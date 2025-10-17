もっと子どもたちの宝物になる卒業・卒園アルバムを！株式会社夢ふぉと 卒業・卒園アルバム 「将来の夢」新デザイン追加！

◆背景とニーズ

株式会社 夢ふぉと将来の夢をよりリアルに感じさせる、おしゃれな水彩タッチの新デザイン！

近年、卒園・卒業アルバムにおいて「子どもの個性をおしゃれに残したい」というニーズが高まっています。特に学校様には、園様に比べて、かわいらしいよりも、シックでスマートなデザインを好まれるケースが多くあります。株式会社夢ふぉとは、粘土細工でつくる「将来の夢」シリーズでご好評をいただくなか、より柔らかく上品な世界観を求める声を受け、このたび新たに「水彩タッチ」シリーズを開発しました。

パティシエ

従来の粘土細工デザイン

警察官

従来の粘土細工デザイン

サッカー選手

従来の粘土細工デザイン

◆新デザインの概要

社内で新しいデザインの募集を行い誕生した今回のデザイン。「水彩タッチ」は、淡い色面とにじみの表情で、顔写真を自然に引き立てる新デザイン群です。ページ全体の統一感を保ちながら、おしゃれで今っぽい印象に仕上げます。注文やご制作のフローは今までの粘土細工デザインと同じ、[デザイン選択 → 顔写真アップ → 微調整 → プレビュー → 入稿]という流れで、株式会社夢ふぉとが独自開発している「らくらく制作ソフト」内でご利用いただけます。

◆安心・品質

株式会社夢ふぉとの「らくらく制作ソフト」は、2017年のサービス開始以来、累計3,000団体以上（2025年7月現在）の学校・園に導入され、卒業・卒園アルバム制作の選択肢として広く活用されています。1998年の創業から27年目となる会社の運営体制は盤石、個人情報の管理も、Pマーク取得業者で、安心。

◆詳細情報

提供開始：2025年10月17日

対象：卒業・卒園アルバム

料金：アルバム本体料金は要お見積り ※この背景の使用に追加の料金は特にかかりません。

◆今後の展望

素材の拡充：お客様のご要望に合わせて、今後素材をさらに拡充していきます。

◆代表コメント

株式会社夢ふぉと、代表の林さゆりです。

この将来の夢ページを導入したキッカケは、子供たちが大きくなったら〇〇になりたいです！

と純粋な心で夢を語ったその思い出を形にして残せたら更に素敵な卒アルになるとなと約10年前に発案致しました。

将来の夢を粘土細工でデザイン作成し、子供たちの顔を入れて業界初の新しい卒アルの企画ページとして特に卒園アルバムの大人気デザインになりました。

それ以降、リクエストがあるたびに新しい職業を粘土で作り続けた結果、今では合計で200種類の職業を超えています。それらはすべて、「子供たちに自分の夢を諦めてもらいたくない」という想いから続けて来た取り組みの証です。

この度、新しく卒園だけで無く小学校の卒業アルバムにも適した水彩画風デザインを、より多くの子供達の夢をカタチに残せたらと、新デザインとして導入致しました。

私達は、卒業、卒園アルバムの世界観をもっと楽しく感動的に変革させて思い出を子供達にとっての宝物、財産、お守りという付加価値に変えて提供して行ける事を願っております。

【会社概要】

株式会社夢ふぉと

◆お問い合わせ先

TEL：0120-927-928（平日9:00～18:00）

FAX：0120-967-920

E-mail：info@yumephoto.com

担当者メール：k.oda@yumephoto.com (担当：小田)

※本リリースに関する詳細や取材のお申し込みは、上記お問い合わせ先までご連絡ください。

◆HP

コーポレートサイト（https://www.yumephoto.co.jp/）

卒業アルバムブランドサイト（https://www.yumephoto.com/）

卒園アルバム.com（https://www.sotsuenalbum.com/）

大正の人公式サイト（https://taisho.yumephoto.com）

敬老の日こども作文＆パネルコンテスト（https://sakubun.yumephoto.com/）

◆所在地：大阪府大阪市中央区東心斎橋1-2-17-7F

◆設立 ：1998年5月

◆資本金：1,000万円

◆代表取締役： 林さゆり

◆事業内容

卒業・卒園アルバム制作 累計100万冊突破。創業以来「思い出をカタチにして残すこと」に特化し、アルバム事業を中心に「思い出の価値」を伝え残すサービス・ソフト開発を展開。