もう、“文字だけの求人”には戻れない！？マンガで仕事がわかる求人サイト『マン天』リリース！

写真拡大 (全6枚)

株式会社LOC

株式会社LOC（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：長谷川喬敏）は、“マンガで仕事がわかる”新しい求人サイト『マン天（MANTEN）』のβ版リリースを2026年1月に予定しています。
求職者が楽しみながら企業を知り、自分に合う仕事と出会える――


そんな“ワクワクする仕事探し”を届けます。



文字だけの求人から、ストーリーで伝わる求人へ！




文字ばかりの求人票に、うんざりしたことはありませんか？
「待遇はいいけど、アットホームな職場って何？」


「休みは多そうだけど…結局、何をする仕事なの？」――
でも本当に知りたいことって…、数字や条件の先にありますよね。




読まれる求人って、どんなもの？ ――その答えが『マン天』の中にあります。

『マン天』は、そんな“見えない魅力”を
マンガで伝える新しい求人サイトです。



どんな人が働いているのか、どんな雰囲気の職場なのか。
ストーリーを読むうちに、働く自分の姿が自然とイメージできる。



文字だけでは伝わらない“リアル”が、ここにあります。



文字で見る求人から、マンガで感じる仕事へ。
『マン天』は、“読むだけで仕事がわかる”という
新しい仕事探しのカタチを届けます。





マン天公式キャラクター「コミックン」

“読むだけの仕事探し”、これからもっと面白くなる！


“読むだけで仕事がわかる”体験を、もっとたくさんの人へ。


『マン天』は、


2026年1月のβ版リリースを予定しています。



これからは、“気になる仕事”を
マンガでのぞける時代。



働くことが、ちょっとワクワクする。
そんな未来が、もうすぐ始まります。






会社概要




会社名：株式会社LOC
所在地：愛知県名古屋市西区名駅2丁目9-14 第15平松オフィスビル2階
代表者：代表取締役　長谷川 喬敏
事業内容：企業PRマンガ制作、採用広報支援、求人サイト運営
URL：https://loc-kk.com





本件に関するお問い合わせ



株式会社LOC　広報担当
TEL：052-307-6393
MAIL：info@loc-kk.com