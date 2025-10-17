¥É¥¤¥ÄÈ¯¥È¥é¥Ù¥ë¥±ー¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ØFloyd¡Ù¤¬10.29(¿å)-11.11(²Ð) °ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹ ¡¢11.5(¿å)-11.11(²Ð) ¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä ´ü´Ö¸ÂÄê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò¥ªー¥×¥ó¡ª
FLOYD CABIN/±¦¤«¤éHot Orange¡¢Magic Purple¡¢Vegas Green¡¡\121,000
³ô¼°²ñ¼Ò¥Óー¥º¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À¾ÊýÍººî¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥É¥¤¥Ä¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥óÈ¯ ¥È¥é¥Ù¥ë¥±ー¥¹¥Ö¥é¥ó¥É Floyd¡Ê¥Õ¥í¥¤¥É¡Ë¤Ï¡¢ºò½Õ¤è¤ê¹ñÆâÆÈÀêÈÎÇä¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢Åìµþ¡¢Âçºå¡¢Ì¾¸Å²°¡¢»¥ËÚ¡¢Ê¡²¬¤Ê¤É¤Î¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Ë¤Æ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×Å¸³«¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯ ½©Åß¤Î¥È¥é¥Ù¥ë¥·ー¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ
Åìµþ¤Ï¡¢10.29(¿å)-11.11(²Ð) °ËÀªÃ°°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹ ËÜ´ÛÃÏ²¼1³¬ Î¹¹Ô³ó
Ì¾¸Å²°¤Ï¡¢11.5(¿å)-11.11(²Ð) ¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä7F
Æî¥¨¥¹¥«¥ìー¥¿ーÁ° ÆÃÀß²ñ¾ì¤Ë¤ÆPOP UP¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎPOP UP¤Ç¤Ï¡¢Floyd¤Î¥È¥é¥Ù¥ë¥±ー¥¹Á´£µ¥µ¥¤¥º¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¤Þ¤¿¡¢¿Íµ¤¤Î¥Ê¥¤¥í¥ó¥Ð¥Ã¥°¤Î¿·ºî¡ÖSHOPPER¡×¤¬Á´5¿§Å¸³«¤ÇÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
³§ÍÍ¤Î¤´ÍèÅ¹¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º¸¤«¤é
⚫︎FLOYD COMPACT¡¡\115,500(ÀÇ¹þ)
¡ÚH55cm x W37cm x D23cm¡¡½ÅÎÌ:4,2kg¡¡ÍÆÎÌ:34¥ê¥Ã¥È¥ë¡¡Á´4¿§Å¸³«¡Û
⚫︎FLOYD CABIN¡¡\121,000(ÀÇ¹þ)
¡ÚH55.5cm x W39cm x D23cm¡¡½ÅÎÌ:4,4kg¡¡ÍÆÎÌ:41¥ê¥Ã¥È¥ë¡¡Á´12¿§Å¸³«¡Û
⚫︎FLOYD CHECK-IN¡¡\143,000(ÀÇ¹þ)
¡ÚH70cm x W45cm x D25cm¡¡½ÅÎÌ:5,4kg¡¡ÍÆÎÌ:61¥ê¥Ã¥È¥ë¡¡Á´11¿§Å¸³« ¡Û
⚫︎FLOYD TRUNK¡¡\165,000(ÀÇ¹þ)
¡ÚH78cm x W50.5cm x D29cm¡¡½ÅÎÌ:6,8kg¡¡ÍÆÎÌ:95¥ê¥Ã¥È¥ë¡¡Á´8¿§Å¸³«¡Û
⚫︎FLOYD BOLD¡¡\165,000(ÀÇ¹þ)
¡ÚH80cm x W41cm x D36.5cm¡¡½ÅÎÌ¡§6,4kg¡¡ÍÆÎÌ¡§87¥ê¥Ã¥È¥ë¡¡Á´4¿§Å¸³«¡Û
Floyd¤Î¥È¥é¥Ù¥ë¥±ー¥¹¤Ï¡¢70Ç¯Âå¤Î¥Ù¥Ë¥¹¥Óー¥Á¡¦¥«¥ë¥Á¥ãー¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¡¢¥¥ã¥¹¥¿ーÉôÊ¬¤¬¥¹¥±ー¥È¥Üー¥È¤ÈÆ±¤¸¥¦¥£ー¥ë»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤êÂ¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£¹âÂ®¤Ç²óÅ¾¤¹¤ë¥¹¥±ー¥È¥Üー¥È¤ÈÆ±¤¸¥¦¥£ー¥ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥êー¤Ê°ÜÆ°¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÁÇºà¤Ï¡¢100¡ó¥Ý¥ê¥«ー¥Ü¥Íー¥È¥Þ¥¯¥í¥í¥ó¤Ê¤Î¤Ç¾×·â¤Ë¶¯¤¯¡¢Î¢ÃÏ¤Ï¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ý¥ê¥µ¥Æ¥ó»ÅÍÍ¡£¥¦¥£ー¥ëÉôÊ¬¤Ï¡¢ÉÕÂ°¤Î¥Ï¥ó¥É¥¹¥Ñ¥Ê¤Ç¸ò´¹²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¹¥¤¤Ê¥«¥éー¤Î¥¦¥£ー¥ë¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ö360¡ë¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¡¦¥¹¥Ô¥Êー¡¦¥¦¥£ー¥ë¡¦¥·¥¹¥Æ¥à
