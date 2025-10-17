もう、“文字だけの求人”には戻れない！？マンガで仕事がわかる求人サイト『マン天』リリース！
株式会社LOC
株式会社LOC（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：長谷川喬敏）は、“マンガで仕事がわかる”新しい求人サイト『マン天（MANTEN）』のβ版リリースを2026年1月に予定しています。
文字だけの求人から、ストーリーで伝わる求人へ！
文字ばかりの求人票に、うんざりしたことはありませんか？
「休みは多そうだけど…結局、何をする仕事なの？」――
読まれる求人って、どんなもの？ ――その答えが『マン天』の中にあります。
『マン天』は、そんな“見えない魅力”を
文字で見る求人から、マンガで感じる仕事へ。
マン天公式キャラクター「コミックン」
“読むだけで仕事がわかる”体験を、もっとたくさんの人へ。
これからは、“気になる仕事”を
働くことが、ちょっとワクワクする。
会社名：株式会社LOC
株式会社LOC 広報担当
求職者が楽しみながら企業を知り、自分に合う仕事と出会える――
そんな“ワクワクする仕事探し”を届けます。
「待遇はいいけど、アットホームな職場って何？」
でも本当に知りたいことって…、数字や条件の先にありますよね。
マンガで伝える新しい求人サイトです。
どんな人が働いているのか、どんな雰囲気の職場なのか。
ストーリーを読むうちに、働く自分の姿が自然とイメージできる。
文字だけでは伝わらない“リアル”が、ここにあります。
『マン天』は、“読むだけで仕事がわかる”という
新しい仕事探しのカタチを届けます。
“読むだけの仕事探し”、これからもっと面白くなる！
『マン天』は、
2026年1月のβ版リリースを予定しています。
マンガでのぞける時代。
そんな未来が、もうすぐ始まります。
会社概要
所在地：愛知県名古屋市西区名駅2丁目9-14 第15平松オフィスビル2階
代表者：代表取締役 長谷川 喬敏
事業内容：企業PRマンガ制作、採用広報支援、求人サイト運営
URL：https://loc-kk.com
本件に関するお問い合わせ
TEL：052-307-6393
MAIL：info@loc-kk.com