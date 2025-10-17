最新の高性能水中ドローンへお得にアップグレード｜「QYSEA FIFISH E-MASTER 買い替えキャンペーン」開始

株式会社セキド

水中ドローンの販売・運用支援を行う株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之）は、ハイエンド産業用水中ドローン「QYSEA FIFISH E-MASTER」シリーズへの買い替えを支援するキャンペーンを開始しました。お手持ちの「FIFISH V6 PLUS」など対象製品のシリアルナンバーをご申請いただくことで、「E-MASTER PLUS」もしくは「E-MASTER NAVI」を特別価格（10～15%OFF）でご購入いただけます。故障や破損、他社購入品も対象です。

QYSEA FIFISH E-MASTER 買い替えキャンペーン 概要

申請対象製品：FIFISH V6 PLUS

※故障で動作しない個体、セキド以外で購入された製品も対象

買い替え対象商品：・QYSEA FIFISH E-MASTER PLUS

・QYSEA FIFISH E-MASTER NAVI

特典 ：対象の2機種を10～15%OFFの特別価格で販売

受付期間：2025年12月22日（月）までのお申し込み

納期目安：ご注文から1～2ヶ月

▶詳細・お申し込みはこちら

https://sekido-rc.com/?mode=f284

特長・メリット

・故障、破損した個体でもOK：現場の更新負担を軽減

・申請だけで完了：機体の発送は不要（※廃棄はお客様にて）

・上位機への最短ルート：導入時のコストを最適化

FIFISH E-MASTER ー ハイエンド産業用水中ドローン ー

FIFISH E-MASTER NAVI は、ハイエンド産業用水中ドローンです。高精度センサーとソナーを搭載し、AIを活用した映像処理によって、深浅測量・洗堀調査・構造物点検など、幅広い水中業務に対応します。これまで人が入れなかった場所でも、安全かつ高精度な点検を実現し、作業時間の大幅短縮と報告業務の効率化を可能にします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=0-8rGD0tNk8 ]

● FIFISH E-MASTER 製品一覧

https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=3024256(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=3024256)

お申し込みの流れ

Step 1｜お申込み

専用フォームから申請。機体腹部に記載の「シリアルナンバー」が写る機体全体写真を添付してください。申請受付後、当社で正規品確認を行います。

Step 2｜特別購入ページのご案内

シリアルの正規性が確認でき次第、メールにて特別価格ページのご案内と対象2機種の専用発注書を送信します。

Step 3｜ご購入

ご希望の機種を選択し、発注書の必要事項を記入のうえメール返信で購入完了となります。

注意事項

・本サービスは下取り・中古買い取りではありません。

・申請していただいた機体や付属品の発送は不要です。故障品はお客様ご自身で廃棄をお願いします。

・シリアルナンバーの正規品確認が取れない場合、特別価格のご案内はできません。原因の調査・回答には対応いたしかねます。

・複数台の買い替えは、1シリアルごとにお申込みください（ご案内も1シリアルごとに個別対応）。

FIFISH E-MASTERの効果や事例がわかる無料オンラインセミナー開催

水中ドローンの基礎から、E-MASTER NAVIの強力ホバリング／自動航行／AI測定／海底マッピングを実務目線で解説。測量・橋梁点検の事例、運用・メンテナンス、保険・補助金の考え方まで短時間で把握できます。

対象者 ： ・測量、点検業務用に水中ドローンの導入検討をされている方

・深浅測量や洗堀調査業務に携わる方

・河川及び海、ダム点検業務に従事されている方

内容 ： ・最新機能の紹介と取得データの精度検証

・測量に特化した機能、ソリューションの紹介

（水中測位、AR測量、水深測定2D&3D水底マッピング）

・最適機種の選定ポイント

・質疑応答

開催日時： 2025年10月24日（金）14時00分～15時30分

2025年10月28日（火）14時00分～15時30分

視聴登録： https://sekido-rc.com/?pid=187799261

【セキドについて】

水中ロボティクス事業において、高度な産業用ROVからコンパクトな水中ドローンまで広く取り扱い、オンラインストアでの販売から企業・官公庁への導入サポートまで対応しております。



［セキド 水中ドローン／ROV相談窓口］

https://sekidocorp.com/rov/

東京都港区西新橋2丁目35番5号

TEL：03-5843-7836 FAX：03-5843-7837

受付時間：平日 10時00分～17時30分



［セキドオンラインストア］

https://sekido-rc.com/



［DJI認定ストア 東京虎ノ門］

https://sekidocorp.com/toranomon/



＜プレスリリースに関するお問い合わせ＞

お問い合わせフォーム：

https://pro.form-mailer.jp/fms/e9180bee126254

TEL：03-5843-7836

受付時間：平日 11時00分～17時00分