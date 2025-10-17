FURLA(フルラ)の新作時計『FURLA MINI SHAPE (フルラ ミニシェイプ)』7型が10月17日(金)に発売。

株式会社ウエニ貿易

https://world-wide-watch.jp/c/brand/fl

イタリアのブランド『FURLA (フルラ)』の腕時計の日本代理店を務める株式会社ウエニ貿易（本社：東京都、代表取締役社長:宮上光喜）は『FURLA MINI SHAPE (フルラ ミニシェイプ)』7型を10月17日(金)に発売します。

【FURLA MINI SHAPE (フルラ ミニシェイプ)商品概要】

ジュエリーのように纏う、FURLAのミニウォッチコレクション。

放射線状に輝くサンレイ文字盤と20mmの小ぶりなケースが、手元に上品な輝きを添えます。

WW00064001L1

24,750円(税込)

WW00064002L2

26,400円(税込)

WW00064003L2

26,400円(税込)

WW00064004L3

26,400円(税込)

WW00064009L1

35,200円(税込)

WW00064010L2

37,400円(税込)

WW00064011L3

37,400円(税込)

＜スペック＞

・クォーツ

・ステンレススチール製

・20mm径ケース

・ミネラルガラス

・日常生活防水

・サンレイ加工ダイヤル

■シリーズ名：FURLA MINI SHAPE (フルラ ミニシェイプ)

■発売日：2025年10月17日(金)

■販売場所：時計販売店／ブランド公式オンラインストア【WORLD WIDE WATCH】

https://world-wide-watch.jp/f/furla/shoplist

販売店舗の詳細は上記ショップリストをご確認ください。

【商品のポイント】

サンレイ仕上げの文字盤

放射線状に光を反射するサンレイダイヤルが、手元を上品に照らします。角度によってニュアンスが変わる輝きが、さりげない高級感を演出します。

直径20mmの小ぶりなサイズ感

アクセサリー感覚で楽しめるミニマルサイズ。女性の手首にすっと馴染み、軽やかに着けられる華奢なフォルムです。

クリスタルチェーンブレスモデルは、工具なしでサイズ調整可能

WW00064009L1/WW00064010L2/WW00064011L3の3型はブレスレットのように煌めくクリスタルチェーン仕様。ジュエリーライクなデザインで、特別なシーンにもマッチします。さらに、工具を使わず簡単にサイズ調整ができる仕様で、ギフトにもぴったりです。

【ノベルティキャンペーン開催】

時計販売店／WORLD WIDE WATCH にてFURLA(フルラ)の腕時計・ジュエリーを12,000円(税抜き)以上ご購入いただいた方に先着でオリジナルオードパルファムをプレゼントいたします。

【『FURLA (フルラ)』の腕時計】

FURLA (フルラ)の腕時計は、ブランドの持つ高いクリエイティブや質、細部へのこだわりが詰まっています。

バッグと同じく、素材の特性に合わせて最適な仕上げが施され、それらが相まって一目で “フルラ・デザイン”とわかる調和を生み出しています。

フルラ製品に使われる高い品質のレザーはフルラブランドの誇りであり、フルラ・ウォッチでは全てイタリア製のプレミア・レザー（カーフ）を使用しています。

環境に配慮した厳格な品質管理の下で生産されるサステナブルなイタリア製レザーを90%以上使用し、なめし工程で出るごみの99%をリサイクルしています。

フルラ・ウォッチはコンテンポラリーなデザインと質の高い手仕事の美しさでイタリアの審美眼を世界に共有し、世界中で人々のライフスタイルを彩っています。

【「FURLA (フルラ)」ブランド概要】

フルラはイタリアのボローニャをルーツとしたグローバルブランドです。

フルラは1927年にアルド・フルラネットによりボローニャで創業、時間と共に着実に築き上げられてきたクラフツマンシップと、洗練された優美さと独創性で将来を見据えていました。

ブランドのDNAとして、イタリア独自の審美眼と創造性を決して失うことはないとしています。

1927 アルド・フルラネットによりボローニャで創業

1955 イタリアに一号店をオープン。

1990 日本上陸

2017 90周年を迎える

2019 「フルラ・アーチ」と新ロゴを発表

2020 フルラとタイメックスグループが時計のライセンス契約を締結

ウエニ貿易がタイメックスグループとフルラの時計の日本輸入総代理店契約を締結

【日本輸入総代理店：ウエニ貿易について】

ウォッチ、コスメ、アパレル分野を中心に扱うファッション専門商社。

腕時計ではアメリカの「タイメックス」、イタリア「ヴェルサーチェ」や「フルラ」、ドイツ「アディダスオリジナルス」「ツェッペリン」、イギリス「テッドベーカー」や「ヘンリーロンドン」など、著名海外ウォッチブランドの輸入元を務めています。

百貨店、セレクトショップ、家電店等、各種専門店など多岐にわたる流通を持ち、国内でおおよそ800法人、8,000店舗と取引しています。