Ì´¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¨¡¨¡¡£Ý¯ºä46¡¦±óÆ£Íý»Ò&Â¼°æÍ¥¤¬¡ÖB.L.T.12·î¹æ¡×¤ÎÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¤ËÅÐ¾ì¡ª ¤µ¤é¤Ë°æ¾åÍüÌ¾¤ÎÂ´¶ÈµÇ°¥°¥é¥Ó¥¢¤â!!
Åìµþ¥Ë¥åー¥¹ÄÌ¿®¼Ò¤Ï¡¢½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¤ä½÷Í¥¡¢À¼Í¥¤¿¤Á¤ò¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£ー¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¡õ¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿¥á»ï¡ÖB.L.T.2025Ç¯12·î¹æ¡×¤ò10·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÈ¯Çä¡£Á´¹ñ¤Î½ñÅ¹¡¢¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¤Ç¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÖB.L.T.2025Ç¯12·î¹æ¡×¡ÊÅìµþ¥Ë¥åー¥¹ÄÌ¿®¼Ò´©¡Ë »£±Æ¡¿¾®¸«»³½Ô
10·î28Æü(²Ð)È¯Çä¤Î¡ÖB.L.T.12·î¹æ¡×¤ÎÉ½»æ¡¦´¬Æ¬¤Ë¡¢10·î29Æü(¿å)¤Ë 13th ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖUnhappy birthday¹½Ê¸¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ëÝ¯ºä46¤«¤é±óÆ£Íý»Ò&Â¼°æÍ¥¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡
±óÆ£Íý»Ò¤Ï13th¥·¥ó¥°¥ë¤Ç½é¤á¤ÆÁªÈ´Æþ¤ê¡¢Â¼°æÍ¥¤ÏÆ±ºî¤Ç½é¤ÎÉ½Âê¶Ê¥»¥ó¥¿ー¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢º£ÂçÃíÌÜ¤ÎÆ±´ü¥á¥ó¥Ðー¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó»£±Æ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤ÏÝ¯ºä46¤Î7th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¾µÇ§Íßµá¡×¤Î¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤ò»£±Æ¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¡¦¾®¸«»³½Ô»á¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¡Ö³¹³Ñ¥ï¥ó¥Àー¥é¥ó¥É¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Ì´¤È¸½¼Â¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£¥ªー¥ë¥Õ¥£¥ë¥à¼Ì¿¿¤Î¼Á´¶¡¢¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê³¹³Ñ¤äÆÃÄ§Åª¤Ê¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¡¢Æó¿Í¤Î²ÄÎù¤µ¤¬°ú¤Î©¤ÄÍÎÉþ¤È¤ªÂ·¤¤¤ÎÀ©Éþ¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÍ×ÁÇ¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤Ç±ü¹Ô¤¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤¦¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
ÂÐÃÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¶Ê¤Ç¤ÎÈ´Å§¤ËÂÐ¤¹¤ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿´¶¤äÝ¯ºä46¤ÎÉ½¸½¤Ë·ü¤±¤ëÁÛ¤¤¡¢»°´üÀ¸¤ÎÁÇÅ¨¤Ê´Ø·¸À¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÝ¯ºä46¤«¤é¥°¥ëー¥×Â´¶È¤ò¹µ¤¨¤ë°æ¾åÍüÌ¾¤¬ÅÐ¾ì¡ª 7Ç¯´Ö¤ÎÂÀ×¤òÃ©¤ë¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡£
