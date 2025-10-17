ミュージカルアニメーション映画「トリツカレ男」で主演を務めるAぇ! group・佐野晶哉が「スカパー!TVガイドプレミアム11月号」の表紙を飾る！
「TVガイド」などのテレビ情報誌を発刊する東京ニュース通信社は、スカパー！のプレミアムサービス／プレミアムサービス光に対応したオフィシャルTVガイド誌「スカパー!TVガイドプレミアム2025年11月号」を10月24日（金）に発売いたします。全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。
「スカパー!TVガイドプレミアム2025年11月号」（東京ニュース通信社刊）
10月24日に発売される「スカパー!TVガイドプレミアム11月号」の表紙に登場するのは、Aぇ! groupの佐野晶哉。
観ると思わず一緒に歌ったり踊ったりしたくなるミュージカル映画。11月公開のミュージカルアニメーション映画「トリツカレ男」で主演を務める佐野が2度目となる声の演技について語る。インタビューを通して、作品はもちろん、ミュージカルアニメーションの魅力に迫る。
さらに、なにわ男子の高橋恭平のインタビューもお届け。数々の名作を生み出した咲坂伊緒による人気漫画「ストロボ・エッジ」が、福本莉子と高橋恭平を主演に迎え、WOWOWで2部作として初の連続ドラマ化。「シンパシーを感じる」という役に対する印象から原作への思いなど、作品の魅力をたっぷり語ってくれた。
そのほか、戸塚純貴、あいみょんのインタビューをはじめ、奥田民生と吉川晃司によるユニット・Ooochie Koochieのライブリポート、さらには寺西拓人主演の新感覚グルメドラマ「ラーメンＤ 松平國光 Season2」、ラリージャパン、映画「ウォンカとチョコレート工場のはじまり」、戦争映画など、スカパー！ならではの幅広いジャンルを網羅した特集をお届けする。
ラインアップ
●表紙＆特集1
映画「トリツカレ男」11/7公開
佐野晶哉
恋を奏でるミュージカルアニメーション
●特集2
連続ドラマW-３０「ストロボ・エッジ Season１」主演
高橋恭平
芝居に魅せられて
●特集3
BS10スターチャンネルがBS10プレミアムへリニューアル！
独占ライブと名作映画ならBS10プレミアム
●特集4
寺西拓人主演の新感覚グルメドラマの最新作！
ラーメンD 松平國光 Season2
●特集5
奥田民生×吉川晃司のユニットの日本武道館公演ライブリポート
Ooochie Koochie 最高潮の祝祭
●特集6
WRC世界ラリー選手権 2025 第13戦 ラリージャパン
公道爆走のタイムバトル
●特集7
映画版3作をまとめて見比べ！
3つのチョコレート工場へようこそ
●特集8
戦後80年目の秋に――
本とともに味わう戦争映画
●インタビュー
戸塚純貴／あいみょん／西川史礁（千葉ロッテマリーンズ）／谷晃生（ＦＣ町田ゼルビア）
（内容は変更になる場合があります）
【商品概要】
「スカパー!TVガイドプレミアム2025年11月号」
●発売日：2025年10月24日（金）※一部、発売日が異なる地域がございます
●定価：730円
●発行：東京ニュース通信社
全国の書店、ネット書店（Fujisan.co.jp＜https://www.fujisan.co.jp/product/1224071/b/2722751/＞ほか）にてご予約いただけます。
【関連サイト】
■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト
TOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞
■スカパー！TVガイドプレミアム／スカパー！TVガイドBS＋CS 公式X
@skp_tvg＜https://x.com/skp_tvg＞