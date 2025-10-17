【109字幕制作サービスPLUS】が2025年度グッドデザイン賞を受賞

株式会社イメージスタジオ・イチマルキュウ（東京都目黒区 代表取締役社長：阿部芳己）の「１０９字幕制作サービスPLUS」が、2025年度グッドデザイン賞(主催：公益財団法人日本デザイン振興会)を受賞しました。

株式会社イメージスタジオ・イチマルキュウ

「１０９字幕制作サービスPLUS(https://109jimaku.hp.peraichi.com)」は、字幕作成の専門スタッフが多様な聴覚障害当事者（ろう者、難聴者、中途失聴者等）と共に、CMの意図や品質を考慮した上で、字幕表現の評価分析を行い、改善点を提言します。

従来の字幕付与サービスに加え、聴覚障害者や聞こえにくさを感じている方々に、意図が正確に伝わる字幕表現がデザインされた点が評価されました。

今後、CM字幕の普及拡大に一層取り組み、「情報の格差がない社会」の実現を目指してまいります。

■グッドデザイン賞審査員による評価コメント

CM字幕表現の制作に聴覚障害当事者が参画し、健常者だけでは想像しにくいCMイメージを確実に伝達できる仕組みを実現した点が評価された。

日本では聴覚障害や難聴を抱える人が約3400万人にのぼるが、CM字幕は依然として不十分である。

本取組は当事者の視点を踏まえることで字幕の質を高め、情報格差を縮小する新しい基準となり得る。

話者表記やブランド名のルビ挿入、BGM表記などの工夫により、意図が正確に伝わる字幕表現がデザインされている。

■グッドデザイン賞とは

1957年創設のグッドデザイン商品選定制度を継承する、日本を代表するデザインの評価とプロモーションの活動です。国内外の多くの企業や団体が参加する世界的なデザイン賞として、暮らしの質の向上を図るとともに、社会の課題やテーマの解決にデザインを活かすことを目的に、毎年実施されています。受賞のシンボルである「Gマーク」は優れたデザインの象徴として広く親しまれています。

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞

株式会社イメージスタジオ・イチマルキュウ デジタルプロダクション事業部

字幕・字幕制作サービスPLUS 担当 寺田・倉本

TEL：03-3779-0109

MAIL: jimaku@imagestudio109.co.jp

https://109jimaku.hp.peraichi.com