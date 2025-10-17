手術機器ブーム業界の将来展望：2031年までに843百万米ドルに達すると見込まれる
2025年10月17日に、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「手術機器ブーム―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の最新調査レポートを発表しました。本レポートでは、手術機器ブーム市場の動向を深く掘り下げ、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析しています。さらに、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の市場動向を整理し、2020年から2031年までの市場動向に基づく成長予測を掲載しています。本調査では、定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析も行い、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
手術機器ブームは、手術室内で照明・モニター・吸引装置・麻酔機器などを保持・移動させるための多関節支持装置である。天井吊り下げ式が一般的で、配線整理と機器配置の最適化を実現する。医療従事者の作業スペースを確保し、手術効率と安全性を高める効果がある。耐荷重性能や回転可動範囲、衛生設計の改良が進み、デジタル手術室（Smart OR）構築の重要要素として位置付けられている。
１．手術機器ブーム市場規模
手術機器ブームの世界市場規模は2024年に549百万米ドルと推定され、2025年には581百万米ドルに達すると予測されています。さらに、2025年から2031年まで年平均成長率（CAGR）6.4%で成長すると予測されています。この成長により、2031年には市場規模が843百万米ドルに達すると見込まれています。
２．手術機器ブーム市場の分類と主要企業
主要企業の市場シェア
手術機器ブーム市場の主要企業には、以下の企業が含まれます：KARL STORZ、 Drager、 Pneumatik Berlin、 Tedisel Medical、 Starkstrom、 TLV Healthcare、 Novair Medical、 Brandon Medical、 KLS Martin、 MZ Liberec、 AMCAREMED TECHNOLOGY、 Surgiris、 Trumpf、 Maquet、 INMED-Karczewscy、 Johnson Medical、 Heal Force、 Comen、 Shanghai Fepton Medical Equipment、 Ningbo Flow Medical Technology、 Shanghai Zhenghua Medical Equipment、 Shanghai Huifeng Medical Instrument
本レポートでは、これらの企業の販売量、売上、市場シェアなどを詳細に分析し、業界の最新動向を明らかにしています。
製品別・用途別市場分類
手術機器ブーム市場は、以下のセグメントに分類されます。
製品別：Single Arm System、 Multi Arm System
用途別：Operating Room、 ICU、 Others
また、本レポートでは地域別の市場動向についても詳しく分析しています。
地域別市場分析
以下の主要地域・国ごとの市場規模、成長率、需要動向を詳しく解説します。
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東・アフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
本レポートは、企業が手術機器ブーム市場の最新動向と将来展望を理解し、戦略的意思決定を支援するために不可欠な情報資料となっている。
【レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1205724/surgical-equipment-booms
