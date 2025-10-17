ナノ・ユニバースより、南沙良・大平修蔵が着こなす「nishikawa DOWN (R) 2025 AUTUMN ＆ WINTER」最新LOOKを公開!

株式会社TSIホールディングス

株式会社TSI（本社：東京都港区、代表取締役社長：下地 毅）のナノ・ユニバースは、

2025年10月17日（金）にWEBコンテンツ

「nishikawa DOWN(R) 2025 AUTUMN & WINTER」を公開。

最新LOOKには俳優・南沙良と、モデル／DJ／アーティストの大平修蔵が登場。

冬を極める上質ダウンが、二人の個性と都会的ムードを際立たせる今季コレクション。

■CONTENTS

nishikawa DOWN(R) 2025 AUTUMN & WINTER

https://store.nanouniverse.jp/blogs/features/251017-nu-topics-nishikawadown



■LOOK

■STAFF CREDIT

Strarring：Sara Minami , SHUZO OHIRA

Photographer：Hiroki Morioka

Hair&Make-up：Asuka Fujio , nobusawa hitoshi

Casting：Masaru runpe Kato (IN THE FLIGHT inc)

Styling：NANO universe



■南沙良（みなみさら）プロフィール

2002年6月11日生まれ、東京都出身。映画『幼な子われらに生まれ』（2017年8月公開）で俳優デビュー。初主演映画『志乃ちゃんは自分の名前が言えない』（2018年7月公開）で、報知映画賞、ブルーリボン賞ほか数々の映画賞を受賞。近年の出演作に、映画『愛されなくても別に』（主演）、映画『この子は邪悪』（主演）、NHK大河ドラマ『光る君へ』、DMM TVオリジナルドラマ『外道の歌』、ABEMA×Netflixドラマ『わかっていても theshapes of love』などがある。

待機作として、香港映画『ROAD TO VENDETTA 殺手#4』（12月4日香港公開）、主演映画『万事快調＜オール・グリーンズ＞』（26年1月16日公開）、主演映画『禍禍女』（ゆりやんレトリィバァ監督作品・26年2月6日公開）が公開を控えている。

■大平修蔵（おおひらしゅうぞう）プロフィール

2001年、神奈川県生まれ。モデル/DJ/アーティスト

2020年に始めたTikTokで注目され、フォロワーは760万人を越え、SNS総フォロワー数は現在約1000万人となる。2022年には「Forbes JAPAN UNDER 30 日本発世界を変える30歳未満」に選抜。アーティストとして「SHUZO」名義でDJ、楽曲制作など取り組みプライベートレーベル「AT1」からファーストデビューシングル「THE FEELING feat. 中島美嘉」をリリース。音楽シーンにも新たなスタイルを提示する。

■ナノ・ユニバース オフィシャルECサイト

https://store.nanouniverse.jp/(https://store.nanouniverse.jp/)

■ナノ・ユニバース オフィシャルInstagramアカウント

https://www.instagram.com/nanouniverse_official/