「ヒプステ《Buster Bros!!! ＆ Bad Ass Temple feat. 糸の会 ＆ WESTEND-MAFIA》」10月24日(金)18時30分より「ABEMA PPV」にて独占生放送

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage（通称ヒプステ）の新作公演「『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage《Buster Bros!!! ＆ Bad Ass Temple feat. 糸の会 ＆ WESTEND-MAFIA》」（以下、「ヒプステ《Buster Bros!!! ＆ Bad Ass Temple feat. 糸の会 ＆ WESTEND-MAFIA》」）の千秋楽公演を、「ABEMA PPV（アベマ ペイパービュー）」にて、2025年10月24日（金）18時30分より独占生放送いたします。

『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage（通称ヒプステ）は、社会現象を巻き起こしている、大人気音楽原作キャラクターラッププロジェクト『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』（通称ヒプマイ）の舞台化シリーズです。2019年11月に初めて舞台化されて以降、『ヒプノシスマイク』の世界観を忠実に再現した圧巻のパフォーマンスで多くのファンを魅了し続けています。

このたび「ABEMA PPV」にて独占生放送が決定した「ヒプステ《Buster Bros!!! ＆ Bad Ass Temple feat. 糸の会 ＆ WESTEND-MAFIA》」は、4月・5月に上演された「ヒプステ《MAD TRIGGER CREW ＆ どついたれ本舗 feat. 道頓堀ダイバーズ》」に続き、新たな D.R.Bに向けたストーリーを描く新作公演です。

本公演にはイケブクロ・ディビジョン“Buster Bros!!!”、ナゴヤ・ディビジョン“Bad Ass Temple”に加え、舞台オリジナルキャラクターである“糸の会” 大蜘蛛 弾襄、舞台オリジナルディビジョンであるハチオウジ・ディビジョン“WESTEND-MAFIA”が登場します。

「ABEMA」では、その“千秋楽”公演を独占生放送。また、独占生放送の決定を記念し、Xにて抽選で3名様に本公演グッズの「ロングTシャツ」をプレゼントするキャンペーンも実施いたします。

なお本公演は「ABEMA PPV」にて、2025年10月17日（金）12時よりチケット販売（※1）を開始。1週間のアーカイブ視聴付きチケットは3,700 円、2週間のアーカイブ視聴付きチケットは4,500円（ともに税込）で購入・視聴することができます。（※2）

さらにキャッシュバックキャンペーンの実施も決定。本公演の販売期間中に「ABEMAプレミアム」（※3）に登録し、本PPVのチケットを購入した上で、対象条件を満たすと700円をキャッシュバックいたします。詳しくはキャンペーンページをご確認ください。

キャンペーン特設ページ：https://abema.tv/lp/cashback-hipusute-20251024

今後も、「ABEMA」ではアーティストのライブ、イベント、スポーツ興行、ファッションショー、舞台など多彩な新時代のオンラインコンテンツを視聴いただける「ABEMA PPV」ならではのコンテンツ拡充や、利便性を高めるための取り組みを積極的に行ってまいります。

「ヒプステ」の新たな物語を、ぜひ「ABEMA」でお楽しみください。

（※1）チケットはアプリ内とWebブラウザ（クレジット決済のみ）にてご購入いただけます。購入方法の詳細は下記ページをご確認ください。（https://help.abema.tv/hc/ja/articles/18800916121497）

（※2）「ABEMA PPV」のコンテンツはアプリ内、またはWebブラウザからチケットを購入後、ご視聴いただけます。アプリ内のご購入は、別途手数料が生じます。また、一部のテレビデバイスやタブレットではご購入いただけません。

（テレビデバイスでの視聴方法はこちら: https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360045088511）

（※3）月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。なお、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」は本キャッシュバックキャンペーンの対象外となります。

■「ABEMA PPV」／「ヒプステ《Buster Bros!!! ＆ Bad Ass Temple feat. 糸の会 ＆ WESTEND-MAFIA》」千秋楽公演 独占生放送 概要

