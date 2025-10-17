カイテク、愛知県豊田市と福祉専門人材確保に向けた連携協定を締結

カイテク株式会社豊田市xカイテク 福祉専門人材確保に向けた連携協定

カイテク株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：武藤 高史、以下「カイテク社」）は、2025年10月17日、愛知県豊田市（市長：太田 稔彦）と「福祉専門人材確保に向けた連携に関する協定（以下「本協定」）」を締結しました。

本協定は、豊田市とカイテク社が協力し、福祉分野における働き手の確保と働きやすい環境の両立を図り、豊田市民が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる地域社会の実現を目的としています。





■協定締結に至った背景少子高齢化が進行する中、介護・福祉現場では人材不足が全国的な課題となっています。カイテク社は、介護・医療のワークシェアサービス「カイテク」を通じて、資格を持つ人が1日・短時間から柔軟に働ける仕組みを提供し、現場の人手不足解消に貢献してきました。豊田市では、地域福祉の維持と質の向上のため、「潜在有資格者の掘り起こし」や「多様な働き方の促進」を重視しています。

本協定により、両者の強みを生かした連携を図り、復職支援や業務分解による柔軟な雇用環境の創出などを進めていきます。



■本協定の概要

豊田市とカイテク社は、以下の取り組みを中心に連携します。

- 介護・福祉現場出身者の専門チームによる業務分解の伴走型支援- 求人情報の発信及び発信支援- カイテク社が提供するアプリを活用したマッチング支援- スポットワーカーを受け入れるためのマニュアル作成支援※カイテクのシステム手数料については市が一部費用負担

「カイテク」について：求人掲載数No.1・有資格者の利用率No.1サービス

カイテク社は、2019年12月のサービス開始以来、介護や医療の現場で「この日」「この時間だけ」のように単発で働きたい方と施設をマッチングするプラットフォームとして、多くの利用者に支持されてきました。介護・看護単発バイトアプリにおいて「求人掲載数No.1」を取得し、さらに介護・看護の有資格者が最も利用しているアプリとして「利用率No.1」も取得しています。

今回の豊田市との連携協定は、カイテク社が掲げる「テクノロジーで介護医療人材不足をなくし、現場の笑顔を1つでも増やす。」というミッションを実現するための取り組みであり、今後もサービス拡充に努め、介護・医療業界の発展に貢献してまいります。

カイテクアプリの特徴

- すぐに働ける：アプリ内での登録は簡単で、履歴書や面接は不要です。- 資格を活かして自由に働ける：1日・短時間の仕事が多数掲載されており、ライフスタイルに合わせた働き方が可能です。- 即日給与受け取り：退勤後、給与は約1分で振り込まれます。- 多様な職場：47都道府県で30以上のサービス種別の介護・医療施設から様々な職場を選ぶことができ、働きたいエリアや条件に合わせて仕事を探せます。

カイテクアプリのダウンロード方法

カイテクのアプリは以下のリンクからダウンロードできます。登録から仕事開始まで、わずか数ステップで完了します。



カイテク（介護・看護・保育 単発バイトアプリ）：https://app.adjust.com/1t16cpm7

カイテク薬剤師（薬剤師 単発バイトアプリ）：https://app.adjust.com/1tex0q64

使い方のステップ

- アプリをダウンロード：上記リンクからカイテクをダウンロード- プロフィール登録：名前などの情報や資格証を登録- 求人を検索：希望のエリアや条件で仕事を検索し、気に入った仕事をタップして応募- 即日勤務：選んだ仕事にすぐに応募し、最短でその日のうちに勤務が可能- 給与受け取り：退勤後、給与は約1分で振り込み



法人様向けページ：https://caitech.co.jp/lp/office/

コーポレートサイト（企業情報含む）：https://corp.caitech.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

カイテク株式会社 広報担当

担当者： 斉藤、河合

メール：pr@caitech.jp