¥ª¥ó¥¥èー³ô¼°²ñ¼Ò ½©¤ÎÉÍ¾Æ¤¥Õ¥§¥¹ TOYOSU SAKE TERRACE½ÐÅ¸¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¥ª¥ó¥¥èー³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÂçÛ¬ ½¡ÆÁ¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒFam Lab.¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿¹ÅÄ ¿¿°á¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö½©¤ÎÉÍ¾Æ¤¥Õ¥§¥¹ TOYOSU SAKE TERRACE¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331903&id=bodyimage1¡Û
Åö¼Ò¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥Ñー¥È¥Êー¼òÂ¢¤È¶¨¶È¤·³«È¯¤·¤¿¡Ö²Ã¿¶¼ò¡×¤òÄó¶¡Ã×¤·¤Þ¤¹¡£²Ã¿¶¼ò¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î²»³Ú¿¶Æ°µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê½ÏÀ®¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤ª¼ò¤Ç¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥Ñー¥È¥Êー¼òÂ¢¤È¶¨¶È¤·³«È¯¤·¤¿²Ã¿¶¼ò¤ÎÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢°Û¤Ê¤ë¼òÂ¢¤Î²Ã¿¶¼ò¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö²Ã¿¶¼ò¡×¤Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò²»³Ú¿¶Æ°µ»½Ñ¤Î¾Ú¤Ç¤¢¤ë¡ÖMatured by Onkyo¡×¤¬ÉÕ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¤«¤é¡¢¡Ö²»³Ú¤òÄ°¤«¤»¤¿¤ª¼ò¤ÏÌ£¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡¢¼ï¡¹¤Î»î¤ß¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖMatured by Onkyo¡×¤¬ÉÕ¤µ¤ì¤¿²Ã¿¶¼ò¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬ÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿¥ªー¥Ç¥£¥ªµ»½Ñ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ë¤è¤ëµ»½ÑÅªº¬µò¤È»º³ØÏ¢·È¤Ë¤è¤ë³Ø½ÑÅª¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤ËÎ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿µ»½Ñ¤Ç¾úÂ¤¤µ¤ì¤¿¤ª¼ò¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢¡Ö²»³Ú¿¶Æ°¤Ë¤è¤ë½ÏÀ®¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤ª¼ò¡×¤òÅö¼Ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¤ª¼ò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡Ö²Ã¿¶¼ò¡×¤È¤·¤Æ¹¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇäÍ½Äê¾¦ÉÊ¤Ï¡¢·èÄê¼¡Âè¡¢X¡ÊµìTwitter¡ËÅù¡Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥È@ ONKYO_RD¡Ë¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£½©¤ÎÉÍ¾Æ¤¥Õ¥§¥¹ TOYOSU SAKE TERRACE¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡Ö¤â¤Ã¤È¼«Í³¤ËÆüËÜ¼ò¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤«¤é¡¢ÆüËÜ¼ò¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤òÉ½¸½¤·Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö SAKE TERRACE¡×¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¸÷¤¬½¸¤Þ¤ë¿´ÃÏÎÉ¤¤¶õ´Ö¤Î¡ÈTERRACE¡É¤È¡¢ÆüËÜ¼ò¤äÆüËÜ¼ò¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¿Í¤äÃÏ°è¤ò¡È¥Æ¥é¥¹¡Ê¾È¤é¤¹¡Ë¡É¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤òÌ¾Á°¤Ë¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¼ò¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Þ¤ÀÆüËÜ¼ò¤Ë¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ø¡¢ÆüËÜ¼ò¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¤¹¤Ð¤é¤·¤µ¤Ë½Ð²ñ¤¦µ¡²ñ¤ò»ä¤¿¤Á¤ÏÁÏ¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
