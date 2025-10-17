世界の自動車用電線コネクタ市場規模：産業調査、トップメーカー、ランキング、機会分析2025-2031
2025年10月17日に、QYResearch株式会社は「自動車用電線コネクタ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の調査レポートを発表しました。本報告書は、自動車用電線コネクタの世界市場に関する売上、販売量、価格、市場シェア、主要企業のランキングなどを網羅し、地域別、国別、製品タイプ別、用途別に詳細に分析しています。また、自動車用電線コネクタの市場規模を、2020年から2031年までの市場パターンに基づき、将来の市場動向を予測しています。本調査は、定量的データとともに、企業が成長戦略を策定し、競争環境を評価し、市場ポジションを分析するための定性的分析も提供しています。
１．自動車用電線コネクタ市場概況
自動車用電線コネクタは、車両の各種電子制御システムを電気的に接続するための端子部品である。エンジン制御、エアバッグ、照明、インフォテインメントなど幅広い領域で使用される。耐熱性・耐振動性・防水性・絶縁性能が重要であり、車載環境下の厳しい条件に耐える構造が求められる。EV・自動運転の普及に伴い、高電圧対応や小型・高密度設計へのニーズが急増している。
2024年における自動車用電線コネクタの世界市場規模は、27325百万米ドルと予測され、2025年から2031年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）5.8%で成長し、2031年までに40546百万米ドルに達すると予測されている。
２．自動車用電線コネクタの市場区分
自動車用電線コネクタの世界の主要企業：TE Connectivity、 Yazaki、 Aptiv、 Amphenol、 Molex、 Sumitomo、 JAE、 KET、 JST、 Rosenberger、 LUXSHARE、 AVIC Jonhon、 Eaton、 Kostal
上記の企業情報には、自動車用電線コネクタの販売量、売上、市場シェアなどが含まれており、業界の最新動向を把握するために重要な指標となります。
自動車用電線コネクタ市場は、製品別と用途別に以下のように分類されます：
製品別：Wire To Wire Connector、 Wire To Board Connector、 Others
用途別：Private Car、 Commercial Vehicle
また、地域別に自動車用電線コネクタ市場の概要を分析し、各地域の市場規模を詳細に把握できます。具体的には、以下の国・地域が対象となります：
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
【レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1205721/automotive-electrical-wire-connectors
【総目録】
第1章：自動車用電線コネクタの製品概要、世界の市場規模予測、売上、販売量、価格について紹介する。また、最新の市場動向、推進力、機会、および業界メーカーが直面する課題とリスク、市場の制約を分析する。（2020～2031）
第2章：自動車用電線コネクタメーカーの競合分析、トップ5社とトップ10社の売上ランキング、自動車用電線コネクタの製造拠点と本社所在地、製品、価格、販売量および売上の市場シェア、最新の開発計画、合併および買収情報など、詳細な分析を提供する。（2020～2025）
第3章：製品別の分析を提供し、世界の自動車用電線コネクタの売上、売上市場シェア、販売量、販売量市場シェア、価格を含む。（2020～2031）