(C)『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage製作委員会

▼放送日時

2025年10月24日（金）18時30分開演（放送開始18時～）

▼視聴料金

【一般チケット（1週間アーカイブ付き）】3,700円（税込）

※アプリ内の購入は、別途手数料として300円が生じます。

【2週間アーカイブチケット】4,500円（税込）

※アプリ内の購入は、別途手数料として400円が生じます。

▼見逃し配信期間

【一般チケット（1週間アーカイブ付き）】2025年10月30日（木）23時59分まで

【2週間アーカイブチケット】2025年11月6日（木）23時59分まで

▼販売期間

【一般チケット（1週間アーカイブ付き）】2025年10月17日（金）12時～2025年10月30日（木）21時まで

【2週間アーカイブチケット】2025年10月17日（金）12時～2025年11月6日（木）21時まで

▼視聴・購入ページ

【一般チケット（1週間アーカイブ付き）】https://abema.tv/live-event/494b654d-66c1-4240-8217-7c091f0c50f2【2週間アーカイブチケット】https://abema.tv/live-event/9bc1c118-8bc6-44ed-8f9f-917111424d4c(https://abema.tv/live-event/494b654d-66c1-4240-8217-7c091f0c50f2%E3%80%902%E9%80%B1%E9%96%93%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%82%A4%E3%83%96%E3%83%81%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%80%91https://abema.tv/live-event/9bc1c118-8bc6-44ed-8f9f-917111424d4c)

▼出演（敬称略）

イケブクロ・ディビジョン“Buster Bros!!!”

山田 一郎：石川 凌雅

山田 二郎：松岡 拳紀介

山田 三郎：高野 渉聖

ナゴヤ・ディビジョン“Bad Ass Temple”

波羅夷 空却：中西 智也

四十物 十四：酒寄 楓太

天国 獄：中塚 皓平

“糸の会”

大蜘蛛 弾襄：植野堀 誠

ハチオウジ・ディビジョン“WESTEND-MAFIA”

按雲 真日瑠：SHIN

五十里 蘭丸：手島 聖貴

茶臼山 良経：奥村 等士

霧村 徳磨：Jun

飛砂風 紫音：蒼井 嵐樹

ディビジョン・ダンス・バトル“D.D.B”

RYO SHINSUKE KIMUTAKU YASU kaito SOUTA HIROMA

〈STORY〉

中王区でのクーデターが収束し、それぞれのディビジョンは穏やかな日常を取り戻しつつあった。イケブクロ・ディビジョンの萬屋ヤマダでは、二郎と三郎が相変わらずの喧嘩をしながらも日々成長しており、一郎はそんな弟達を頼もしく感じていた。



ある日のこと、いつものように店を開けた一郎の元に、かつて一郎たちと激しく戦ったハチオウジ・ディビジョンの按雲 真日瑠が現れる。

一方ナゴヤ・ディビジョンでは、空却が相変わらず暴れまわっていた。チームメンバーの獄は、その素行の悪さが大きな災いを生むかもしれないと警告するが、聞く耳を持たない空却。しかしそんな時、空却の実家の寺が何者かに襲撃されてしまう。襲撃犯を探す中、十四はある人物の影に気づくのだが……。

“Buster Bros!!!”と“Bad Ass Temple”を襲う二つの事件が交わる時、男達は新たな答えにたどり着く…！！

▼キャンペーン情報

１.Xプレゼントキャンペーン

「ABEMA」公式X（@ABEMA(https://x.com/ABEMA)）と、ヒプノシスアベマ公式X（@HYPNOSIS_ABEMA(https://x.com/HYPNOSIS_ABEMA)）をフォローし、該当のキャンペーンの投稿をリポストいただいた人の中から抽選で3名様に本公演グッズの「ロングTシャツ」をプレゼント！

〈応募期間〉

2025年10月24日(金) 12時～11月6日(木)23時59分

２.キャッシュバックキャンペーン

本公演の販売期間中に「ABEMAプレミアム」に登録し、本PPVの通しチケットを購入した上で、対象条件を満たしたかたにもれなく700円をキャッシュバックいたします。

対象条件、受け取り方法等、詳しくは特設ページ（https://abema.tv/lp/cashback-hipusute-20251024）をご確認ください。

※月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」は本キャッシュバックキャンペーンの対象外となります。

※上記公演概要は予告なく変更になる可能性がございます。

※当日は生放送につき公演時間は多少短縮・延長増減する場合がございますので、予めご了承ください。

※チケットご購入後の公演延期・中止以外の理由に伴うキャンセル・変更・払い戻しはできません。

※「ABEMA PPV」のコンテンツは一部デバイスではご視聴いただけませんのでご注意ください。モバイルブラウザや一部のIPTVではご視聴いただけません。各種デバイスの「マイリスト」内に「ペイパービュー」がある場合は、ご視聴いただけるデバイスです。（最新のアプリバージョンにてご確認ください）

※公演中のチケット購入も可能です。なお本番組は、放送中の「追っかけ再生機能」をご利用いただけます。

※ご購入いただいた方は放送後も見逃し配信にて何度もご覧いただけます。見逃し配信期間を過ぎると自動的に映像が途中で切れてしまいますので、ご注意ください。

※「ABEMAプレミアム」の方もコンテンツごとのご購入が必要となります。

※「ABEMA PPV」についての詳細はこちらをご確認ください。https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360053235872