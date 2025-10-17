東プレが 「MotionBoard」の在庫適正化ソリューションを導入し空調機器関連製品・部品の在庫金額を30%削減

ウイングアーク１ｓｔ株式会社

ウイングアーク１ｓｔ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員CEO：田中 潤）は、プレス関連部品や空調機器関連製品などを製造・開発する東プレ株式会社（以下、東プレ）が、 BIダッシュボード「MotionBoard」の在庫適正化ソリューションを導入し、稼働開始から1年で在庫金額を30％削減したことをお知らせします。また、出荷数推移のパターン検知にAI（人工知能）を活用することで 、月間40時間の作業削減を見込んでいます。

「在庫適正化ソリューションのテンプレートで構築したダッシュボード」材料・部品などの在庫状況が、滞留期間ごとに色分けされてグラフィカルに表示、特定の材料・部品を選択するとその在庫の状況、動きが詳細に確認できる■背景

東プレの空調機器部が扱う製品は多品種小ロット生産であり、材料・部品点数は約3万品目、実在庫だけでも1万5,000品目におよびます。各製品の販売数量の変動も大きいため、在庫を適切に保つのが難しく、欠品を防ぐために過剰在庫を抱える傾向にありました。在庫調整のための判断基準がないことに加え、従来は、生産管理システムから実績データを1つずつ抽出し、Excelで分析・可視化して在庫調整を行っており、多くの手間と時間を要していました。

これらの課題を解決するためにBIツールの導入の検討をし、MotionBoardの在庫適正化ソリューションが採用されました。

採用のポイントは以下です。

・データの見せ方を自由にカスタマイズできる柔軟性

・生産プロセスの改善に役立つ多様な分析スキーム

・データ分析の活用の幅の広さ

■導入効果

東プレは、2024年4月にMotionBoardの在庫適正化ソリューションの導入プロジェクトを開始し、製品・部品在庫の状況を分析・可視化するためのダッシュボードを6ヶ月間で構築、同年10月から本格稼働をスタートしました。

・安全在庫の理論値を算出

従来は担当者の経験に依存する傾向にある「安全在庫の理論値」をMotionBoardの在庫適正化ソリューションのテンプレートで算出し、その理論値を参考に生産管理システムのパラメータを調整します。これにより、実際の在庫数がこの設定値を下回ったときに適量の発注をかけ、在庫数が「安全在庫」を下回らないようコントロールすることが可能になりました。

・在庫金額の30％削減

安全在庫の調整、仕入れ先との納期の調整、長期滞留品の廃棄などの改善に取り組んだ結果、1年間で在庫金額を30％削減することを実現しました。

・A Iによるパターン検知

在庫適正化テンプレートとAIを連携させ、出荷数のパターン検知を行い、在庫切れのリスクの高い材料・部品をMotionBoardの画面上で表示する仕組みを導入。人手による作業の省力化をはかり、月間40時間の削減を見込んでいます。

今後、東プレは在庫金額のさらなる10％削減を目指すとともに、この取り組みを生産管理部門だけでなく様々な部門への展開を検討しています。

■事例紹介

URL：https://www.wingarc.com/product/usecase/1399.html

■イベント登壇のご案内

ウイングアーク１ｓｔ主催のデータでビジネスをアップデートするリアルイベント「UpdataNOW25」において、東プレ株式会社 空調機器部 岐阜工場 生産管理課 主事 市原様にご登壇いただき本導入事例について解説いただきます、是非ご参加ください。

日時：2025年11月12日（水）13:00 - 13:30

タイトル：BI×AIで脱・勘と経験！1年で在庫金額を30％削減した現場主導の改善手法

お申し込みはこちら :https://info.wingarc.com/public/session/view/1927

■東プレ株式会社について

設立 ：1935年4月

所在地 ：本社 東京都中央区、岐阜事業所 岐阜県加茂郡

事業内容：プレス関連製品（自動車関連製品）、定温物流関連製品、空調機器関連製品、電子機器関連製品の製造・販売

URL ：https://www.topre.co.jp/

■MotionBoard 在庫適正化ソリューション

https://www.wingarc.com/solution/manufacturing/product/zaiko/

