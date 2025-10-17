『ファンタシースターオンライン』シリーズ　第1作リリースから25周年を記念したポップアップストアを開催

株式会社セガ

株式会社セガは、2025年10月17日（金）から11月3日（月・祝）の期間限定で、紀伊國屋書店新宿本店（1F THE ENTRANCE）にて「ファンタシースターオンライン25周年記念ポップアップストア」（運営：株式会社Lam）を開催します。

『ファンタシースターオンライン』（PSO）のリリースから25周年を記念した『ファンタシースターオンライン』シリーズのポップアップストア第一弾で、第二弾はAKIBAカルチャーズZONE Culpop[カルポップ]にて2025年12月5日（金）から12月21日（日）の期間で開催を予定しています。

■アニバーサリーイヤーだからこそ、最新作『NGS』から懐かしの『PSO』まで

25周年を記念したポップアップストアならではの最新作『PSO2 ニュージェネシス』のキャラクターを使用したグッズはもちろん、懐かしの『PSO』や『PSO2』のキャラクターを使用したグッズもご用意しました。ハンターズ、アークスの方には読み解けるであろう、ゲーム内オリジナルフォントを使用したグッズや特典もあります。

■販売商品（一部）

※画像はイメージとなり実物と異なる場合がございます。

なお、ポップアップストアの開催と同期間にてWEBでの受注販売も行います。詳細は販売サイトにてご確認ください。

販売サイト：Chasmic（キャズミック）

https://chasmic.jp/

※WEBの受注販売分のお届けは、2026年2月上旬以降順次発送を予定しております。

過去にセガが販売した『NGS』や『PSO2』一部のグッズの販売も行います！

※画像はイメージとなり実物と異なる場合がございます。

なお、12月5日（金）より開催のポップアップストア第二弾では、ラッピーの手乗りぬいぐるみや歴代のキャラクタービジュアルを堪能できるアイテム、さらにファン必携の新作アイテムなどを追加予定です。25周年の記念イラストを使用したアイテムも手に入れることができる機会ですので、ぜひこちらもあわせてチェックしてください。

【「ファンタシースターオンライン25周年記念ポップアップストア」第一弾 開催概要】

期間：2025年10月17日（金）～11月3日（月・祝）

時間：10:00～21:00

会場：紀伊國屋書店新宿本店 1F THE ENTRANCE（東京都新宿区新宿3-17-7）

電話：03-3354-0131

※ポップアップストアの商品・イベントに関するお問い合わせは、株式会社Lam（support@lam-company.com）までメールにてご連絡ください。

◆『ファンタシースターオンライン』シリーズとは

1987年にセガ初のロールプレイングゲームとして発売された『ファンタシースター』。

その後続編も数多く発売され、2000年には、ドリームキャストにおいて、初の家庭用3DネットワークRPG『ファンタシースターオンライン』（『PSO』）が発売されました。

『PSO』は、当時画期的だった世界中の人々とのオンラインプレイを実現させ、第5回日本ゲーム大賞を受賞する快挙を成し遂げました。

2012年にはその正統後継作として『PSO2』がリリースされ、2度のTVアニメ化など、国内最大級のオンラインRPGとなる大人気を博しました。さらに2021年には最新作『PSO2 ニュージェネシス』（『NGS』）としてメジャーバージョンアップ。13年以上にわたり現在も人気のオンラインRPGとしてサービス中です。

◆『NGS ver.2』とは

2012年にサービスを開始した国産オンラインRPG『ファンタシースターオンライン2』（PSO2）シリーズ最新作。全世界の総登録ユーザー数は1,100万を突破しています(2023年6月時点)。

2023年6月には超進化アップデートとなる『NGS ver.2』の配信を開始。

究極のキャラクタークリエイトには、新たな表現として「トゥーン表示」機能が追加され、さらに進化。世界に1人だけの英雄を作って冒険にでかけましょう。

また、新コンテンツ「クリエイティブスペース」では、自分だけの島を丸ごと一つ編集することが可能に。様々な建材や機能を駆使し、多種多様な遊びを作り出すことができます。

最大32人ものプレイヤーが行き交うシームレスなオープンフィールドに、「ポータブルホログラム」などの新要素も加わり、冒険の世界にさらなる繋がりや広がり、新たな出会いや驚きが生まれます。

新エネミー種「スターレス」など、強大な敵との戦闘では、簡単操作の爽快なアクションでスピード感のある戦闘が楽しめます。

集え。創れ。想うままに。

『NGS ver.2』公式PV：https://www.youtube.com/watch?v=l0QrG2AeLFE(https://www.youtube.com/watch?v=l0QrG2AeLFE)

【『NGS ver.2』商品概要】

商品名 ：PSO2 ニュージェネシス ver.2

対応機種 ：PlayStation(R)4、Windows PC、クラウド版（Nintendo Switch(TM)、Windows PC）

サービス時期 ：

2021年6月9日（水）サービス開始

PSO2 ニュージェネシス ver.2 2023年6月7日（水）サービス開始

価格 ：基本プレイ無料（一部有料アイテムあり）

ジャンル ：オンラインRPG

メーカー ：株式会社セガ

CERO表記 ：D区分（17歳以上対象）

著作権表記 ：(C)SEGA

公式サイト ：https://pso2.jp

公式Discord ：https://discord.com/invite/kH6dDMQqCX

