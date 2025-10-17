関西電力の社会貢献活動促進サービス「モアクト」と「SHIPS」が衣料品リサイクルで共創

関西電力株式会社

関西電力株式会社（本社：大阪府大阪市北区、取締役代表執行役社長：森 望）は、2024年11月22日（金）より実証実験を開始した、社会貢献活動促進サービス「モアクト」（以下、モアクト）において、株式会社シップス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：原 裕章、以下、シップス）が推進する衣料品リサイクル活動「SHIPS RECYCLE ACTION」との共創を開始しました。

「SHIPS RECYCLE ACTION」とは、シップスが推進する衣料品リサイクルの取組みです。着なくなった衣料品を店舗で回収し、リユース・リサイクルを通じて資源の循環利用を促進することで、環境負荷の低減と持続可能な社会の実現を目指しています。

これまで、衣料品が廃棄される背景には、「ファッションと環境負荷の関連性に対する認知不足」や「リユース・リサイクルするメリットの理解不足」などの課題がありました。このような状況を改善するには、着なくなった衣料品を資源循環のプロセスに戻すための生活者の積極的な行動が重要です。この生活者の行動がつながることで、「回収→リユース・リサイクル」工程への安定供給が生まれ、資源循環の輪が継続的に機能するようになります。

本共創では、生活者一人ひとりが日常の中でファッションと環境の現状を学び理解することで、衣料品のリユース・リサイクルという行動へ踏み出すきっかけを提供します。その一環として、2025年10月2日（木）よりモアクトのアプリ内でミッションの提供を開始しました。ミッション達成に応じてポイントを付与し、楽しみながら参加できる体験を通じて、循環型ライフスタイルへの移行を後押しします。

- 社会貢献活動促進サービス「モアクト」 概要

モアクトは、ゼロカーボンをはじめ様々な社会課題の解決に取り組む企業・団体と生活者一人ひとりを結び、生活者の社会貢献への意識や行動変容を促すサービスです。具体的には、スマートフォン等でご利用可能なアプリ「モアクト」で、社会課題解決につながる幅広いジャンルの”ミッション”（＝社会貢献につながる行動）を提供します。

利用者においては、”ミッション”を通じ、社会課題の背景や課題、解決に向けた企業等の取組みを知るきっかけとなり、自然に意識や行動の変化が生まれ、習慣化し始めます。随時新しい”ミッション”が追加され、飽きを感じづらいことに加え、”ミッション”達成により獲得したポイント（＝社会貢献を推進する行動の証）は様々なギフトと交換でき、ゲーム感覚で楽しめます。

企業等においては、“ミッション”の提供を通じ、利用者に、社会課題解決に寄与する製品・サービスや取組みを認知・理解いただくことができます。また、利用者の共感により製品・サービスの選択に繋げることができます。

モアクト公式ホームページ

https://service.moact.jp

- 株式会社シップスについて

シップスは1975年に設立した、日本で歴史のある老舗のセレクトショップです。

その歴史は、1952年創業の東京・上野のアメ横で開店した「三浦商店」にはじまり、1970年に屋号を「ミウラ」と改め、輸入カジュアル衣料品の販売を開始しました。その後、1975年に「有限会社ミウラ」を設立し、SHIPSの前身である「MIURA & SONS 渋谷店」をオープン。1977年には第一号店となる「SHIPS 銀座店」を開店し、1987年に「株式会社シップス」へと組織および商号を変更、2025年に設立50周年を迎えました。

「Stylish Standard」をコンセプトに、国内外ブランドのセレクトとシップスオリジナル商品を揃え、トレンドとベーシックをミックスしたスタイルを提案しています。

SHIPS、SHIPS anyの2つのレーベルを軸に、メンズ、ウィメンズ、キッズのアパレルと服飾雑貨を中心に販売しており、全国に店舗を構え、SHIPS 公式オンラインショップなどの通販サイトを展開している企業です。環境に配慮した素材の活用やサプライチェーンにおける持続可能性の強化に加え、衣料品リサイクル活動「SHIPS RECYCLE ACTION」を展開するなど、サステナビリティに関する取組みを継続的に行っています。

SHIPS公式ホームページ

https://www.shipsltd.co.jp/

SHIPS RECYCLE ACTIONサイト

https://www.shipsltd.co.jp/news/detail.aspx?news=info221130