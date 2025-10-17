バイオ分析検査サービス市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年10月15に「バイオ分析検査サービス市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。バイオ分析検査サービスに関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
バイオ分析検査サービス市場の概要
バイオ分析検査サービス 市場に関する当社の調査レポートによると、バイオ分析検査サービス 市場規模は 2035 年に約 175億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の バイオ分析検査サービス 市場規模は約 58 億米ドルとなっています。バイオ分析検査サービス に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 10.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、バイオ分析検査サービスの市場シェア拡大は、細胞・遺伝子治療パイプラインと生物製剤の拡大によるものです。例えば、規制当局の動向や公的研究開発資金の投入は、北米や米国などの主要市場における生物製剤の承認件数の着実な増加を浮き彫りにしています。
さらに、承認率の上昇は、市場の主要なプレーヤーに、生物製剤や複雑なモダリティをサポートするサービスの拡大を通じてパイプライン獲得を迫っています。このように、承認、公的助成金、そしてCROのポジショニングの組み合わせは、バイオ分析の量と複雑性が複数年にわたって構造的に成長することを示唆しています。
バイオ分析検査サービスに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/bioanalytical-testing-services-market/113449
バイオ分析検査サービスに関する市場調査では、サービス範囲の拡大が見込まれる調和化の推進により、市場シェアが拡大することが明らかになりました。規制ガイダンスと国際的な調和化により、バイオ分析法のバリデーションとラボ間の比較可能性に関する技術基準が引き上げられました。この傾向は、アウトソーシングされたバイオ分析サービスに対する再現性への要求を高めると予想されます。さらに、市場の主要企業は、バリデーション能力とコンプライアンス基盤の拡大に投資しており、市場に三方良しの影響をもたらしています。これは、より課金可能なメソッド開発、バリデーション実行、そして規制要件の変更に伴う再バリデーションに顕著です。これにより、単一試験の作業が、反復的でより価値の高いサービス契約へと変化します。
しかし、データの完全性と品質への懸念が、今後数年間の市場成長を制約すると予想されます。バイオ分析結果の一貫性、バリデーション、再現性を達成することは、特に大量のサンプル量と複雑な試験デザインが関係する場合、容易ではありません。データの完全性は、サンプル処理、機器、そして試験方法の実施方法の違いによって影響を受ける可能性があります。この問題は、規制の遅延や試験の遅延につながる可能性があります。そのため、効果的な品質管理システムと標準手順は、一貫性があり、規格に準拠した試験結果を得るための鍵となります。

