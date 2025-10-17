【衝撃の第10話 配信中！】好きになった人は「父」で「殺し屋」でした──『パパ’s アサシン。』ＳＨＯＯＷＡ／著｜無料まんがサイト『栞』（大洋図書）

株式会社大洋図書

【オススメ 漫画紹介】

■『パパ’s アサシン。』SHOOWA／著

ＳＨＯＯＷＡ（@shoowa）による臨界点突破ラブ＆ピースボーイズ漫画

【あらすじ】

高校生の龍之介は、常にモテる男前の父・ダニエルと二人暮らしをしている。

龍之介は知らされていないが、龍之介は１４年前、ダニエルがある女性から託された子供だった。

気の置けない友達もいて、楽しい毎日を送る龍之介。けれど、ダニエルには言えない秘密を抱えていて……!?

【第10話 見どころ！】

無事に日本から脱出した二人。ダニエルとの“恋人設定”の逃亡劇に、

どこか満更でもない龍は、この状況を少し楽しんでいた。

けれどダニエルから突然、「過激派の親族に追われてる」と打ち明けられる。

……いや全然、納得いかねんだけど！？

その直後、龍はダニエルから“重大な決断”を迫られることに――！？

現在、第10話（2）話まで配信中！

気になる続きはコチラから→https://shiori-on.com/product/papasassassin(https://shiori-on.com/product/papasassassin)

【著者情報】

「イベリコ豚と恋と椿。」(海王社）／「同棲ヤンキー赤松セブン」原作(秋田書店)／「月影」(竹書房)／「Devil Life」(幻冬舎)／「向日性のとびら」(芳文社)／他、独自のボーイズ漫画を確立してきたＳＨＯＯＷＡ（@shoowa）

コミック３巻絶賛発売中！

