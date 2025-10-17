バスタイムを、まるで香水を纏う贅沢時間に。びっくらたまご Bath de parfum ANNA SUI＆バスタイムリラックスセット
株式会社バンダイ ライフスタイル事業部は、累計出荷数2億3500万個(2025年9月時点)を突破したマスコット入り入浴剤「びっくらたまご」シリーズより、「びっくらたまご Bath de parfum ANNA SUI」 (1,100円・税 10%込/1,000円・税抜)」を2025年11月18日（火）に全国の量販店・ドラッグストア・玩具店・家電量販店の日用品売場・玩具売場で販売開始いたします。(地域・お店により多少時期が異なります。)
また、オリジナル缶ボックスに限定ヘアバンドとびっくらたまごが2つ入った「びっくらたまご Bath de parfum ANNA SUI バスタイムリラックスセット(4,950円・税 10%込/4,500円・税抜)」をANNA SUI公式オンラインショップ・ANNA SUI一部店舗・プレミアムバンダイにて販売開始いたします。(発売元：株式会社バンダイ)
■商品特長
●びっくらたまご Bath de parfumとは？
英語(bath)＋フランス語(parfum) を組み合わせた「お風呂の香水」という意味を持つ“香り”にこだわったブランドです。
お風呂でパルファムの香りをまとい、癒しの贅沢な時間を。
素敵な香りを楽しみながらリラックスするバスタイムをお届けします。
●びっくらたまご Bath de parfum ANNA SUI
入浴剤の香りは、アナ・スイ女史が直接監修した本商品限定のティーローズの香り。
オリジナルデザインのシュリンク付きで、見た目も美しい入浴剤です。
入浴剤が溶けると紫色のお湯となり、マイカ配合のため湯面がキラキラと輝き、ステンドグラスをイメージしたクリア感のあるマスコットが１点出てきます。
ラインナップは、バタフライA,バタフライB,ローズ,カメオ,キャットの全5種類。
ゴールドのボールチェーンが１点付属するため、お手持ちのポーチ等につけることが出来ます。
※びっくらたまご商品詳細ページ：
https://bandai-lifestyle.jp/products/details.php?detail=4570118087928000
●びっくらたまご Bath de parfum ANNA SUI バスタイムリラックスセット
「びっくらたまご Bath de parfum ANNA SUI」が２つ入った、限定のギフトセットも登場します。
本商品は、ティーローズの香りでお湯に溶かすと湯面が輝くびっくらたまごとヘアバンド、そしてデザイン缶がセットになった、バスタイムを特別にするリラックスのためのセットです。
ご自身へのプレゼント、そして大切な方への贈り物にも。
ここでしか手に入らないヘアバンドは、肌触りの良いふわふわした素材を使用。
サテンのローズとレースのバタフライがポイントとなっています。
素敵なバスタイムとリラックスタイムをお過ごしの後は、オリジナルデザイン缶にお好きなものを入れてお使いください。
【受注、取り扱いについて】
・ANNA SUI公式オンラインショップ・ANNA SUI一部店舗 ：2025年12月上旬ごろ順次受注・取り扱い開始。
※ANNA SUI公式オンラインショップ 商品詳細ページ：
https://annasui.co.jp/pages/bath-de-parfum-anna-sui
・バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」 ：2025年11月30日（日）まで受注、2025年12月中旬より順次発送予定。
※プレミアムバンダイ バスタイムリラックスセット商品詳細ページ：
https://p-bandai.jp/item/item-1000232221/
■商品概要
・ 商品名 ：びっくらたまご Bath de parfum ANNA SUI
・ 価格 ：1,100円・税 10%込 /1,000円・税抜
・ セット内容 ：マスコット入り入浴剤1点 (1袋あたり)
香り…ティーローズの香り
色…紫色のお湯、マイカ配合で湯面がキラキラ輝く仕様。
マスコット…全５種。ゴールドのボールチェーン1点付き。
・ 販売ルート ：全国のドラッグストア・量販店・玩具店・家電量販店の日用品売場・玩具売場等
・ 販売開始日 ：2025年11月18日（火）より順次発売
・ 発売元 ：株式会社バンダイ
※マスコットは入浴剤1点に対し、いずれかひとつが入っています。
※マスコットの種類は選べません。
※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。
※画像はイメージです。掲載している写真と、実際の商品とは異なる場合があります。
※本品は浴用化粧料です。
■商品概要２.
・ 商品名 ：びっくらたまご Bath de parfum ANNA SUI バスタイムリラックスセット
・ 価格 ：4,950円・税 10%込 /4,500円・税抜
・ セット内容 ：・オリジナルデザイン缶1点
・オリジナルデザインバスヘアバンド1点
・マスコット用ゴールドボールチェーン2点
・びっくらたまご（バスボール）2点
香り…ティーローズの香り
色…紫色のお湯、マイカ配合で湯面がキラキラ輝く仕様。
マスコット…全５種
・ 販売ルート ：１. プレミアムバンダイ ２.ANNA SUI公式オンラインショップ ３.一部のANNA SUI店舗
・ 販売開始日 ：2025年12月より順次発売
・ 発売元 ：株式会社バンダイ
※マスコットは入浴剤1点に対し、いずれかひとつが入っています。
※マスコットの種類は選べません。
※商品仕様、販売ルート等は予告なく変更になる場合があります。
※画像はイメージです。掲載している写真と、実際の商品とは異なる場合があります。
■「びっくらたまごシリーズ」について
「びっくらたまご」は、2002年販売開始のマスコット入り入浴剤です。
炭酸発泡入浴剤が溶けるまで中から何が出てくるかわからないワクワクドキドキ感で、お風呂時間を特別な体験ができる空間に変えてきました。
また「びっくらたまご」は、マスコットがそのまま出てくる方式とマスコットに限らない様々な価値のものを入浴剤の中に込めることに発売当初から20年以上にわたってこだわり、今もチャレンジを続けています。
「びっくらたまご」のおかげで「子どもがすすんでお風呂に入れるようになった」「家族でのお風呂が
とても楽しい」という声が多く寄せられ、大切な人とのお風呂コミュニケーションツールとしてお楽しみいただいております。「びっくらたまご」は、子どもの自主性を促しつつ、一人でも、家族でも、楽しいお風呂時間、空間、思い出をこれからも提供し続けていきます。
■バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」とは
「プレミアムバンダイ」は今ここでしか買えないメーカー公式の限定商品、アニメ・コミックなどに登場する人気キャラクターのグッズを多数取り扱っています。
ガンプラなどのプラモデルやフィギュア、ガシャポン、食玩からファッションまで豊富な品揃えです。
バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」https://p-bandai.jp/
【各種公式サイト・Xアカウント】
・ANNA SUI オフィシャルサイト
https://annasui.co.jp/pages/bath-de-parfum-anna-sui
・ANNA SUI NEWSページ
https://annasui.co.jp/blogs/news/bath-de-parfum-anna-sui-02
・バンダイ「びっくらたまご」公式サイト
https://bandai-lifestyle.jp/products/index.php?select_category=0005000200010001
※「びっくらたまご」はバンダイの登録商標です。