Ý¯ºä46¤«¤éÆó´üÀ¸¤Î°æ¾åÍüÌ¾¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Æ18Ç¯¤ËÁ°¿È¤ÎÝ°ºä46¤ËÆó´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¡¢°Ê¹ßÌó7Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê»ý¤ÁÁ°¤Î²Î¾§ÎÏ¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ー¥¹¥¥ë¤Ç¥°¥ëー¥×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿Èà½÷¤¬¡¢13th¥·¥ó¥°¥ë¤Î³èÆ°¤ò¤â¤Ã¤Æ¥°¥ëー¥×¤òÂ´¶È¡£»ÐËå»ï¡Öblt graph.¡×¤ò´Þ¤á²áµî²¿ÅÙ¤âB.L.T.¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢°¦¤é¤·¤¯¤âÈþ¤·¤¤¥Ýー¥È¥ìー¥È¤ÈÎÏ¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤Î¿ô¡¹¤ò»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Èà½÷¤À¤¬¡¢º£¹æ¤Ç¤ÏÂ´¶È¤òµÇ°¤·12¤Úー¥¸¥í¥ó¥°¥°¥é¥Ó¥¢&¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò·ÇºÜ¡£Âç¿Í¤Î½÷À¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿°æ¾å¤Î¤É¤³¤«Í¾Íµ¤Î¤¢¤ëÐÊ¤Þ¤¤¤«¤é¡¢Èà½÷¤é¤·¤¤¶þÂ÷¤Î¤Ê¤¤¾Ð´é¤Þ¤Ç¡¢º£¤Î°æ¾åÍüÌ¾¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ªÆÏ¤±¡£¥¢¥¤¥É¥ëÀ¸³è7Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤âÉ¬ÆÉ¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖB.L.T.2025Ç¯12·î¹æ¡×¡ÊÅìµþ¥Ë¥åー¥¹ÄÌ¿®¼Ò´©¡Ë »£±Æ¡¿ÅìµþÍ´
ÇµÌÚºä46¡¦6´üÀ¸Ï¢ºÜ¤¬¥¹¥¿ー¥È¡ª ½é²ó¤Ï¡¢Âç±Û¤Ò¤Ê¤Î¤¬¥½¥í½é¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÄ©Àï¡ª
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖB.L.T.¡×¤Ç¤Ï¡¢ÇµÌÚºä46¤ÎÏ¢ºÜ´ë²è¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¸þ¾å°Ñ°÷²ñ～gravure a la mode～¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢4´üÀ¸¡¦5´üÀ¸¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¡ÖB.L.T.12·î¹æ¡×¤è¤ê¡¢ÂÔË¾¤Î¡È6´üÀ¸Ï¢ºÜ¡É¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£¥á¥ó¥Ðー¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¥Æー¥Þ¤òÀß¤±¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤ä´¶À¤òÃúÇ«¤ËÀÚ¤ê¼è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢6´üÀ¸¤Î¥á¥ó¥Ðー°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò»ïÌÌ¤òÄÌ¤·¤ÆÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
µÇ°¤¹¤Ù¤½é²ó¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢Âç±Û¤Ò¤Ê¤Î¡£º£²ó¤Ï¡ÈÄÉÁÛ¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Ã¯¤Î¿´¤Ë¤â¤¢¤ë¡Öµ²±¤ÎÃæ¤ËÌ²¤ëÈþ¤·¤¤¿Í¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ»£±Æ¤ò¼Â»Ü¡£¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ê¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ç¸«¤»¤¿¼«Á³ÂÎ¤Î¾Ð´é¤ä¡¢¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Î°õ¾ÝÅª¤ÊÉ½¾ð¤Ê¤É¡¢Âç±Û¤¬ËÂ¤°¡ÈÈþ¤·¤¤½Ö´Ö¡É¤Î¿ô¡¹¤¬¥Úー¥¸¤òºÌ¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥½¥í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡Ö46Ìä46Åú¡×´ë²è¤â¼ýÏ¿¤·¡¢¤½¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ë¤ÊÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖB.L.T.2025Ç¯12·î¹æ¡×¡ÊÅìµþ¥Ë¥åー¥¹ÄÌ¿®¼Ò´©¡Ë »£±Æ¡¿HIROKAZU
ËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¡¡°ÂÇ¼Áó°á&¹©Æ£Í£°¦¤ÎÃçÎÉ¤·¥Ú¥¢¤¬2¿ÍÂ·¤Ã¤ÆÌó1Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅÐ¾ì!!
