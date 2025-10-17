【速報】竜王戦第二局 藤井聡太・勝負めし決定！【市役所職員が食レポ】

福井県あわら市

2025年10月16日（木）、１７日（金）と福井県あわら市にある美松にて、藤井聡太竜王と佐々木勇気八段の竜王戦第2局が行われています。

12時30分“勝負めし”が明らかになりました。

選ばれたのは

【豆の木 トマトつけ麺とチャーシュー丼のセット】

【FOOD TRUCK maneuver company マニューバータコス】です。

▶︎市の職員が実食！レポート

豆の木 トマトつけ麺とチャーシュー丼のセット（1,200円／税込）

▶食べた感想

店主こだわりの福井県産フレッシュトマトを使った、酸味・甘み・旨みが絶妙なつけ汁は麺とよく絡み、深みのある味わいが絶品！柔らかく香ばしい自家製炙りチャーシューがのった丼は、ふわふわメレンゲ・卵黄との相性も抜群★地元で愛される店主がつくる、ボリュームも味も大満足の"勝負めし"です！

▶お店の方へインタビュー

昭和感があふれる店内！ぜひお越しください

▶豆の木

場所: あわら市北潟39-23-1

時間: 11:00~23:30

※第2.4.5火曜休業

0776-79-1618

FOOD TRUCK maneuver company マニューバータコス（1個800円／税込）

▶食べた感想

あわら産越のルビーのサルサソースと、オリジナルスパイスで仕上げたタコミートがジューシーなタコスです！・そのままでもとてもおいしく、ライムを絞ると爽やかな味わいになります！

▶お店の方ヘインタビュー

あわら市を拠点に活動している幸せを運ぶ黄色いキッチンカーです！なぜひお越しください！

▶お店

FOOD TRUCK maneuver company

※不定休

出店場所や営業時間はInstagramをご覧下さい

090-1393-9307

同時に選ばれたドリンクは

【薬膳茶279 八殻宝茶】

【茶楽かぐや美松 越前豆入り茶】

15時のおやつは何が選ばれるのか、対局の展開と共に注目です。

🖋️文:もりゆか(あわら市広報アドバイザー)

