ファンコミュニケーション・プラットフォーム「FaveConnect」を活用し、「Aproof」オフィシャルサイト兼ファンクラブがオープン！

株式会社日テレWands

株式会社日テレWands（東京都港区、代表取締役社長執行役員 角田 洋子）は、推しとファンとの高まる体験を素早く構築できるファンコミュニケーション・プラットフォーム「FaveConnect」にて、女性アイドルグループAproofのオフィシャルサイト兼ファンクラブサイトを開設いたしました。

◆オフィシャルサイト兼ファンクラブご紹介◆

『幸せの上書き』 がコンセプトのアイドルグループ「Aproof」のオフィシャルサイト兼ファンクラブサイトがスタート！

オフィシャルファンクラブでは、ライブイベントのチケット先行販売や、限定公開のブログ、ギャラリー、ムービー、ライブ配信など盛りだくさんの内容でコンテンツを展開予定です。

●サイト名：Aproof official site

●URL：https://aproof-official.com/

◆プラン紹介◆ ※全て税込み価格

【グループプラン】

●ベーシックプラン：月額660円

ブログやチケット先行をお楽しみいただけるベーシックプラン！

●箱推しプラン：月額1,500円

ギャラリー、ムービー、ライブ配信などAproofをより深く知ることができるコンテンツが盛り沢山！

【メンバー個別プラン】

●推しの子プラン：月額3,300円

各メンバー毎の個別プラン。

箱推しプランの内容に加え、トークルーム、毎月付与される15秒動画撮影券(デジタル特典)などメンバーをより深く知ることができるコンテンツが盛り沢山！

●推しVIPプラン：月額5,500円

推しの子プランの内容に加えて、写メ券(デジタル特典)が2枚を特典としてご用意！

※各メンバープランには複数加入が可能です。

◆コンテンツ紹介◆

※各プランごとにご利用いただけるコンテンツ内容が異なります。

１.ファンクラブ先行チケット販売

２.会員番号付きデジタル会員証

３.ブログ

４.バースデーメッセージ

５.ギャラリー

６.ムービー

7.ライブ配信

８.推しメンカード

メンバーから「推しメン」(お気に入りのメンバー)を選んでご登録いただけます。

９.30秒動画撮影券・写メ券

イベント時やライブ会場で使えるデジタル特典券です。

10.トークルーム

▼プラン加入特典 コンテンツ比較表

◆Aproofからのメッセージ◆

※比較表内は全て税込表記です。

Aproof新体制に伴い、Aproof official siteもさらにパワーアップしてリニューアル！

これまでのコンテンツの他、さらにメンバーやAproofのことを知ることができる充実したコンテンツが盛りだくさん！！

4種類のプランよりお選びください！

◆FaveConnect（フェイブコネクト）について◆

推しとファンとのコミュニケーションに付加価値を生み出し、「高まる体験」を提供するプラットフォームサービスです。

日本テレビグループの日テレWandsが、20年にわたり培ったWebサービスの構築、運営ノウハウを活かし提供。システムの構築や個人情報の管理といった手間を気にせず、「ファンとつながる場」を素早く、リスクを最小限にして実現します。コストや時間を抑え、気軽にファンコミュニティを開設することができます。



企業・IPとファンをつなぐ場を、幅広いジャンルに向け提供してまいります。

※サービス・機能の詳細は「FaveConnect」公式ホームページへ

FaveConnect公式ホームページ :https://faveconnect.com/

【会社概要】

株式会社日テレWands

所在地：東京都港区東新橋一丁目6-1 日テレタワー23階

代表者：角田 洋子

設立日：2018年7月2日

【本件に関するお問い合わせ先】

お問い合わせいただく際、どのプレスリリースを見てのご連絡か記載をお願いいたします。

問い合わせフォーム :https://faveconnect.com/contact/