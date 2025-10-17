憧れの結婚式場で心ときめく一着を！年内最後の『七五三衣裳展示会』開催　期間：10月25日(土) ・ 26日(日)

アルファクラブ武蔵野株式会社

冠婚・葬祭・互助会を柱とした総合結婚式場・葬斎センター・多目的ホールを展開するアルファクラブ武蔵野株式会社（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役社長 和田浩明）が運営するKIDS PHOTO STUDIO BEBE（キッズフォトスタジオべべ、以下 BEBE）は、『七五三衣裳展示会』を、2025年10月25日(土)・26日(日)の2日間、埼玉県川口市の結婚式場「ベルヴィ武蔵野」で開催いたします。展示会では着物・袴・ドレス・タキシードなど100着以上の豊富な衣裳をご用意！憧れの結婚式場で、一生に一度の晴れの日を彩る一着を見つけてみてください。

秋は七五三のベストシーズンで、スタジオや神社が混雑し、希望の日程・衣裳の予約が取りづらくなる時期です。一方で、近年注目されているのが、混雑する秋を避けて撮影を行う‘’オフピーク七五三撮影”。七五三の正式な日程にこだわらず、ご家族の都合に合わせて日取りを決める新しいスタイルです。BEBEは、そんな“オフピーク七五三撮影”をご検討の方や今年中の撮影に間に合わせたい方のために、年内最後の『七五三衣裳展示会』を開催いたします。

BEBEの魅力は、結婚式場で撮影ができること。チャペルや披露宴会場での本格的な撮影は、いつもより少し大人びたお子様の表情を引き出し、成長した姿をカタチに残していただけます。そのため、展示会もなんと結婚式場内で開催！特別な空間で専門スタッフがお客様のご要望に合わせてコーディネートいたします。お子様も嬉しい来場特典やお得な成約特典もご用意しておりますので、ぜひこの機会にご家族皆様でお越しください。

選べる七五三プラン

＜Aプラン＞

和装２ポーズ＋洋装2ポーズ（六切り・4面台紙付）

※着付け・ヘアメイクが含まれます。

価格 \40,040（税込）

＜Bプラン＞

和装＋洋装 お好きなポーズ８カット（3面台紙）

＋セレクトデータ

※着付け・ヘアメイクが含まれます。

価格 \71,500（税込）

＜Cプラン＞

和装＋洋装 お好きなポーズ12カット (デザインアルバム6ページ）

＋全データ

＋2面台紙 or ミニアルバム

※着付け・ヘアメイクが含まれます。

価格 \107,250（税込）

その他プラン

＜パパ・ママ着物プラン＞

【お子様とご一緒にご利用ください♪】

パパ着付け \6,600（税込）

ママ着付け \8,800（税込）

※お衣裳代無料

※お出かけ（2泊3日）をご希望の方は、追加料金がかかります。

※サイズには限りがございます。また、妊娠中の方はお受けいたしかねます。

＜バースデイ・入園入学・卒園プラン＞

お子様の様々なシーンの撮影に♪

1ポーズ \14,300（税込）～

※北浦和スタジオのみのご案内となります。

※お衣裳はお持ち込みとなります。

＜お宮参りフォトプラン＞

祝着・ベビードレスでの撮影

1ポーズ \14,300（税込）～

※お衣裳代無料

※そのままお参りもできます！

『七五三衣裳展示会』詳細

開催日：2025年10月25日(土) ・ 26日(日)

開場時間：１.10:00～ / ２.13:00～ / ３.16:00～

場所：ベルヴィ武蔵野 3F ニューヨークギャラリー

住所：埼玉県川口市小谷場38

アクセス：JR南浦和駅より徒歩約10分 /

東京外環道 外観浦和ICより車で約5分

予約：https://www.kidsphoto-bebe.com/event/

※完全予約制です。

ホームページ：https://www.kidsphoto-bebe.com/

問合せ：048-827-7557 BEBE事務局

◆来場特典

お菓子詰め合わせ＆クリスマスツリー

※お菓子詰め合わせはお子様お一人につきおひとつプレゼント。

※クリスマスツリーは、一家族様につき1つとなります。サイズは90cmです。

◆成約特典

お子様のお写真１ポーズ分プレゼント！

※対象のお子様お一人につき1ポーズ分プレゼントとなります。

※キャンセルされた場合は成約特典の権利も失効となります。

KIDS PHOTO STUDIO BEBE（キッズフォトスタジオべべ）とは：

七五三・初宮参り・お食い初めなどお子様のハレの日を、冠婚の実績が豊富なアルファクラブ武蔵野だからこそ成し得たハイクオリティーな衣裳・撮影で記録に残すお手伝いをいたします。

https://www.kidsphoto-bebe.com/

【会社概要】

商号： アルファクラブ武蔵野株式会社

代表： 代表取締役社長 和田浩明

所在地： 埼玉県さいたま市大宮区上小町535

創業： 1962年6月

創立： 1964年9月

事業内容： 葬祭事業・ブライダル事業・互助会事業・レジャー事業

資本金： 1億円

ホームページ： https://www.alphaclub.co.jp/