大ヒット作『祈りのちから』のスピンオフ映画『導きのちから』DVD 12/24（水）発売決定！

悩みと葛藤の先にある、輝かしい未来へ…。

★2015年に公開され、全米興行収入80億円を超える大ヒット作となった『祈りのちから』のスピンオフ作品！

『祈りのちから』のアレックス・ケンドリックが監督を務め、スティーヴン・ケンドリックが製作。同作にも出演したキャメロン・アーネットとプリシラ・シャイラーが共演！ケンドリック兄弟が贈る、信仰心に満ちた感動の物語が再び！

★高校を卒業した10代の少年が、人生について悩み葛藤しながらも、自身の使命に気づいていく姿を描くハートフルドラマ！

誰もが経験する「選択」や「決断」の瞬間、家族の支えや周囲のサポートで自らの道を切り開いていく姿に心が動かされる！

▼『導きのちから』DVD商品情報

【発売日】

2025年12月24日（水）

【価格】

DVD 4,400円（税込）

※商品の仕様は変更となる場合がございます。

▼『導きのちから』作品情報

【キャスト】

ジョシュア・ムーア：キャメロン・アーネット

アイザイア・ライト：アスペン・ケネディ

クララ・ウィリアムズ：カレン・アバクロンビー

シンシア・ライト：プリシラ・シャイラー

トニー・ジョーダン：T・C・ストーリングズ

【スタッフ】

監督：アレックス・ケンドリック

脚本：アレックス・ケンドリック

スティーヴン・ケンドリック

製作：スティーヴン・ケンドリック

ジャスティン・トーリー

アーロン・バーンズ

-------------------------------

日本語版制作スタッフ

字幕翻訳：長尾絵衣子

【ストーリー】

高校卒業後、１年経っても将来のことを考えていなかったアイザイアは、シングルマザーの母親や成功した実業家によって、よりよい人生の航路を定めるよう迫られる。母の祈りと彼を支える周囲のサポートの結果、アイザイアは自分が望み、想像するよりもはるかに大きな使命を神から与えられていることに気づき始める。全米No.1大ヒット作『祈りのちから』のケンドリック兄弟が贈る、信仰心に満ちた感動の物語。

権利元：株式会社ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント

発売・販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング

(C) 2024 FaithStep Films, LLC. All Rights Reserved.