開催　可愛いわんこ達がファミマに大集合！～人気キャラクター「しばんばん」とのコラボ商品も登場～

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：細見研介）は、継続して取り組んでいる５つのキーワードの１つである「『あなた』のうれしい」の一環として、11月1日の「犬の日」を記念して「ファミマ ワンダフルフェア」と題し、犬にちなんだ商品5種類を2025年10月 21日（火）から全国のファミリーマート約16,400店にて発売いたします。

さらに、ファミリーマート限定の「しばんばん」グッズも約2,000店で2025年10月31日（金）より発売いたします。

■犬好き必見！「犬の日」にあわせて可愛いわんこ達が大集合！

11月1日は「ワン（1）ワン（1）ワン（1）」という犬の鳴き声にちなみ、一般社団法人ペットフード協会が制定した犬の日です。犬の日は、犬に関する知識を深めるとともに、犬をかわいがることが目的とされています。

ファミリーマートでも犬の日にむけて「ファミマ ワンダフルフェア」と題し、犬にちなんだ商品を発売いたします。人気キャラクターの「しばんばん」、「むちころばんばん」(株式会社マインドウェイブ）とのコラボレーション商品を含む、かわいいおやつ全5種類をラインアップしました。ぜひ「犬の日」にあわせてファミリーマートで「ワンダフル」な体験をお楽しみください。

【商品詳細】

【商品名】しばんばんのおまんじゅうミルクあん入り（2個入）

【価格】176円（税込190円）

【発売日】2025年10月21日（火）

【発売地域】全国（北海道、沖縄県、TOMONYを除く）

【内容】しばんばんの顔をかたどったおまんじゅうです。やさしい甘さのミルクあんをいれました。オリジナルパッケージ（全2種）

【商品名】しばんばん キャラもっち

【価格】221円（税込238円）

【発売日】2025年10月21日（火）

【発売地域】全国

【内容】しばんばんのかわいいイラストが描かれたもちもちの生地にカスタードクリームを入れました。本体に描かれたイラストは全6種、オリジナルシール（全10種）1枚付きです。

【商品名】むちころばんばんグミ

【価格】198円（税込213円）

【発売日】2025年10月21日（火）

【発売地域】全国

【内容】むちころばんばんをイメージしたむちっと食感のころっとしたキューブグミです。ジンジャーエール味、オレンジソーダ味、コーラ味の３種の味わいが楽しめます。色もむちころばんばんの配色を表現した2色を組み合わせています。オリジナルパッケージ（全2種）

【商品名】ワンワンデミーナ

【価格】200円（税込216円）

【発売日】2025年10月21日（火）

【発売地域】全国

【内容】人気グミ「カンデミーナ」が、かわいい犬の形になりました！幸せを噛みしめるハード食感グミです。グレープ×マスカットの、ワンワンダフルーツソーダ味です。グミの形は全11（ワンワン）種類。パッケージ（全5種）

【商品名】ハチ公ソースせんべい

【価格】140円（税込151円）

【発売日】2025年10月21日（火）

【発売地域】全国

【内容】昭和21年から作り続けられている、フルーティーな味わいの渋谷名物ハチ公ソースで味付けしたしっとり食感のソースせんべいです。

※数量限定のためなくなり次第終了となります。

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8％にて表示しております。

※地域により商品の価格・発売日・仕様などが異なる場合がございます。

※一部の地域および一部の店舗では取り扱いのない商品がございます。

■ファミリーマート限定「しばんばん」グッズも発売！

【商品名】しばんばん オリジナルアクリルキーホルダー

【価格】750円（税込825円）

【発売日】2025年10月31日（金）~なくなり次第終了

【発売地域】全国約2,000店

取扱い店舗は10月30日（木）17時に当社HPにて公開いたします。

【内容】パズルのピースをイメージしたデザインのアクリルキーホルダーです。※あくまでモチーフとしてのデザインのため、実際にパーツ同士がぴったりとはまる仕様ではありません。

【商品名】しばんばん オリジナルエコバッグ

【価格】1,800円（税込1,980円）

【発売日】2025年10月31日（金）~なくなり次第終了

【発売地域】全国約2,000店

取扱い店舗は10月30日(木)17時に当社HPにて公開いたします。

【内容】コンパクトにまとめられる、持ち運びにも便利なエコバッグです。A柄はファミリーマート限定オリジナル描き下ろしイラストを使用しています。B柄は、ご好評につき昨年展開した商品の再販売です。

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。