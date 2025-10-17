ミュージカルアニメーション映画「トリツカレ男」で主演を務めるAぇ! group・佐野晶哉が「スカパー!TVガイドプレミアム11月号」の表紙を飾る！

株式会社東京ニュース通信社

「TVガイド」などのテレビ情報誌を発刊する東京ニュース通信社は、スカパー！のプレミアムサービス／プレミアムサービス光に対応したオフィシャルTVガイド誌「スカパー!TVガイドプレミアム2025年11月号」を10月24日（金）に発売いたします。全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。

「スカパー!TVガイドプレミアム2025年11月号」（東京ニュース通信社刊）

10月24日に発売される「スカパー!TVガイドプレミアム11月号」の表紙に登場するのは、Aぇ! groupの佐野晶哉。

観ると思わず一緒に歌ったり踊ったりしたくなるミュージカル映画。11月公開のミュージカルアニメーション映画「トリツカレ男」で主演を務める佐野が2度目となる声の演技について語る。インタビューを通して、作品はもちろん、ミュージカルアニメーションの魅力に迫る。

さらに、なにわ男子の高橋恭平のインタビューもお届け。数々の名作を生み出した咲坂伊緒による人気漫画「ストロボ・エッジ」が、福本莉子と高橋恭平を主演に迎え、WOWOWで2部作として初の連続ドラマ化。「シンパシーを感じる」という役に対する印象から原作への思いなど、作品の魅力をたっぷり語ってくれた。

そのほか、戸塚純貴、あいみょんのインタビューをはじめ、奥田民生と吉川晃司によるユニット・Ooochie Koochieのライブリポート、さらには寺西拓人主演の新感覚グルメドラマ「ラーメンＤ 松平國光 Season2」、ラリージャパン、映画「ウォンカとチョコレート工場のはじまり」、戦争映画など、スカパー！ならではの幅広いジャンルを網羅した特集をお届けする。

ラインアップ

●表紙＆特集1

映画「トリツカレ男」11/7公開

佐野晶哉

恋を奏でるミュージカルアニメーション

●特集2

連続ドラマW-３０「ストロボ・エッジ Season１」主演

高橋恭平

芝居に魅せられて

●特集3

BS10スターチャンネルがBS10プレミアムへリニューアル！

独占ライブと名作映画ならBS10プレミアム

●特集4

寺西拓人主演の新感覚グルメドラマの最新作！

ラーメンD 松平國光 Season2

●特集5

奥田民生×吉川晃司のユニットの日本武道館公演ライブリポート

Ooochie Koochie 最高潮の祝祭

●特集6

WRC世界ラリー選手権 2025 第13戦 ラリージャパン

公道爆走のタイムバトル

●特集7

映画版3作をまとめて見比べ！

3つのチョコレート工場へようこそ

●特集8

戦後80年目の秋に――

本とともに味わう戦争映画

●インタビュー

戸塚純貴／あいみょん／西川史礁（千葉ロッテマリーンズ）／谷晃生（ＦＣ町田ゼルビア）

（内容は変更になる場合があります）

【商品概要】

「スカパー!TVガイドプレミアム2025年11月号」

●発売日：2025年10月24日（金）※一部、発売日が異なる地域がございます

●定価：730円

●発行：東京ニュース通信社

全国の書店、ネット書店（Fujisan.co.jp＜https://www.fujisan.co.jp/product/1224071/b/2722751/＞ほか）にてご予約いただけます。



【関連サイト】

■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト

TOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞

■スカパー！TVガイドプレミアム／スカパー！TVガイドBS＋CS 公式X

@skp_tvg＜https://x.com/skp_tvg＞