6·î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡ÖÉÍ¾Æ¤¥Õ¥§¥¹¡×¤òº£ÅÙ¤Ï½©¤ÎÌ£³Ð¤Ç¤ªÆÏ¤±¡ªÎÃ¤ó¤Ç¤¤¿½©¤ÎÌëÄ¹¤òÆüËÜ¼ò¤òÁêËÀ¤Ë³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡¦³«ºÅÆü»þ¡¡2025Ç¯10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡17:00-21:00
2025Ç¯10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡13:00-18:00
¡¦³«ºÅ¾ì½ê¡¡CITAVRIA Baypark¡Ê¢©135-0061¡¡ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èË½§£¶ÃúÌÜ£´-£²£¶¡Ë
¡¦±¿±Ä¼Ô¥µ¥¤¥È¡¡https://sake-terrace.com/
Åö¼Ò¤Ï¡¢º£¸å¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËÅö¼Òµ»½Ñ¤Ë¤è¤ë¤ª¼òÅù¤Î¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¡Matured by Onkyo¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¥ëー¥Ä¤Î1946Ç¯ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢Åö¼Ò¤Ï²»¤ò°·¤¦ÀìÌç¥áー¥«ー¤È¤·¤ÆÂ¬Äê´ï¤À¤±¤ÎÉ¾²Á¤ËÍê¤é¤º¡¢´¶³ÐÎÌ¤òµ»½Ñ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¤È¤¤¤Ã¤¿¥ªー¥Ç¥£¥ªÀß·×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÈÊªÍýÅª¤ÊÀµ¤·¤µ¤ÇºÆÀ¸½ãÅÙ¤ò¹â¤á¡¢²»³ÚÉ½¸½ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¥ªー¥Ç¥£¥ªÀß·×¤ò¿©ÉÊ¤Ë±þÍÑ¤·¡¢²»³Ú¤¬¤â¤Ä¼«Á³¤ÎÎÏ¤ò»È¤Ã¤ÆÁÇºà¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¡É ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë²»³Ú¿¶Æ°¤¬¹ÚÊì¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅìµþÇÀ¶ÈÂç³Ø¤È¤È¤â¤Ë¸¦µæ²òÌÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ºÇÅ¬¤Ê²»³Ú²Ã¿¶¤ÈÌ£¤Ø¤ÎÄÉµá¤ò¡ÖMatured by Onkyo¡×¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢º£¸åÂ¿¤¯¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ëÄó°Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Åö¼Ò¤Ï¡¢¸¦µæ¤ÎÀ®²Ì¤È¤·¤Æ¡¢È¯¹Ú²áÄø¤Ë¤ª¤±¤ë¿¶Æ°¤ÎÍ¿¤¨Êý¤ò¤â¤í¤ßÅù¤Î¾õÂÖ¤Ë±þ¤¸¤ÆÊÑ²½¤µ¤»¤ëÈ¯ÌÀ¡Ê¢¨£±¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆÃµö¸¢¤ò¼èÆÀÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆÃµöÈ¯ÌÀ¤Ë¤è¤ê¡¢¾õÂÖ¤Ë±þ¤¸¤¿¿¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤¿À½ÉÊ¤ÎÉÊ¼Á¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Åö¼Ò¤Ï¡¢²ÄÄ°ÂÓ°è¤è¤ê¤â¹â°è¤ÎÀ®Ê¬¤ò´Þ¤à³Ú¶Ê¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ï¥¤¥ì¥¾³Ú¶Ê¡Ë¤Ë¤è¤êÈ¯¹Ú²áÄøÅù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ª¼òÅù¤ÎÂÐ¾ÝÊª¤Ë¿¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÈ¯ÌÀ¡Ê¢¨£²¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆÃµö¸¢¤ò¼èÆÀÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆÃµöÈ¯ÌÀ¤Ë¤è¤ê¡¢Éý¹¤¤¼þÇÈ¿ôÂÓ°è¤Ç¡¢ÂÐ¾ÝÊª¤ò¿¶Æ°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
