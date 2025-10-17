寒い季節の釣りコーデに欠かせないカラフルなポンポンロゴビーニーがShipsmastより新発売！

株式会社プラスエム




女性の釣り人のためのフィッシングウエアブランド「Shipsmast」より


寒い季節の釣りコーデに欠かせない、可愛いポンポンロゴビーニーが新発売！



色がしずみがちな秋冬。可愛いポンポンが寒い季節の釣りコーデのアクセントに！



冬釣行の必需品ニット帽。柔らかく保温性に優れた糸を使用し、寒い船の上でも安心。暖かく過ごすことができます。剛軟度性に優れているので肌触りも良く、冬の乾燥しがちな顔周りも優しくフィット。普段使いもしたくなる心地よさに仕上がりました。抗ピル加工が施されており、毛羽立ちが少ないのでお手入れも簡単。



カラーは釣りコーデしやすい、ベージュ、ブラック、マゼンタの３色。


ホールド感抜群で、被り方次第で可愛くもかっこよくもスタイリングができます。


ワントーンコーディネートや捕色コーディネートなどで、この冬の釣行にぜひワンポイント加えてみてはいかがでしょうか？








●ポンポンロゴビーニー（KN02）　


サイズ　 フリー


価格　 　4,180円（税込）


カラー　 ベージュ , ブラック , マゼンタ


素材　　ポリエステル100%


機能性　 保温


【ブランド概要】


Shipsmast(R)


『女性による女性のための釣りアイテムの開発』をスタートさせ “かわいい“だけではない、女性の釣り人が本当に必要としている機能性アイテムを送り出しています。マリンウエアやグローブ、キャップやハットなどオリジナリティ溢れる商品は、多くの女性釣り人をサポートしています。


公式webサイト： https://plusm.jp/shipsmast/　


公式オンラインストア：https://plusm-online.jp/



【会社概要】


会社名　株式会社プラスエム　（代表取締役　金子マミ）


所在地　東京都目黒区自由が丘1-4-10-402


設　立　2010年12月25日　　


URL : https://plusm.jp/