12·î17Æü(¿å)¤Ë7th¥·¥ó¥°¥ë¤òÈ¯Çä¤¹¤ëËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¤è¤ê¡¢ºòÇ¯Âç¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÃçÎÉ¤·¥Ú¥¢¡¦°ÂÇ¼Áó°á&¹©Æ£Í£°¦¤¬ÂÔË¾¤ÎºÆÅÐ¾ì¡ª¡¡º£²ó¤ÏËÒ¾ì¤Ø¡£ÎÐ¤¢¤Õ¤ì¤ë¹¾ì¤ò¤ª¤ó¤Ö¤Ç¶î¤±²ó¤Ã¤¿¤ê¡¢¹±Îã¤Î°ÂÇ¼°ò¤Î¾Æ¤°ò¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¤È¡¢¤³¤Î2¿Í¤¬¾ú¤·½Ð¤¹³Ú¤·¤¯²º¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç»£±Æ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢7th¥·¥ó¥°¥ë¤Ç±ÀÁÈ¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤ÆÄ©¤àÆó¿Í¤Î»ÑÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤Ã¤¿¡£¿ï½ê¤ËÉ½¤ì¤ëÃç¤ÎÎÉ¤µ¤ÏÉ¬¸«¡ª
¡ÖB.L.T.2025Ç¯12·î¹æ¡×¡ÊÅìµþ¥Ë¥åー¥¹ÄÌ¿®¼Ò´©¡Ë »£±Æ¡¿ºÙµï¹¬¼¡Ïº
¥¥åー¥È¡õ¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ËÌ¥¤»¤ë¨¡¨¡¡£Liella!¤«¤éÀÄ»³¤Ê¤®¤µ¡õÌ¨ ¤Ê¤³¡õÎë¸¶´õ¼Â¡õ·ëÆá¤¬ÅÐ¾ì¡ª
11·î5Æü(¿å)¤Ë¡Ö7th¥é¥¤¥Ö¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°(²¾)¡×¤Î¥ê¥êー¥¹¤ò¹µ¤¨¤ë¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー!!¡Ù¤ÎLiella!¤è¤ê¡¢ÀÄ»³¤Ê¤®¤µ¡¢Ì¨ ¤Ê¤³¡¢Îë¸¶´õ¼Â¡¢·ëÆá¤Î4Ì¾¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥Ô¥ó¥¯¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¥¥åー¥È¤µ¤È¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÈäÏª¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ³¹¤òÊâ¤¯Ìµ¼Ùµ¤¤ÊÉ½¾ð¤Þ¤Ç¨¡¨¡¡È4¿Í¤Î¤¤¤Þ¡É¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖB.L.T.2025Ç¯12·î¹æ¡×¡ÊÅìµþ¥Ë¥åー¥¹ÄÌ¿®¼Ò´©¡Ë »£±Æ¡¿HIROKAZU
¼ç¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤·ä¤ËÈª¤ÇÅ¥¤ó¤³¤Ë!? AKB48¸¦µæÀ¸Ï¢ºÜ¤ÎÂè4²ó¤Ï¡¢20´ü¸¦µæÀ¸¡¦´Ý»³¤Ò¤Ê¤¿¤¬¡É¤«¤«¤·¡É¤ËÊ±¤·¤Æ¥³¥ß¥«¥ë¤Ë¤ªÆÏ¤±¡ª
¸½ºß¡¢·ëÀ®20¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¡ÖAKB48 20th Year Live Tour 2025～PARTY¤¬»Ï¤Þ¤ë¤è～¡×¤ò³«ºÅÃæ¤ÎAKB48¡£¹¥É¾¤Î¸¦µæÀ¸Ï¢ºÜ¤Î4²óÌÜ¤Ë¤Ï¡¢20´ü¸¦µæÀ¸¡¦´Ý»³¤Ò¤Ê¤¿¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
´Ý»³¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¡Ö½©¸µ¹¯ ¡ß AI ½©¸µ¹¯ AKB48¿·¶ÊÂÐ·è¡×¤Ç¸«»ö¾¡Íø¤·ÇÛ¿®¤Ë»ê¤Ã¤¿³Ú¶Ê¡Ö»×¤¤½Ð¥¹¥¯¥íー¥ë¡×¤Ç½é¤ÎÁªÈ´Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥á¥ó¥Ðー¡£¤³¤Î¤Û¤«SNS¤Ç¼«¿È¤¬ÉÁ¤¤¤¿ÆÈÆÃ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ä¡¢¤Ò¤ç¤¦¤¤ó¤ÊÆ°¤¤ò¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ÎÅê¹Æ¤¬Ëü¥Ð¥º¤¹¤ë¤Ê¤É°ÛºÌ¤òÊü¤ÄÈà½÷¤Î¥³¥á¥Ç¥£¥¨¥ó¥Ì¤Ö¤ê¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¡¢»£±Æ¤Ç¤Ï¡ÖÈª¤Î¼ç¤¬ÉÔºß¤Î´Ö¤Ë¹¥¤ÊüÂê¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥«¥«¥·¡×¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤µ¤¹¤¬¤Î¥»¥ó¥¹¤Ç¡¢¸«¤ë¤â¤Î¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ëÀ¸¤À¸¤¤È¤·¤¿É½¾ð¤È¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÆ°¤¤òÏ¢È¯¡ª¡¡Ãà°ì¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦48Ìä48Åú¤âÆÉ¤ß±þ¤¨È´·²¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¡ÖB.L.T.2025Ç¯12·î¹æ¡×¡ÊÅìµþ¥Ë¥åー¥¹ÄÌ¿®¼Ò´©¡Ë »£±Æ¡¿À§±ÊÆüÏÂ
Æú¤Î¥³¥ó¥¥¹¥¿¥Éー¥ë¡¦ÀÐÉÍ²ê°á¤¬¡É¥ª¥È¥Ê¡É¥âー¥É¤Ç¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡ª
11·î28Æü(¶â)¤è¤ê¡¢¡ÖÆú¤Î¥³¥ó¥¥¹¥¿¥Éー¥ë LIVE TOUR 2025 ～Ê¿À®ÎáÏÂ¥Í¥Ðー¥¨¥ó¥É¥µ¥ó¥Ðー¥¹¥È～¡×¤ò³«ºÅÍ½Äê¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡¦Æú¤Î¥³¥ó¥¥¹¥¿¥Éー¥ë¤«¤é¡¢ÀÐÉÍ²ê°á¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
天真爛漫な笑顔とヘルシーな体つきでグラビアのお仕事でも定評があり、昨年ファースト写真集を発売した石原。今回は、透け感のある黒い水着や、胸元が大きく開いた部屋着風のレオタードなど、いつもよりもアダルトな雰囲気が漂う衣装を着て、しっとりとした表情や愛嬌あふれる表情を見せてくれている
¤ë¡£
¡ÖB.L.T.2025Ç¯12·î¹æ¡×¡ÊÅìµþ¥Ë¥åー¥¹ÄÌ¿®¼Ò´©¡Ë »£±Æ¡¿¾åÂ¼Æ©À¸
×ÂÀ±¤ÎÇ¡¤¯¸½¤ì¤¿Ä¶Å·¿¿à¥Ì¡Èþ¾¯½÷¡¦Æúºé¥«¥ê¥Ê¤¬B.L.T.¤ËÅÐ¾ì¡ª
TikTok¥Õ¥©¥í¥ïー¤Ï22Ëü¿Í¤ò±Û¤¨¤ëÈþ¾¯½÷¤¬»ä¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯6·î¡£Æúºé¥«¥ê¥Ê¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì³èÆ°¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤È¡¢½Ö¤¯´Ö¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ï¡¢Ä¶¤¬ÉÕ¤¯¤Û¤É¤ÎÅ·¿¿à¥Ì¡¡£»ý¤ÁÁ°¤Î¿Í²û¤Ã¤³¤µ¡¢¥Î¥ê¤ÎÎÉ¤µ¤¬Þú¤ß½Ð¤ë¡¢¥Ï¥Ã¥Ôー¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡ûÂç¹¥É¾Ï¢ºÜ
¡¦¡ô¥Ð¥Ð¥Ð¥Ð¥ó¥Ó¡Ö¡ôÇÏ¤È¼¯¡×´ß¤ß¤æ&¿ÀÆî¤ê¤Ê
¡¦¥Ï¥íー!¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥Ï¥í¥é¥Ü!!¡×¸åÆ£²Ö¡õÄ¹ÌîÅí±©¡Ê¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à¡Ë
¡¦µÜÂôÍ§ ukka¡ÖI & Yuu¡×
¡¦¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µーÏ¢ºÜ¡ÖANA-LOG¡×À¾ÈøÅí¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
¡¦SWEET STEADY¡Ö¤¹¤¤¤¹¤Æ¤Î¤¤¤Á¥Úー¥¸¡×¾±»Ê¤Ê¤®¤µ
¡¦·ëÆá¡Ö·ëÆá¤¬¤¤¤¯¡ª ¥ê¥¢¥ëYRPG¡×
¡¦À¼Í¥¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÏ¢ºÜ¡ÖReal Voice¡×±ó»³Æà±û
