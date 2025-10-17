ビスフェノールTMCの世界市場2025年、グローバル市場規模（アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン系、ポリ塩化ビニル系、ポリプロピレン系）・分析レポートを発表
2025年10月17日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ビスフェノールTMCの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、ビスフェノールTMCのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
■ 市場概要
本調査によると、世界のビスフェノールTMC市場は2023年時点で数億ドル規模に達しており、2030年までにさらに拡大する見通しです。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は数％と見込まれています。ビスフェノールTMCは、主にポリカーボネート樹脂およびエポキシ樹脂の製造に使用される重要な中間化学品であり、高純度化技術の発展や高機能材料の需要拡大により市場成長が加速しています。
ビスフェノールTMC産業のバリューチェーン全体を対象に、技術動向、特許、用途拡大、主要企業の市場動向を包括的に分析しています。特に高純度品（99%以上）セグメントが市場の中心を占めており、電子材料や自動車部品分野での需要が増加しています。
________________________________________
■ 産業構造と市場動向
ビスフェノールTMCは、芳香族ポリカーボネートや耐熱性エポキシ樹脂などの高性能樹脂の原料として利用されています。これらの樹脂は、電子機器、電気絶縁材、自動車軽量化部品、光学材料など、幅広い産業分野で不可欠な素材となっています。
市場の成長要因としては、電子機器の高性能化、車載用素材の耐熱・耐衝撃性要求の高まり、環境対応型製品への転換などが挙げられます。一方で、製造コストの高さや原料価格の変動、環境規制の強化が業界の課題となっています。
________________________________________
■ 地域別市場分析
地域別では、北米と欧州が堅調な成長を示しています。これらの地域では、政府による化学物質管理強化とともに、高機能素材への需要が安定的に拡大しています。特に欧州では、再生可能エネルギー関連部材や電動車部品への採用が増加しています。
アジア太平洋地域では、中国が圧倒的な製造能力を背景に市場を主導しています。国内需要の強さ、政策的支援、産業クラスターの発展が成長を支えています。日本、韓国、インドも高度材料分野での需要増加により重要市場として位置付けられています。南米や中東・アフリカ地域でも、工業化の進展に伴う新たな需要が見込まれています。
________________________________________
■ 市場構成と分析手法
本レポートでは、ビスフェノールTMC市場を包括的に理解するため、以下の観点から分析を行っています。
1. 市場規模とセグメンテーション
全体の市場規模、販売量、売上高、タイプ別（99％以上の高純度品およびその他）の構成比を算出しています。
2. 産業分析
政府政策、環境規制、技術革新、消費動向など、マクロ的要因を分析し、市場の成長要因と阻害要因を整理しています。
3. 地域分析
各地域の経済環境、産業基盤、消費者行動、政策的支援を比較し、市場機会の所在を明確化しています。
4. 市場予測
2019年から2030年までの販売数量・収益・成長率を予測し、将来の市場動向を展望しています。
________________________________________
■ 企業分析と競争環境
本レポートでは、主要なビスフェノールTMCメーカーおよび関連企業の事業戦略、財務動向、製品ポートフォリオを詳細に分析しています。主要企業には以下の社名が挙げられます。
