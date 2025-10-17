岡山の住宅展示場が“魔法”にかかる2日間！『家づくりサミット・ハロウィンイベント』開催！

株式会社クラビズ

岡山の不動産会社ノマド株式会社（主催）と、WEBサイト制作やブランディング支援を行う株式会社クラビズが企画・運営を手掛ける、住宅展示場『岡山地元家づくりサミット』（所在地：岡山市東区広谷）が、2025年10月25日(土)・26日(日)の2日間、ご家族で楽しめる「ハロウィンイベント」を開催いたします。

本イベントでは、お子様に大人気の動物とのふれあい体験や、プロのマジシャンによるテーブルマジックなど、多彩な企画をご用意しております。 もちろん、最新のモデルハウス18棟も自由にご見学いただけます。

開催概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/14193/table/36_1_fba465c27aef9ca4b4e4380fe0175411.jpg?v=202510170157 ]

■出展工務店一覧（全18社）

株式会社アイアールホーム、株式会社アイム・コラボレーション、株式会社イシン住宅研究所、株式会社イチマルホーム、株式会社ヴィータ・デザイン（ソラハウス）、株式会社おかやま住宅工房、木造ホーム株式会社小川建美、株式会社木の城いちばん、倉敷ハウジング株式会社、株式会社建房、株式会社コスミック・ガーデン、株式会社コラボハウス、佐藤建設株式会社（ベル・ホーム）、株式会社SANKO、株式会社創宅、株式会社タカ建築、株式会社タケイ、株式会社ヘルシーホーム

注目のイベント内容

１.かわいい動物がやってくる！動物ふれあい体験

10月25日(土)限定：ポニー乗馬体験

可愛いポニーがやってきて、乗馬体験をお楽しみいただけます。

10月26日(日)限定：移動動物園

ウサギやヒツジ、ロバ、ポニーなど、たくさんの動物たちと直接ふれあうことができます。 ※動物の種類は変更になる可能性があります。

２.プロの技を間近で！テーブルマジックショー

テレビ出演経験も豊富なマジシャン信楽(しがらき)が登場。 目の前わずか30cmで繰り広げられる本格的なマジックをお楽しみください。

【マジシャン信楽】

出身地 岡山県

特技・趣味 散歩

【主な出演実績】

赤坂TBS 王様のブランチ

赤坂TBS 東大王

ファンキー号 FC動画企画(ファンキーモンキーベイビー・ファンキー加藤)

Nack5 島田秀平の手は口ほどに物を言う

３.ハロウィン企画＆豪華抽選会

QUOカード抽選会

モデルハウスを1棟以上ご見学の方を対象に、最大10,000円分のQUOカードが当たる抽選会を実施します。

お菓子プレゼント

ご来場のお客様には受付でかぼちゃのバッグをお渡しします。 各モデルハウスを回ってお菓子を集めることができます。 もちろん、仮装でのご来場も大歓迎です！

『岡山地元家づくりサミット』について

『岡山地元家づくりサミット』は、岡山県で実績のある優良工務店18社が一堂に会する、期間限定の新しいスタイルの住宅展示場です。私たちは、「大手ハウスメーカーなら安心」という“常識”に疑問を呈し、お客様が本当に満足できる、質の高い家づくりを適正価格で実現できる選択肢を提供したいという想いから、本プロジェクトを発足しました。

各社のモデルハウス情報はこちらをご覧ください。

区画・出展企業一覧 :https://iezukuri-summit.jp/modelhouse/

■主催：nomado（ノマド）株式会社[表2: https://prtimes.jp/data/corp/14193/table/36_2_63d05c962b2e443702412ab57b32bd28.jpg?v=202510170157 ]

■運営企画：株式会社クラビズ[表3: https://prtimes.jp/data/corp/14193/table/36_3_fda10fdf9e8b45da9167106405ad2595.jpg?v=202510170157 ]

お問い合わせ先

■本件に関するお問い合わせ（お問い合わせ・ご来場予約など）

岡山地元家づくりサミット運営事務局（株式会社クラビズ内）

TEL：086-424-8877

公式サイト：https://iezukuri-summit.jp/