ファントムシータ初出版作品『怪忌蝶寫眞集』12月15日(月)発売決定！

写真拡大

株式会社主婦と生活社


ファントムシータ初となる出版作品『怪忌蝶寫眞集（タイトル未定）』が2025年12月15日(月)に発売されます。本作の発売を記念したイベントも2025年12月21日(日)に都内で開催予定（詳細は追ってお伝えします）。特典付き予約販売もご用意しておりますので、是非ご予約ください。




■書誌情報



怪忌蝶寫眞集（タイトル未定）


-


著者：ファントムシータ


撮影：平木希奈


発売日：2025年12月15日(月)発売


定価：2,727円＋税


頁数：96ページ


発行：主婦と生活社


ISBN：978-4-391-16720-7


-


ファントムシータ初となる出版作品『怪忌蝶寫眞集（タイトル未定）』。2024年6月にデビューした、Adoプロデュースの“レトロホラーアイドル”ファントムシータが、グループの世界観を耽美に表現した初の“寫眞集（しゃしんしゅう）”の製作が決定。ページをめくるごとに没入していく、その静かなる狂気をご堪能ください。





■特典付き予約販売



【楽天ブックス】


ポストカード1枚（未掲載カット／メンバー集合）が特典として封入！


予約はこちらからどうぞ(https://books.rakuten.co.jp/rb/18414355/)



【HMV＆BOOKS online ※店舗（HMV・HMV＆BOOKS）は対象外】


ポストカード1枚（未掲載カット／メンバー集合）が特典として封入！


予約はこちらからどうぞ(https://www.hmv.co.jp/product/detail/16338447)



※楽天ブックスとHMV＆BOOKS onlineの絵柄は異なります。




■ファンクラブ会員限定特典付き販売


詳細は追ってお伝えいたします　




■発売記念イベント　


2025年12月21日(日)＠都内


詳細は追ってお伝えいたします