¡ö¥¢¥ë¥ß¥Õ¥ìー¥à¹½Â¤¡£3·åTSA¥í¥Ã¥¯ºÎÍÑ
¡ö¥¹ー¥Ä¥±ー¥¹¥«¥Ðー¡¢¥·¥åー¥º¥Ð¥Ã¥°¡¢¥Ï¥ó¥É¥¹¥Ñ¥ÊÉÕ¤¡£
⚫︎FLOYD SHOPPER¡¡\19,800 (ÀÇ¹þ)
H45cm x W46.5 cm x D16 cm¡¡ÍÆÎÌ¡§30¥ê¥Ã¥È¥ë Á´5¿§Å¸³«
ÁÇºà¤Ï¡¢¥Ê¥¤¥í¥ó¥Ä¥¤¥ë¡¢Î¢ÃÏ¤Ï¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ý¥ê¥µ¥Æ¥ó¡£Floyd¶ÒÃåÉÕ¤¡£
ÆâÂ¦¤Ë¥¸¥Ã¥×¥Ý¥±¥Ã¥È¡¦¥À¥Ö¥ë¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥Ï¥ó¥É¥ë¡õ¥·¥ç¥ë¥Àー»ÅÍÍ
¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¾ÜºÙ
¢£Åìµþ 2025Ç¯10·î29Æü(¿å)－2025Ç¯11·î11Æü(²Ð)
°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹ ËÜ´ÛÃÏ²¼1³¬ Î¹¹Ô³ó
ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É3-14-1
TEL/03-3352-1111(ÂåÉ½)
OPEN¡¦CLOSE/10:00-20:00
¢£Ì¾¸Å²° 2025Ç¯11·î5Æü(¿å)－2025Ç¯11·î11Æü(²Ð)
¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä 7FÆî¥¨¥¹¥«¥ìー¥¿ーÁ° ÆÃÀß²ñ¾ì
°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÌ¾±Ø°ìÃúÌÜ1ÈÖ4¹æ
TEL/052-566-1101 (ÂåÉ½)
OPEN¡¦CLOSE/10:00-20:00
¡öËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï°ìÉô¤ª¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¥«¥éー¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚFloyd(¥Õ¥í¥¤¥É¡Ë¡Û
2019Ç¯¥É¥¤¥Ä¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó½Ð¿È¤ÎBernd Georgi¤ÈHorst Kern¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¥È¥é¥Ù¥ë¥±ー¥¹¥Ö¥é¥ó¥ÉFloyd(¥Õ¥í¥¤¥É)¡£70Ç¯Âå¤Î¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎÀº¿À¤ò¸½Âå¤ËÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¸ÄÀ¤È³×¿·À¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥æ¥Ëー¥¯¤ÇÆÃÄ§Åª¤Ê³°´Ñ¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤äÀ¤³¦Ãæ¤òÈô¤Ó²ó¤ëÎ¹¹Ô¼Ô¤é¤òÌ¥Î»¤·¡¢µÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È(¹ñÆâ)¡§http://floydjapan.com/
¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à(¹ñÆâ)¡§https://www.instagram.com/floyd.japan/
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò ¥Óー¥º¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À¾Êý Íººî
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÅì»³1-1-2 Åì»³¥Ó¥ë7F
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://bs-intl.jp/
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§https://calif.cc/
ÀßÎ©Ç¯¡§1990Ç¯12·î
½¾¶È°÷¿ô¡§360Ì¾¡Ê2024Ç¯6·î»þÅÀ¡Ë
»ñËÜ¶â¡§4,500Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§°áÎÁÉÊ¡¦»¨²ßÉÊ´ë²èÈÎÇä¡¢ÈÎÇäÂ¥¿Ê¡¢EC»ö¶È