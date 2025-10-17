「華Doll* -Reinterpretation of Flowering-」ちびキャラver.オンラインくじ「まるくじ」にて販売開始！

株式会社エディア

株式会社エディア（本社:東京都千代田区、代表取締役社長:賀島 義成）の子会社、株式会社ティームエンタテインメント（本社:東京都千代田区、代表取締役社長:賀島 義成 以下:ティームエンタテインメント）は、2025年10月17日(金) 12:00より「華Doll* -Reinterpretation of Flowering-」ちびキャラver.の新規オリジナルグッズを、インターネットで購入できるオンラインくじサービス『まるくじ』にて販売開始したことをお知らせいたします。

まるくじ 「華Doll* -Reinterpretation of Flowering-」ちびキャラver. 概要

『華Doll*』とは、体内に特殊な花の種を埋め込まれ、「完璧なアイドル」を人工的に作り出すプロジェクト：通称【華人形プロジェクト】に人生を捧げるアイドルユニット「Anthos*（アントス）」「Loulou*di（ルルディ）」を描いたストーリーが、謎解き・伏線満載のドラマパートと次元を超えた高クオリティ楽曲と共に展開していく、株式会社ムービックから誕生した“知的興奮型”ドラマCDコンテンツです。

今回はTVアニメ「華Doll* -Reinterpretation of Flowering-」から、「ハーネスファッション」がテーマの描き起こしちびキャライラストを使用した、『まるくじ』でしか手に入らない限定商品をご用意いたしました。

各賞の商品として、アクリルスタンド、アクリルキーホルダー、缶バッジなど、Antholicの皆様に喜んでいただけるラインナップを多数ご用意いたしました。どうぞ、この機会をお見逃しなく！

※Antholic(アントリック）とはAnthos*のファン総称です。

また、購入者特典として5個購入毎に絵柄ランダムでブロマイドを1枚プレゼントいたします。

是非、この機会にお買い求めください！

まるくじ 「華Doll* -Reinterpretation of Flowering-」ちびキャラver. 各賞紹介

期間：2025 年10月17日(金) 12:00 ～ 2025年11月9日(日) 23:59

価格：770円(税込)

販売ページ：https://marukuji.jp/detail/269(https://marukuji.jp/detail/269)

(C)HANA-Doll.RF

まるくじ概要

『まるくじ』はインターネットで購入できるハズレなしのオンラインくじサービスです。各アイテムがすべて受注生産なので売り切れの心配はありません。（※）

インターネットで購入できるため、地域や時間を選ばず購入可能で商品はすべて自宅にお届けいたします！対応決済方法は「各種クレジットカード」「ドコモ払い」「ソフトバンクまとめて支払い、auかんたん決済」「プリペイド決済（Vプリカ、Vプリカギフト）」「PayPay」「メルペイ」に対応。

※一部商品にて数量限定が設定されている場合がございます。

◆まるくじ 公式サイト：https://marukuji.jp/(https://marukuji.jp/)

◆まるくじ 公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/marukuji_pr(https://twitter.com/marukuji_pr)

◆まるくじ公式アプリ（価格：本体無料） ダウンロード URL

Google Play版：

https://play.google.com/store/apps/details?id=inc.teamentertainment.marukuji(https://play.google.com/store/apps/details?id=inc.teamentertainment.marukuji)

iOS版：

https://apps.apple.com/jp/app/id1590498770(https://apps.apple.com/jp/app/id1590498770)

※当資料に記載されている社名、サービス名、商品名は各社の商標または登録商標です。

※仕様・利用料は予告なしに変更することがあります。掲載画面は実際の表示と異なる場合があります。