「わちゃちゃ」より『きんいろモザイク』15周年記念グッズが登場！

株式会社トキオ・ゲッツ

株式会社トキオ・ゲッツ（本社：東京都新宿区、代表取締役：小笠原 亨 以下「当社」）は、当社オリジナルブランド「わちゃちゃ」より、『きんいろモザイク』連載開始15周年を記念したグッズを販売いたします。


イラストはお誕生日パーティーをテーマに、本作の原作者である原悠衣先生に等身キャラクターを新規で描き下ろしていただきました。


商品展開は定番の「アクリルスタンド」のほかに、原作のコマを印刷した「吹き出しメモ」やお祝い感たっぷりの「箔押しポストカード」、描き下ろしキャラクターが集合した「B2タペストリー」などを展開予定です。


　


予約販売期間は【2025年10月17日（金）12:00～2025年11月4日（火）12:00まで】となります。


商品は公式通販サイト（https://gets-oshi.com/）の他、全国のお取り扱い店舗様にてお買い求めいただけます。





　　　　　　　　　　　　　　　



■取り扱い商品■




・『きんいろモザイク』描き下ろしアクリルスタンド　全5種　各1,980円（税込）





・『きんいろモザイク』トレーディング表紙アクリルスタンド　全10種　ランダム　各900円（税込）





・『きんいろモザイク』トレーディングミニ色紙　全10種　ランダム　各550円（税込）





・『きんいろモザイク』描き下ろしB2タペストリー　3,850円（税込）






・『きんいろモザイク』トレーディング箔押しポストカード　全10種　ランダム　各550円（税込）





・『きんいろモザイク』吹き出しメモ　1種　550円（税込）



(C)原悠衣／芳文社



▼予約販売期間


2025年10月17日（金）12：00～2025年11月4日（火）12:00まで



公式通販サイト他にて予約販売


【ゲツオシマート】


https://gets-oshi.com/(https://gets-oshi.com/)



【わちゃちゃ 公式SNS】


公式X（旧Twitter）　 https://x.com/wachachatoys



■会社概要■


会社名：株式会社トキオ・ゲッツ


代表取締役：小笠原 亨


創業：1998年3月23日


所在地：東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー24F


事業内容：アニメライセンシングプロモーション、アニメ声優イベント、アニメコラボ商品の開発


会社HP：https://tokyogets.com/