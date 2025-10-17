「調達DXカンファレンス 2025秋」実践ノウハウを提供するセッションが決定！「ロジカルシンキングで解決！効果的な稟議書の書き方」を公開

株式会社Leaner Technologies

株式会社Leaner Technologies（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：大平 裕介、以下「リーナー」）は、2025年11月7日（金）に開催する「調達DXカンファレンス 2025秋」において、ビジネス実務に直結するセッション「ロジカルシンキングで解決！効果的な稟議書の書き方」実施が決定いたしましたので、お知らせいたします。





▼詳細・お申し込み▼

■調達DXカンファレンス2025秋

激変するビジネス環境の中で、調達部門は今、単なるコスト削減部門から「企業成長の戦略パートナー」へと役割を大きく変えようとしています。この重要な変革期を勝ち抜くための羅針盤として、ご好評につき第5回となる「調達DXカンファレンス」を開催いたします。

調達DXの推進は待ったなしの状況ですが、その具体的な道筋に悩む企業も少なくありません。そこで本カンファレンスでは、DXを成功させた先進企業の具体的な事例を徹底解説し、そこに至るまでの課題とノウハウを共有します。また、業務を劇的に進化させるAI・データ活用など、最新テクノロジーの動向を専門家が深く掘り下げます。

調達部門がコストセンターから経営貢献部門へと進化するための、具体的なロードマップを提示します。本イベントは、参加者の皆様が自社の調達DX推進に向けた具体的なヒントと最新の知見を得られる場として企画しています。調達部門の未来を見据える上で、本カンファレンスが皆様の業務推進の一助となれば幸いです。ぜひご参加ください。

■ロジカルシンキングで解決！効果的な稟議書の書き方

本セッションでは、「決裁者への提案が通らずにDX推進が停滞する」「稟議の書き方がわからない」といった課題の解決につながるセッションです。稟議書を単なる書類ではなく、戦略的な意思決定を促す「武器」と捉え、ロジカルシンキングを用いて説得力を最大化するフレームワークを解説します。

■スピーカー紹介

上田 孝暢 氏

ワールド・ブランズ・コレクション ホテルズ＆リゾーツ株式会社

企画部 部長

2001年にオーストラリアへ移住し、大手会計事務所にて公認会計士としての経験を積んだ後、2007年より豪州の航空会社にて財務経理、事業立ち上げ、DX導入等に従事。コロナ禍を期に日本に拠点を移し、クラウドサービス大手での営業企画、食品通販・宅配大手での経営企画等を経て、2023年より現職。ホテル運営会社の経営企画としてホテル購買のDX化をリーナー導入により推進中。

親会社であるウェルス・マネジメント株式会社の社長室広報部長を兼務。

■「調達DXカンファレンス 2025秋」概要

【開催日時】2025年11月7日（金）10:00~

【開催場所】オンライン

【参加条件】事前申込制・視聴無料

【詳細ページ・申し込みURL】https://leaner.jp/pds/2025autumn

【参加方法】お申込み後、メールにて参加方法をご案内いたします

【主催】株式会社Leaner Technologies

【お問合せ】pds@leaner.co.jp（PDS運営事務局）

■会社概要

【株式会社Leaner Technologies】

「調達のスタンダードを刷新し続ける」をミッションに、ソーシングの高度化を実現するソーシング DXクラウド「リーナー見積」、購買プロセスを一元管理する購買プラットフォーム「リーナー購買」 を提供しています。

企業の調達部における過去のデータや取引先・社内関係者とのコミュニケーションなど、業務プ ロセスをデジタル化し、蓄積されたデータの活用を促進することで、調達部門の生産性と企業の 利益率向上を実現するサービスを提供します。

法人名：株式会社Leaner Technologies

代表者：代表取締役 大平 裕介

所在地：東京都品川区西五反田７丁目２３－１ 第3TOCビル 9F

設立：2019年2月22日

URL：https://leaner.co.jp