ファントムシータ初出版作品『怪忌蝶寫眞集』12月15日(月)発売決定！

株式会社主婦と生活社

ファントムシータ初となる出版作品『怪忌蝶寫眞集（タイトル未定）』が2025年12月15日(月)に発売されます。本作の発売を記念したイベントも2025年12月21日(日)に都内で開催予定（詳細は追ってお伝えします）。特典付き予約販売もご用意しておりますので、是非ご予約ください。

■書誌情報

怪忌蝶寫眞集（タイトル未定）

-

著者：ファントムシータ

撮影：平木希奈

発売日：2025年12月15日(月)発売

定価：2,727円＋税

頁数：96ページ

発行：主婦と生活社

ISBN：978-4-391-16720-7

-

ファントムシータ初となる出版作品『怪忌蝶寫眞集（タイトル未定）』。2024年6月にデビューした、Adoプロデュースの“レトロホラーアイドル”ファントムシータが、グループの世界観を耽美に表現した初の“寫眞集（しゃしんしゅう）”の製作が決定。ページをめくるごとに没入していく、その静かなる狂気をご堪能ください。

■特典付き予約販売

【楽天ブックス】

ポストカード1枚（未掲載カット／メンバー集合）が特典として封入！

予約はこちらからどうぞ(https://books.rakuten.co.jp/rb/18414355/)

【HMV＆BOOKS online ※店舗（HMV・HMV＆BOOKS）は対象外】

ポストカード1枚（未掲載カット／メンバー集合）が特典として封入！

予約はこちらからどうぞ(https://www.hmv.co.jp/product/detail/16338447)

※楽天ブックスとHMV＆BOOKS onlineの絵柄は異なります。

■ファンクラブ会員限定特典付き販売

詳細は追ってお伝えいたします

■発売記念イベント

2025年12月21日(日)＠都内

詳細は追ってお伝えいたします