株式会社カナミックネットワーク

株式会社カナミックネットワーク（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：山本拓真、以下「当社」）は、東京都が実施する「東京都ACPポータルサイト設計・開発業務委託」に係る事業を受託いたしましたので、お知らせ致します。

ACP（アドバンス・ケア・プランニング）とは、将来、病気になったり介護が必要になったりしたときに備え、これまでに大切にしてきたことや、これから誰とどのように過ごしたいか、希望する医療や介護のことなどについて、家族や大切な人、医療・介護関係者とともにあらかじめ考え、話し合うプロセスのことです。

当社は、このたび東京都から選定を受け、「カナミッククラウドサービス」で培ったノウハウを東京都民が活用するポータルサイト構築に反映させることにより、都民が活用するACPの普及・啓発の促進に、より一層寄与して参ります。

■本事業の目的と背景

東京都では、都民が将来の医療・介護について希望を表明するためのACP普及啓発小冊子「わたしの思い手帳」の普及啓発を推進しております。

本事業は、「わたしの思い手帳」を電子ブック化することで都民の利便性を高めるとともに、ACPに関する情報を集約・発信するプラットフォームとしてポータルサイトを構築するものです。

特に、高齢者を親に持つ若い世代を含む幅広い世代への普及啓発を強化し、「わたしの思い手帳」をより身近で活用しやすいものとすることを目指します。

■ポータルサイトの主な役割

1.「わたしの思い手帳」の電子化と利便性の向上

ACP普及啓発小冊子「わたしの思い手帳」をWeb版として公開し、スマートフォンなど、あらゆるデバイスから閲覧を容易にします。

2.情報発信プラットフォームの強化

ACPや在宅療養に関する東京都の取り組み、関連情報などを一元的に発信し、都民のACP理解と検討を促進します。

3.情報セキュリティの確保

東京都の求める高いセキュリティ要件を満たし、安定かつ安心して利用できるサイトを構築します。

■今後の展開について

当社は超高齢社会における地域包括ケアシステムの実現に向け、医療・介護の多職種連携を支援するクラウドサービスを提供して参りました。本事業においても、これまで培ってきた医療・介護連携分野における知見と高い技術力を活かし、東京都が目指すACPのさらなる普及啓発に貢献して参ります。

■「わたしの思い手帳」について

https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/iryo_hoken/zaitakuryouyou/acp_booklet

■「カナミッククラウドサービス」について

超高齢社会に求められる「地域包括ケアシステム」の実現に寄与するために、地方自治体や医師会及び介護サービス事業者向けの多職種間連携を可能にする地域連携型クラウドサービス。多職種他法人間の連携を目的とした情報共有システムとして、介護事業者向けの業務システムをラインナップしております。

また、当社は「東京都多職種連携ポータルサイト」の構築・運用実績を有しており、医療介護職から東京都民の多くの方々にご利用頂けるシステム提供を推進して参ります。

以 上

本件に関するお問い合わせ先

株式会社カナミックネットワーク 管理部

所在地 〒150-6031

東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー31階

ＴＥＬ 03-5798-3955

ＦＡＸ 03-5798-3951