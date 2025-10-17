世界の凝固試験装置市場成長率：2031年までに5.9%に達する見込み
QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、最新の市場調査レポート「凝固試験装置―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」を発表しました。
発行日：2025年10月17日
当レポートの詳細目次：https://www.qyresearch.co.jp/reports/1205726/blood-clotting-testing-equipment
【レポート概要】
凝固試験装置の世界市場規模は、2024年に3370百万米ドルと推定され、2031年までに4754百万米ドルに達すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率（CAGR）は5.9%％と見込まれています。
凝固試験装置は、血液の凝固機能を自動的に測定し、出血性疾患や血栓性疾患の診断、抗凝固療法の管理に利用される臨床検査機器である。プロトロンビン時間（PT）や活性化部分トロンボプラスチン時間（APTT）など複数項目を高精度で測定可能。光学式・電気式・磁気式などの測定原理が採用され、試薬管理の自動化やデータ連携による検査効率化が進んでいる。POCT（Point-of-Care Testing）対応製品も普及し、迅速検査ニーズに応える方向で市場が拡大している。
1. 製品タイプ別市場分析：Standalone Analysers、 Table Top Analysers、 Portable Analysers
凝固試験装置市場における各製品タイプの売上高、販売数量、価格推移、年平均成長率（CAGR）を詳細に分析します。さらに、技術革新や製品差別化、価格変動、市場シェアの変化が与える影響も評価し、今後注目すべき成長分野や競争優位性のある製品を明確化します。
2. 用途別市場分析：Hospitals、 Clinical Laboratories、 Others
各用途分野における凝固試験装置の需要動向、応用シナリオ、売上規模、成長率を包括的に分析します。産業別の導入傾向、ユーザー層の変化、新規用途の拡大可能性にも焦点を当て、マーケティング戦略や製品開発の方向性に資する情報を提供します。
3. 主要企業別競争分析：Siemens、 Instrumentation Laboratory、 Roche、 Mindray、 MRC、 Helena Laboratories、 Thermo Fisher Scientific、 ERBA Diagnostics Mannheim、 Rayto Life and Analytical Sciences、 Nihon Kohden Corporation、 Beckman Coulter Inc. （Danaher Corporation）、 Sysmex Corporation、 Abbott Laboratories、 HORIBA Medical、 DIRUI Industrial、 Seleo、 Zircon Biotech、 Beijing Succeeder Technology
凝固試験装置市場の主要企業について、売上実績、市場シェア、事業展開、製品ポートフォリオ、研究開発活動、戦略的提携・買収（M&A）の動向を詳細に調査します。これにより、企業別のポジションや競争優位性、業界構造を可視化し、将来の市場再編や戦略立案の参考情報を提供します。
【目次】
第1章：凝固試験装置市場の概要と成長見通し
凝固試験装置の基本定義、対象範囲、市場規模、売上予測を提示し、主要な成長ドライバー、課題、潜在的ビジネス機会を分析します。（2020～2031）
第2章：主要企業の凝固試験装置市場ポジションと競争分析
トップ5・トップ10企業の売上、製品ライン、製造拠点、戦略動向を比較し、競争環境の現状を評価します。最新の開発計画やM&A動向も整理します。（2020～2025）
第3章：製品別市場動向
凝固試験装置を製品タイプごとに分類し、売上、販売量、価格、シェアの推移を分析します。（2020～2031）
第4章：用途別市場分析
各用途における凝固試験装置の市場規模、需要構造、成長性を比較し、産業別導入の傾向や新たなビジネスチャンスを明確にします。（2020～2031）
