デュアルファンタジー×全方位爽快バトルRPG『デュエットナイトアビス』キャラクター「レベッカ」紹介PVを公開！

オンラインエンターテイメント企業のHong Kong Spiral Rising Technology Co., Limited（本社：香港、以下「Hong Kong Spiral Rising」）は、同社傘下のゲームスタジオPan Studiaが手がける新作アクションRPG『デュエットナイトアビス（Duet Night Abyss）』（PC / iOS / Android）について、キャラクター「レベッカ」の紹介PVを新規公開いたしました。また、10月28日（火）の全世界同時リリースに先立ち、「リリース記念生放送」を10月25日（土）に配信することが決定いたしましたので、併せてお知らせいたします。

「レベッカ」キャラクター紹介PV公開

幻想に沈むのか、それとも現実に浮かび上がるのか？

蠱惑的な香りに導かれ、彼女は雨の中、優雅に舞う。

通りすがりのあなた、立ち止まってはくれませんか――

彼女の瞳に映る、愛を求める海に応えてはくれませんか？

「レベッカ」のキャラクターPV「雨のなかのダンス」を、『デュエットナイトアビス』公式Youtubeチャンネル、および公式X（旧Twitter）にて公開いたしました。ぜひご覧ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ZpL1vDpih68 ]

▷レベッカ（CV.悠木碧）

▷タビテ（CV.新井里美）

▼YouTube視聴はこちら

https://youtu.be/ZpL1vDpih68

【PV公開記念キャンペーン実施中】

PV公開を記念して公式X（@DuetNightAbyss）にてプレゼントキャンペーンを開催中。公式アカウントのフォロー＆キャンペーン投稿をリポストすると、抽選で豪華賞品が当たるチャンス！



▼公式X（旧Twitter）アカウントはこちらから

https://bit.ly/45ZBbMI

キャラクター紹介「レベッカ・純愛の細胞」

千島の国から漂う薫風は、調香師の囁きのよう。

彼女の唇から零れる愛は、致命的な毒をはらんでいる。

溺れて、そして、見つけ出そう。嫋やかなる未踏の海を。



香りとはおぼろげな概念--誰も愛の匂いを明確には語れない。

それを神秘と誘惑で満たすことができるのは、調香師リベッカのあいまいで期待に満ちた眼差しだけ。



✦ 入手方法

依頼の密書で無料入手/ショップで購入

「リリース直前生放送」10月25日 配信決定！

2025年10月25日（土）20:00より『デュエットナイトアビス』YouTube公式チャンネルにて「リリース記念生放送」を配信いたします。

本特別番組では、新キャラクターの初公開や、リリースを記念した豪華プレゼントの詳細発表を実施。さらに、視聴者限定の特典コードの配布も予定しております。ぜひ最後までご視聴ください。

▼出演者（敬称略・順不同）

新井里美 （タビテ 役）

モスラメソ （ゲーム実況者）

月海つくね（コスプレイヤー）

みしぇる（MC）



▼VTR特別出演

佐藤聡美（サイキ 役）

▼ご視聴はこちら▼

https://youtube.com/live/cMH1qR5Wgwg



▼YouTube公式チャンネル

https://www.youtube.com/@DuetNightAbyssOfficial (https://www.youtube.com/@DuetNightAbyssOfficial)

※放送内容は予告なく変更となる場合がございます

『デュエットナイトアビス』とは

✦キャラ・武器ALL FREE！RPGの「天井」破れ！

本作は従来のソーシャルゲームの常識を覆し、キャラクターガチャ・武器ガチャ&スタミナシステムを全面廃止しました。ゲームプレイを通じてキャラクターを無料で獲得でき、武器も製造システムで無料入手可能です。ほとんどのコンテンツを課金なしで楽しむことができます。



✦ふたりの主人公視点×マルチアングルストーリー

物語の舞台は魔法と機械が共存する大陸。プレイヤーは、身分と立場が全く異なる2人の主人公を演じ、さまざまな仲間と出会い、生き残るために戦いながら、ふたつの視点から物語を辿っていきます。



✦自由な武器構成×全方位爽快バトル

すべてのキャラクターがすべての武器を扱える自由度MAXな武器システムと、360°全方位アクションを楽しめる爽快なバトル。パルクールのような自由かつスタイリッシュな移動で、重力から解放される爽快感を味わうことができます。



✦可能性を解き放つ育成システム「魔の楔」

特別な育成システム「魔の楔」で、自分好みやプレイスタイルに合わせてキャラクターのスキルや戦闘モーションを強化・カスタマイズできます。注目すべき点として、「依頼」クエストで獲得できる「魔の楔」は固定数値システムを採用しており、すべてのキャラクターや武器に共通して使用可能です。これにより、ランダム要素による厳選や周回コストが大幅に軽減され、より快適なプレイ体験が可能となります。

10月28日正式リリース決定！事前登録も好評受付中

『デュエットナイトアビス』は、事前登録好評受付中です。

本作に興味をお持ちいただけましたら、ぜひご予約をお待ちしております。

✦事前登録はこちらから↓

https://bit.ly/4mQQhtD

ゲーム概要

・タイトル：デュエットナイトアビス（DUET NIGHT ABYSS）

・ジャンル：デュアルファンタジー×全方位爽快バトルRPG

・対応予定OS：iOS/Android/PC

・価格：基本プレイ無料（一部アプリ内課金あり）

・開発/運営：Hong Kong Spiral Rising Technology Co., Limited

・配信日：2025年10月28日

公式最新情報はこちらから

・公式サイト：https://bit.ly/41KNkTd

・公式X（旧Twitter）アカウント：https://bit.ly/45ZBbMI

・公式YouTubeチャンネル：https://bit.ly/4mOEtYT

