「TechGALA Japan 2026」スポンサー第1弾公開！

一般社団法人中部経済連合会、名古屋大学、愛知県、名古屋市、浜松市等で構成され、愛知、名古屋、浜松地域のスタートアップ・エコシステムの形成を目指す「Central Japan Startup Ecosystem Consortium」は、2026年1月27日から29日にかけて「TechGALA Japan 2026」を愛知県名古屋市の栄地区・鶴舞地区の会場を中心に開催します。

本日、TechGALA 2026にご協賛いただく企業第1弾として、DIAMONDスポンサー、PLATINUMスポンサー、GOLDスポンサー、SILVERスポンサーを公開しました。

DIAMONDスポンサー

株式会社三菱UFJ銀行

株式会社三菱UFJ銀行

▼DIAMONDスポンサー 株式会社三菱UFJ銀行コメント

「さぁ、世界を驚かせに行こう！」

驚くべきイノベーションの実現を夢で終わらせず、最高のチームと共に挑戦すれば実現できると信じ、スタートアップや事業会社を支援することで、世界が進むチカラになる。

MUFGは、今後も金融支援だけにとどまらず、グループの持つソリューション機能や国内外の幅広いネットワークを活用し、スタートアップや事業会社が進むチカラになることで、産業発展や社会課題解決の実現に貢献していきます。

TechGALAから、世界が変わる様な出会いやイノベーションが生まれることを期待します。

PLATINUMスポンサー

グーグル・クラウド・ ジャパン合同会社

グーグル・クラウド・ ジャパン合同会社

GOLDスポンサー

株式会社あいち銀行

株式会社あいち銀行

株式会社名古屋銀行

株式会社名古屋銀行

SILVERスポンサー

株式会社NTTデータ東海

株式会社NTTデータ東海

主催者情報 Central Japan Startup Ecosystem Consortium

一般社団法人中部経済連合会、名古屋大学、愛知県、名古屋市、浜松市等により、当地域のスタートアップ・エコシステムを形成するために組成されたコンソーシアム。広域産学官金が連携し、中部圏に「イノベーションのうねり」をもたらすような、スタートアップ・エコシステムの形成に向けた活動を展開。令和7年6月には、「第２期スタートアップ・エコシステム拠点都市 グローバル拠点都市（広域都市圏型）」として内閣府から選定された。