ソラリアプラザ　2025年リニューアル第二弾！

西日本鉄道株式会社





　西日本鉄道(株)が運営する商業施設「ソラリアプラザ」では、2025年春に続き、一部店舗のリニューアルを実施いたします。



　当施設は、本年2月から5月にかけて、地下1階・地上3～5階の一部リニューアルを実施いたしました。各階のターゲット層にマッチした店舗構成とし、特にヤングカジュアルのボリュームを強化するなど、リニューアル後も多くのお客さまにご来館いただいています。



　今回のリニューアルでは、地下2階、地上1階のファサード部分に、福岡初出店１店舗を含むカフェ３店舗を配置し、2025年12月以降、順次オープンいたします。



＜店舗ラインナップ＞


・B2F　スターバックス （ティー ＆ カフェ） ※九州最大級の店舗面積（ティー＆カフェの店舗において）


・B2F　THE CITY BAKERY(ザ シティ ベーカリー)


・１F　福岡初出店カフェ　（後日、ソラリアプラザWEBサイトにて公開予定）



　また、本年3月の導入以来、1日の利用者が150名を超えるなど大人気のAIパーソナル診断サービス「+PLUS MIRROR（プラス ミラー）」がパワーアップ！１０月１7日（金）より新たに骨格ボディタイプ・シセイ診断(有料)やファッションタイプ診断が追加となり、5階に登場します。本サービスの診断結果をもとに各店舗でのお買い物がさらに楽しめる『+PLUS MIRROR×リアル接客』という新たな購買体験を提供いたします。



　ソラリアプラザでは、今後もお客さまのライフスタイルにプラスアルファになる「ファッション」や「食」、心地よい空間や豊かな時間を提供することで、九州ナンバーワンのファッションビルを目指し、さらなる価値向上に努めてまいります。



■ 「ソラリアプラザ」2025年リニューアル第二弾の概要


【対象フロア】


地下2階（２店舗）、地上1階(1店舗)　



【スケジュール】









【新店舗紹介】


≪地下2階≫


スターバックス(ティー ＆ カフェ)　（約260平方メートル ）


九州最大級の店舗面積（ティー＆カフェの店舗において）



彩りあふれる、心あたたまるティーのひとときを、鮮やかで香り豊かなティービバレッジに特化したスターバックス。九州のティーに特化したスターバックスの中では最大級の店舗面積を誇るゆったりとした空間で楽しく、香り豊かなスターバックスのティー体験をお届けします。










THE CITY BAKERY(ザ シティ ベーカリー）（約120平方メートル ）


2015年の福岡上陸以来、地元のお客さまに親しまれてきた「THE CITY BAKERY」が改装オープンします。








≪地上1階≫


福岡初出店カフェ（約100平方メートル ）


詳細は後日ソラリアプラザWEBサイトにて公開予定です。



■　AIパーソナル診断サービス　「+PLUS MIRROR」について


撮影した画像から瞬時にAIパーソナル診断が行える「+PLUS MIRROR」に新たに骨格・シセイ診断(有料)、ファッションタイプ診断機能が追加。+PLUS MIRROR×リアル接客という新たな購買体験を提供いたします。



【名称】


「+PLUS MIRROR」（プラス ミラー）



【新サービス開始日】


2025年10月17日（金）



【内容】


AIカメラによるパーソナル診断サービス


●フェイスタイプ診断


顔の輪郭やパーツ、配置を分析し、似合うファッションやスタイルを導き出す診断



●パーソナルカラー診断


個人の肌、髪、瞳の色に調和する色を見つける診断



≪新サービス≫


●骨格ボディタイプ・シセイ診断


全身の写真を撮影し、12種類の骨格ボディタイプに分類します。骨格ボディタイプをベースに、ボディバランスやパーツの特徴に合わせて、診断結果に基づくスタイリングの提案を行います。



●ファッションタイプ診断


ソラリアプラザの店舗スタッフが着こなすスタイリング写真をお客さまが複数回選択していくだけで、好みに合ったおすすめのブランドやコーディネートの提案を行います。



【営業時間】


平日11時～20時、土日祝10時～20時



【利用料金】


1,500円（税込） ※骨格ボディタイプ・シセイ診断のみ



【場所】


既設 ＜3F POPUPスペース＞　※ミラータイプからタブレット端末へ変更


・フェイス・パーソナルカラー診断(無料)


・ファッションタイプ診断(無料)



【設置場所】







【設置イメージ】








新設 ＜5F警固公園側常設ブース＞


・骨格ボディタイプ・シセイ診断(有料)


・ファッションタイプ診断(無料)



【設置場所】







【設置イメージ】







【利用方法】


ミラーに映し出される手順に沿って、操作いただきます。


診断結果は、ミラーに表示できるほか、通信アプリ「LINE」に送信可能です。



＜操作画面イメージ＞






＜診断結果イメージ 骨格ボディタイプ・シセイ診断＞












＜診断結果イメージ ファッションタイプ診断＞







（参考）ソラリアプラザの概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


【開業日】


1989年3月24日



【所在地】


福岡市中央区天神2丁目2-43



【売上高】


約 198 億円（2024 年度実績）



【来館者数】


約1,439万人（2024年度実績）



【売場面積】


20,236平方メートル （6,254坪）



【店舗数】


108店舗



【フロア構成】


B2階　食物販・飲食


B1～5階　ファッション


6階　レストラン


7階　レストラン・映画館



【コンセプト】


洗練されたライフスタイルを楽しむための、等身大プラスアルファのファッション、食、カルチャーと心地よい空間や豊かな時間を提供します。




