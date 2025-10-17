“FURLA (フルラ)” から、『FURLA MIONIDO(フルラ ミオニード)』計6型のアクセサリーを10月17日(金)に発売します。

株式会社ウエニ貿易

https://world-wide-watch.jp/c/brand/fl(https://world-wide-watch.jp/c/brand/fl)

イタリアのブランド『FURLA (フルラ)』の腕時計の日本代理店を務める株式会社ウエニ貿易（本社：東京都、代表取締役社長:宮上光喜）は、『FURLA MIONIDO(フルラ ミオニード)』計6型のアクセサリーを10月17日(金)に発売します。

『FURLA MIONIDO(フルラ ミオニード)』

軽やかに日常を彩る新作『FURLA MIONIDO(フルラ ミオニード)』シリーズが登場。

アイコニックな「ツイストモチーフ」を共通デザインに、ピアス・リング・ブレスレット・ネックレスの4アイテムをラインナップしました。

ピアスとリングはそれぞれゴールド・シルバー・ピンクゴールドの3色セットで、重ねても単品でも楽しめるデザインです。

FJ1513ETU

19,800円(税込)

FJ1509RT2-6

19,800円(税込)

FJ1514NTU

20,900円(税込)

FJ1510BTS-(S/L)

19,800円(税込)

FJ1511BTS-L-(S/L)

19,800円(税込)

FJ1512BTS-L-(S/L)

19,800円(税込)

【販売場所】

時計販売店／ブランド公式オンラインストア【WORLD WIDE WATCH】

https://world-wide-watch.jp/f/furla/shoplist

販売店舗の詳細は上記ショップリストをご確認ください。

【ノベルティキャンペーン開催】

時計販売店／WORLD WIDE WATCH にてFURLA(フルラ)の腕時計・ジュエリーを12,000円(税抜き)以上ご購入いただいた方に先着でオリジナルオードパルファムをプレゼントいたします。

【FURLA JEWELRYについて】

FURLA (フルラ)ジュエリーはブランドの持つクリエイティブさや高い質、細部へのこだわりが込められています。

バッグと同じく素材の持つ特性に合わせて仕上げが施され、それらが調和することで生み出される“フルラ・デザイン”を生み出しています。

フルラ製品に使われる質の高いレザーはフルラブランドの誇りであり、バフルラジュエリーの革製品は全てイタリア製のプレミア・レザー（カーフ）を使用しています。環境に配慮しあ厳格な品質管理の下で生産されるサステナブルなイタリア製レザーを90%使用し、なめし工程で出るごみの99%をリサイクルしています。コンテンポラリーなデザインと質の高い手仕事の美しさでイタリアの審美眼を世界に共有し、世界中で人々のライフスタイルを彩っています。

【「FURLA (フルラ)」ブランド概要】

フルラはイタリアのボローニャをルーツとしたグローバルブランドです。

フルラは1927年にアルド・フルラネットによりボローニャで創業、時間と共に着実に築き上げられてきたクラフツマンシップと、洗練された優美さと独創性で将来を見据えていました。

ブランドのDNAとして、イタリア独自の審美眼と創造性を決して失うことはないとしています。

1927 アルド・フルラネットによりボローニャで創業

1955 イタリアに一号店をオープン。

1990 日本上陸

2017 90周年を迎える

2019 「フルラ・アーチ」と新ロゴを発表

2020 フルラとタイメックスグループが時計のライセンス契約を締結

ウエニ貿易がタイメックスグループとフルラの時計の日本輸入総代理店契約を締結

【日本輸入総代理店：ウエニ貿易について】

ウォッチ、コスメ、アパレル分野を中心に扱うファッション専門商社。

腕時計ではアメリカの「タイメックス」、イタリア「ヴェルサーチェ」や「フルラ」、ドイツ「アディダスオリジナルス」「ツェッペリン」、イギリス「テッドベーカー」や「ヘンリーロンドン」など、著名海外ウォッチブランドの輸入元を務めています。

百貨店、セレクトショップ、家電店等、各種専門店など多岐にわたる流通を持ち、国内でおおよそ800法人、8,000店舗と取引しています。