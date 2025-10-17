唾液検査キットの価格改定（値下げ）および新セット販売開始のお知らせ【郵送検査キット・ウェルミル】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332027&id=bodyimage1】
株式会社リプロセル（以下、当社）は、2025年10月15日付で唾液検査キット（全6種類）の価格改定（値下げ）と、新しい唾液検査セット（全3種類）の販売を開始したことをお知らせいたします。
今回の価格改定・新検査セットの販売を機に、より多くの方にセルフケアの一環として郵送検査キットをご利用いただけるよう努めてまいります。
■唾液検査キットの価格改定一覧（表記はすべて税込価格です）
1.唾液でできる 男性更年期検査キット（テストステロン）
旧価格:8,910円 → 新価格:5,940円
2.唾液でできる 女性更年期検査キット（エストラジオール）
旧価格:8,910円 → 新価格:5,940円
3.唾液でできる ストレス検査キット（コルチゾール）
旧価格:8,910円 → 新価格:5,940円
4.唾液でできる 不眠検査キット（メラトニン）
旧価格:9,460円 → 新価格:6,930円
5.唾液でできる 男性更年期検査 2項目セット（テストステロン・コルチゾール）
旧価格:12,760円 → 新価格:9,900円
6.唾液でできる 女性更年期検査 2項目セット（エストラジオール・コルチゾール）
旧価格:12,760円 → 新価格:9,900円
■新規唾液検査セット（表記はすべて税込価格です）
1.唾液でできる 不眠・ストレス検査 2項目セット（コルチゾール・メラトニン）
→ 価格:11,000円
2.唾液でできる 男性更年期検査 3項目セット（テストステロン・コルチゾール・メラトニン）
→ 価格:13,750円
3.唾液でできる 女性更年期検査 3項目セット（エストラジオール・コルチゾール・メラトニン）
→ 価格:13,750円
■「ウェルミル」について
郵送検査キット「ウェルミル」では、通常の健康診断では実施されていない項目（女性ホルモンや男性ホルモン、ストレスホルモン、AMHなど）を確認できる検査を提供しています。日頃の不調や気になっている症状を、ご自身で簡単にチェックしていただくことができます。
郵送検査の手順は簡単で、キットを用いて指先から数滴の血液あるいは少量の唾液を自己採取し、そのまま検体をレターパックで返送するだけで完了します。検査結果は登録されたメールアドレスに届きます。
日々の体調管理に、是非ウェルミルをご活用ください。
■購入方法
ウェルミルの郵送検査キットは、自社ECサイト・Amazon・楽天にて販売中です。各キットの詳細な情報、使用方法や料金については、ウェルミルの公式ウェブサイトをご覧ください。
https://well-mill.com/
■会社概要
商号 ：株式会社リプロセル（https://reprocell.co.jp/）
代表者 ：代表取締役社長 横山 周史
所在地 ：神奈川県横浜市港北区新横浜3-8-11メットライフ新横浜ビル9階
設立年月：2003年2月26日
事業内容：（1）研究支援事業 （2）メディカル事業
配信元企業：株式会社リプロセル
