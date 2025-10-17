新進気鋭の現代アーティスト「BOY」の個展「BOY LOVES YOU IN TOKYO」を10月18日(土)～26日(日)の期間、中目黒DB&BARにて開催。

中目黒にあるセレクトショップ DB&BAR にて、10月18日(土) より、新進気鋭の現代アーティスト・BOY氏の個展を開催いたします。本展では、BOY氏の作品を一挙にご覧いただけるほか、本展のために製作されたコラボアイテムも発売いたします。


■ BOY Solo Exhibition 「BOY LOVES YOU IN TOKYO」


会期：


10月18日(土) ~ 10月26日(日)


OPEN　14:00 - 21:00 ※日祝のみ 12:00 - 19:00　


場所：DB&BAR (入場料無料) 東京都目黒区青葉台1-19-7 MSビルB1









BOYは、2002年福岡県生まれ、福岡県を拠点に活動するアーティスト。


作家自身の姿である「ボーイくん」というキャラクターを用いて、感情に素直で取り繕わないありのままの姿を描き、作家から見た世界や抱いた感情を表現しています。


主に色鉛筆やクレヨンを用い、どこか子供らしく、温かさや懐かしさを感じさせる画風が特徴。また、作品に書かれた日本語や英語の言葉はその絵を補足したり、時にはその言葉たちすらも絵の一部となったり、より自由な世界を表現しています。












今回の展示では、そんな「ボーイくん」の姿を通じて、作家の視線の先の世界と、そこで芽生えた感情を感じ取っていただけます。



新作を含めたBOYの作品を一挙にご覧いただけるほか、本展のために制作された コラボレーションアイテム も発売いたします。


前回も多くのお客様にご好評いただいた個展とコラボ商品、ぜひ今回もお楽しみに。



皆さまのご来場を心よりお待ちしております。






BOY

2002年 福岡県生まれ。


『この時代の中で何者かになりたい』


一つの純粋な欲望から、18歳から活動を開始。


ボーイくんというキャラクターを主人公として、


様々な手法で喜びや怒りなど人間の根本的な感情を一枚の絵に、


何気ない生活のワンシーンと共に落とし込んでいる。


公式Instagram：https://www.instagram.com/boy_6294/


DB&BAR

「リアルピープルのためのリアルクローズ」をコンセプトに、ジャンルレスな商品を提案。


リアル＝本質と捉え、洋服を単なる価値としてではなく、


思想や提案、こだわり、過程などの本質を理解し、それに共感できる場を目指す。


中目黒の落ち着いたリズムの中、地下から発信を続ける。


公式Instagram：https://www.instagram.com/dbandbar/



※株式会社Bounty of Lifeは、INSTYLE GROUPです